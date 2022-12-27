Vợ đi công tác, nửa đêm gọi điện thoại về kêu cứu thất thanh, lần mò đến theo địa chỉ tôi chết lặng khi thấy cảnh tượng phía trong căn phòng của một khách sạn hạng sang

Tâm sự 27/12/2022 05:53

Lên tới phòng vợ, tôi còn sốc nữa khi thấy 1 đám có cả trai lẫn gái vẻ mặt rất hung dữ. Vợ tôi và một gã đàn ông trên người chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm đã bị đánh cho tơi tả ở một góc nhà.

Tôi năm nay 34 tuổi, đẹp trai phong độ, tự nhận mình cực kỳ ga lăng và tâm lý với bạn gái cũng như với vợ. Trên đời này tôi ghét nhất là chuyện phản bội thế nên dù trước kia thời trai trẻ, số tôi có hơi đào hoa nhưng chẳng bao giờ tôi cùng lúc bắt cá 2 hay 3 tay.

Tôi quan niệm, mỗi người đến là một cái duyên, cùng nhau ghi ấn những kỷ niệm đẹp. Lúc gặp vợ, kỳ thực tôi bị vẻ ngoài cá tính xen lẫn thông minh của cô ấy đánh gục. Ở cô ấy có đầy đủ các yếu tố mà mọi người đàn ông đều ao ước. Cũng phải rất kiên trì và dùng nhiều "mánh khóe" tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý làm người yêu từ vợ.

Yêu nhau khoảng 1 năm thì chúng tôi tiến đến hôn nhân. Vợ tôi dù đã kết hôn nhưng vẫn có nhiều fan hâm mộ theo đuổi. Nhiều lúc tôi tỏ ra ghen tuông thì cô ấy chỉ cười xòa nói rằng "em phải tôn trọng họ vì họ dành tình cảm cho mình nhưng em là người biết giữ chừng mực, anh đừng lo".

Vợ đi công tác, nửa đêm gọi điện thoại về kêu cứu thất thanh, lần mò đến theo địa chỉ tôi chết lặng khi thấy cảnh tượng phía trong căn phòng của một khách sạn hạng sang - Ảnh 1
Yêu nhau khoảng 1 năm thì chúng tôi tiến đến hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đúng vậy, sau 4 năm kết hôn, tôi chưa bao giờ phải đi đánh ghen hay gặp tình huống nào khó xử với vợ. Đợt này tôi muốn vợ chồng sinh thêm một đứa nữa vì sau khi đẻ đứa thứ nhất chúng tôi kế hoạch. Nhưng công việc của vợ bận rộn, cô ấy đi tối ngày, đêm về thấy vợ mệt tôi cũng không nỡ.

Hôm ấy, vợ nói đi công tác qua đêm, tôi ở nhà một mình lo cho thằng nhóc lớn. Khoảng 1h đêm, thằng bé buồn đi vệ sinh. Vừa đưa nó đi xong thì tôi thấy có cuộc gọi, là số vợ. Tôi đang tính nhẩm chắc vợ nhớ hai bố con nên nghe luôn. Vừa alo thì đầu dây bên kia vợ tôi hớt hải giọng thất thanh bảo tôi hãy mau đến cứu cô ấy.

Tôi vội vã mang con sang nhà hàng xóm gửi rồi lần theo địa chỉ vợ cho. Tới nơi, tôi sốc khi thấy đó là địa chỉ một khách sạn hạng sang. Lên tới phòng vợ, tôi còn sốc nữa khi thấy 1 đám có cả trai lẫn gái vẻ mặt rất hung dữ. Vợ tôi và một gã đàn ông trên người chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm đã bị đánh cho tơi tả ở một góc nhà.

Vợ đi công tác, nửa đêm gọi điện thoại về kêu cứu thất thanh, lần mò đến theo địa chỉ tôi chết lặng khi thấy cảnh tượng phía trong căn phòng của một khách sạn hạng sang - Ảnh 2
Lên tới phòng vợ, tôi sốc ngất khi thấy 1 đám có cả trai lẫn gái vẻ mặt rất hung dữ - Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi, vợ tôi khóc lóc "anh ơi cứu em với". Một người phụ nữ lên tiếng "anh là chồng cô ta à, sao không giữ gìn cẩn thận mà để cô ta ve vãn chồng người khác thế, may cho cô ta hôm nay là tôi chỉ cảnh cáo, còn tiếp diễn thì không có đường về đâu". Tôi tái mét mặt, mặc dù vô cùng tức giận và tủi hổ nhưng vẫn ra ôm vợ và đưa về.

Suốt đoạn đường tôi chẳng nói gì còn vợ thì liên tục khóc. Cô ấy nói cô ấy trót dại, họ mới chỉ qua lại 1 tháng nay và xin tôi tha thứ. Giờ tôi đang rất bối rối, không biết nên làm sao nữa, tôi đâu có làm gì quá đáng với vợ, xin cho tôi lời khuyên với.

Vừa thông báo có bầu bạn trai đã chối bỏ, tôi quỳ xuống xin làm đám cưới nào ngờ anh ném 50 ngàn vào mặt và tuyên bố 1 tin nghe như sét đánh ngang tai

Vừa thông báo có bầu bạn trai đã chối bỏ, tôi quỳ xuống xin làm đám cưới nào ngờ anh ném 50 ngàn vào mặt và tuyên bố 1 tin nghe như sét đánh ngang tai

Tìm đến anh hớn hở khoe mình có bầu anh thờ ơ không thèm để tâm gì cả. Thế rồi anh nói chia tay mặc cho tôi vừa thông báo tin có bầu với anh. Dứt lời tôi quỳ xuống xin anh làm đám cưới. Thế nhưng không, anh ném vào mặt tôi 50 ngàn rồi thẳng thừng tuyên bố..

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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