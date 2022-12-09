Vợ đi công tác, nửa đêm em vợ bất ngờ gọi bảo sang nhà gấp, đến nơi tôi phải bàng hoàng khi thấy người phụ nữ trong váy ngủ đang nằm trên giường

Tâm sự 09/12/2022 05:48

Nghe giọng điệu của em gái vợ mà tôi hoang mang tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra, có vẻ là một chuyện khá nghiêm trọng.

Dạo này công việc của vợ tôi bận rộn, hay phải đi công tác khiến tôi rất thương. Tôi đã bảo cô ấy lương thưởng của mình rất khá, chỉ cần vợ làm một công việc nhàn tản thu nhập đủ chi tiêu cá nhân, thích thì để biếu bố mẹ và dành tiết kiệm là được. Nhưng vợ tôi muốn được độc lập tự chủ, cũng là mong muốn chính đáng, tôi không có lý gì để phản đối. 

Mấy hôm trước vợ tôi lại đi công tác. Đi làm mệt mỏi, công việc nhiều áp lực, về tới nhà không có vợ, phải đối mặt với căn nhà lạnh tanh, trống vắng, tôi chạnh lòng lắm. Nhưng sau tất cả, tôi yêu vợ nên tôn trọng quyết định của cô ấy. 

Buổi tối hôm đầu tiên vợ tôi đi công tác, 2h đêm tôi làm việc xong định đi ngủ thì bất chợt nhận được điện thoại của em gái vợ. 

- Anh sang nhà em ngay có việc gấp, sang ngay lập tức nhé!

Vợ đi công tác, nửa đêm em vợ bất ngờ gọi bảo sang nhà gấp, đến nơi tôi phải bàng hoàng khi thấy người phụ nữ trong váy ngủ đang nằm trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì em ấy đã ngắt máy. Nghe giọng điệu của em gái vợ mà tôi hoang mang tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra, có vẻ là một chuyện khá nghiêm trọng. Vội vàng lao sang nhà cô ấy cách đó mấy km, cửa không khóa lại nghe những tiếng khóc lóc ầm ĩ bên trong, tôi bước nhanh vào, nơi phát ra tiếng động chính là phòng ngủ.

Nhìn cảnh tượng trên giường mà tôi choáng váng. Vợ tôi đáng lẽ giờ này đang đi công tác thì lại ngồi trên giường của em gái, mặc chiếc váy ngủ, bộ dạng nhếch nhác, tóc tai bù xù, phấn son nhòe nhoẹt, áo ngủ còn bị rách. 

- Em với chị ấy vừa đánh nhau đấy. Vì em dám gọi cho anh. Nhưng anh biết chị ấy gây chuyện tày đình gì không? Chị ấy dẫn trai lạ về hú hí ngay trên giường ngủ của em! Chị ấy quá mức trơ trẽn, dù là chị ruột nhưng em cũng không thể bênh vực được!

Vợ đi công tác, nửa đêm em vợ bất ngờ gọi bảo sang nhà gấp, đến nơi tôi phải bàng hoàng khi thấy người phụ nữ trong váy ngủ đang nằm trên giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói xong em gái vợ sập cửa bỏ đi, để tôi với vợ trong phòng. Vợ ôm chân tôi khóc lóc, gục xuống xin tha. Tôi hỏi lý do, vợ bảo tôi chỉ mải công việc, tính tình thì khô khan thiếu lãng mạn nên cô ấy mới mềm lòng ngã vào vòng tay người khác. Nói đi công tác là để thảnh thơi hẹn hò với tình nhân. Anh ta đang ở nhờ nhà người quen nên họ thay vì ra khách sạn thì dẫn nhau về nhà em gái cô ấy. Vợ tôi hôm nay cứ nghĩ em gái vắng nhà mới dẫn người tình về đây vì có chìa khóa, ai ngờ nửa đêm con bé lại đột ngột trở về.

Và thế là sự thật chát đắng này đã bị phanh phui. Tôi biết vợ trách em gái lắm song tôi thì cảm ơn em ấy rất nhiều. Nếu không có em ấy ngay thẳng, rạch ròi thì tôi sẽ còn bị vợ "dắt mũi" mãi. 

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Vậy nhưng có lẽ Trời sinh ra tôi làm đàn bà, Trời cho tôi cái nhạy cảm của phái đẹp, phái yếu, tôi cứ thấy ngờ ngợ, nghi nghi như chồng có cái gì đó giấu tôi.

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