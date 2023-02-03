Vợ lén lút cặp bồ với đồng nghiệp nhưng kiên quyết không nhận, hôm có được bằng chứng, anh làm một điều khiến cô kinh hãi tột cùng

Nhiều người đàn bà sau khi bị phát hiện ngoại tình thường đổ lỗi cho cuộc hôn bất hạnh. Họ thường tỏ ra mình đáng thương hơn là đáng trách. Trước khi lên giường với người khác, đàn bà vẫn còn là một người vợ. Nếu không hạnh phúc với chồng, họ có thể chọn phương án ly hôn nhưng họ vừa ở bên chồng vừa muốn có nhân tình. Vậy chẳng phải đó là sự tham lam, ích kỉ của người đàn bà hay sao? Chính sự tham lam sai trái dẫn đến bi kịch cho biết bao cuộc hôn nhân.

Với xã hội hiện đại, ngoại tình càng ngày càng phổ biến. Nó là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ly hôn. Bất kì ở đâu, bất kì ở địa vị nào ta vẫn dễ dàng bắt gặp những câu chuyện ngoại tình xung quanh mình. Biết hậu quả của ngoại tình gây ra rất lớn, vậy tại sao người ta vẫn cứ ngoại tình?

Anh đã có cuộc hôn nhân 8 năm hạnh phúc với Thúy. Tháng 2 năm nay, chị vợ đi làm ở một tổng đài điện thoại để hỗ trợ thêm kinh tế gia đình. Kể từ lúc này, Đông cảm thấy những sự thay đổi của cô.

Còn đàn ông, khi đối mặt với việc ngoại tình của vợ, họ rất khó kiểm soát bản thân đặc biệt trong vấn đề cảm xúc, họ có lòng tự trọng lớn hơn, chính vì vậy bạn thường thấy cách người đàn ông phản ứng khi vợ có bồ cũng khác rất nhiều. Đặc biệt nếu người vợ không biết hối lỗi thì có thể đàn ông sẽ chọn cách không ngờ tới để "trả thù" vợ.

"Trong khoảng hai tháng, Đông quan sát thấy vợ mình có nhiều thay đổi. Cô ấy thường ra ngoài những khi không phải giờ đi làm, hay bào chữa khi chồng hỏi và thường thức khuya trò chuyện với ai đó qua điện thoại. Đông nghi ngờ và sau khi kiểm tra một số điện thoại, anh nhận ra vợ mình đã cặp bồ với một đồng nghiệp", cảnh sát cho biết.

Theo phía cảnh sát, Đông đã hỏi thẳng vợ nhưng Thúy kiên quyết phủ nhận. Ngay cả gia đình anh và gia đình vợ cũng đều không tin. Vì thế, Đông đã theo dõi vợ và tìm ra bằng chứng vợ ngoại tình.

Đông đã phơi bày bức ảnh vợ anh đang tay trong tay với bồ lên Facebook và gắn thẻ Thúy, cùng với gia đình, bạn bè vào trong bức ảnh. Quá xấu hổ, Thúy phải tìm cách để gỡ bỏ bài đăng ấy, nhưng cái giá phải trả không hề rẻ. Nhất là cô còn lãnh chịu tủi nhục, mang tiếng cả một đời.

Những người đàn ông có lòng tự trọng rất cao, khi bị phản bội họ cảm thấy chua chát, và đặt ra hàng loạt các lí do tại sao người vợ lại phản bội mình.

Nếu phụ nữ có chồng ngoại tình thường chọn cách chia sẻ với mọi người để xin lời khuyên thì các ông chồng lại khác. Họ thường im lặng, giữ nỗi đau đó một mình, vì tâm lí sợ mọi người phán xét và đánh giá là người bị " cắm sừng".

Đàn ông luôn giữ một vai trò quan trọng trong gia đình, họ là người gánh vác những việc lớn và che chở cho gia đình nhỏ. Khi bị phản bội, họ cảm thấy giá trị bản thân bị hạ thấp, sinh ra trạng thái bất mãn, không kiềm chế được các cảm xúc cá nhân.

Chính vì những điều trên dẫn đến tình trạng đàn ông ngoại tình, phụ nữ tha thứ, bỏ qua chấp nhận cho chồng quay về, nhưng ngược lại phụ nữ ngoại tình, gia đình nếu không tan vỡ thì cũng khó trở lại tình cảm như xưa.