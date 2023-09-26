Vợ có thai sau một tháng đi công tác xa nhà, vừa chạy tới ôm hôn thì chồng ngã ngửa với câu nói này của vợ

Tâm sự 26/09/2023 09:50

Một lúc có người mua ba căn hộ hơn nữa lại thanh toán đầy đủ, đây chính là khách hàng lớn mà Tiểu Mai không thể bỏ qua.

Tiểu Mai năm nay 32 tuổi và đã kết hôn được 6 năm, cô và chồng có với nhau một cậu con trai rất kháu khỉnh. Tiểu Mai làm việc trong một công ty bất động sản và chịu trách nhiệm chính về việc bán nhà. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, từ vị trí nhân viên cô đã được làm trưởng phòng kinh doanh với mức lương hấp dẫn.

Ngoài công việc, Tiểu Mai thường tháp tùng các sếp đi ăn uống với khách hàng. Tháng 9 năm nay, công ty phát triển một dự án mới ở địa phương khác. Với tư cách là cán bộ cấp trung, Tiểu Mai được công ty bố trí đi công tác dài ngày ở dự án này.

Vợ có thai sau một tháng đi công tác xa nhà, vừa chạy tới ôm hôn thì chồng ngã ngửa với câu nói này của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do dự án mới nên Tiểu Mai phải tìm hiểu mọi phương diện và thiết lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng. Một ngày, có một chàng trai trẻ tuổi và đẹp trai đến công ty của Tiểu Mai với dự định mua 3 căn hộ, một căn cho bố mẹ, một căn cho bản thân và một căn cho thuê. Một lúc có người mua ba căn hộ hơn nữa lại thanh toán đầy đủ, đây chính là khách hàng lớn mà Tiểu Mai không thể bỏ qua.

Tiểu Mai tiếp đón người đàn ông này như một thượng khách, sau vài ngày tìm hiểu, Tiểu Mai và người đàn ông này đã trở thành bạn tốt của nhau. Một ngày nọ, sau khi kết thúc công việc, Tiểu Mai nhận được tin nhắn của vị khách hàng kia hẹn đi ăn tối và bàn việc mua nhà. Tiểu Mai đã đồng ý đi ngay mà không cần suy nghĩ.

Cả hai trò chuyện vui vẻ và ký hợp đồng, sau đó cùng nhau uống rượu. Khi đã say, cả hai lao vào nhau mà không lường trước hậu quả. Một tháng sau chuyến công tác của Tiểu Mai cũng kết thúc. Cô về nhà nhưng liên tục nôn ói, chồng Tiểu Mai là một bác sĩ, anh nhận ra ngay là vợ đang mang thai. Chồng Tiểu Mai biết vợ ngoại tình nên đã đề nghị ly hôn, vậy nhưng Tiểu Mai nói rằng: “Chỉ phát sinh quan hệ một lần, anh làm như vậy có đáng không? Dù sao thì em cũng không có tình cảm với cậu ấy”. Thái độ này của Tiểu Mai thực sự khiến nhiều người ngán ngẩm.

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