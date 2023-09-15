Vợ có thai mỗi ngày tắm ít nhất 5 lần, sau khi vào viện kiểm tra, tôi liền yêu cầu phá thai ngay lập tức vì lý do này

Tâm sự 15/09/2023 04:15

Khi vợ mang thai, Vương Vỹ còn lo lắng hơn cả vợ. Đến một ngày anh vô tình phát hiện vợ mình tắm 5 lần trong một ngày thì anh lập tức đưa vợ đến bệnh viện để khám bệnh.

Vương Vỹ và vợ kết hôn được 3 năm vậy nhưng vợ anh là người phụ nữ ham chơi, Vương Vỹ luôn yêu thương vợ hết lòng, anh chiều vợ và cũng chưa muốn có con ngay sau khi cưới. Vợ Vương Vỹ rất đẹp, anh khá lo lắng mỗi khi vợ đi ra ngoài.

Vợ Vương Vỹ luôn cho rằng mình béo nên dùng đủ các biện pháp để giảm cân, giữ dáng. Hai vợ chồng cưới nhau được 3 năm thì bố mẹ Vương Vỹ muốn có cháu bế, thái độ rất cương quyết. Lúc này Vương Vỹ cũng muốn có một đứa con, vợ Vương Vỹ thì không có thái độ rõ ràng.

Vì muốn có con, Vương Vỹ đã thay đổi rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày, anh không hút thuốc, không uống rượu để có thể dễ dàng có con. Vậy nhưng vợ Vương Vỹ dường như lại không chú ý đến vấn đề này, cô vẫn thích đi chơi và uống rượu. Vương Vỹ nhiều lần xin nghỉ phép để hạn chế những thói quen này của vợ.

Vợ có thai mỗi ngày tắm ít nhất 5 lần, sau khi vào viện kiểm tra, tôi liền yêu cầu phá thai ngay lập tức vì lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ mang thai, Vương Vỹ còn lo lắng hơn cả vợ. Đến một ngày anh vô tình phát hiện vợ mình tắm 5 lần trong một ngày thì anh lập tức đưa vợ đến bệnh viện để khám bệnh. Vậy nhưng sau khi bác sĩ khám xong, Vương Vỹ ngã ngửa với kết luận của bác sĩ.

Bác sĩ nói rằng do vợ anh uống quá nhiều thuốc giảm cân nên ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé trong bụng. Cũng chính vì thuốc giảm cân nên sau khi mang thai, vợ Vương Vỹ thường xuyên đổ mồ hôi nên mới phải tắm nhiều lần trong ngày như vậy. Bác sĩ nói rằng, với tình trạng này em bé sinh ra cũng khó nuôi nên Vương Vỹ phải có quyết định sớm. Đến lúc này, Vương Vỹ đành quyết định để vợ phá thai.

Vậy nhưng vợ Vương Vỹ không tỏ thái độ đau buồn và cũng không muốn thay đổi lối sống. Thấy vậy, Vương Vỹ đành đề nghị ly hôn. Sau khi ly hôn, vợ anh vẫn đi thường xuyên đi chơi uống rượu với bạn bè. Dường như cuộc hôn nhân với Vương Vỹ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô ấy.

Mệt rã rời sau đêm ân ái với đại gia để trừ nợ, vừa bước ra khỏi cửa thì tá hỏa khi thấy cảnh tượng này trước mắt

Mệt rã rời sau đêm ân ái với đại gia để trừ nợ, vừa bước ra khỏi cửa thì tá hỏa khi thấy cảnh tượng này trước mắt

Người đàn ông kia nói chỉ cần tôi chịu làm nhân tình cho ông ta một tháng thì sẽ đưa tiền để chồng tôi chữa bệnh. Tôi gật đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 24 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 54 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 2 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm