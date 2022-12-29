Vợ câm điếc bắt gặp chồng vào nhà nghỉ cùng 'em dâu hụt', cô như phát điên lấy vội điện thoại chụp ảnh gửi cho người này

Có 1 người vợ bị câm điếc bẩm sinh, Hoàng luôn tỏ ra xấu hổ với mọi người. Hễ cứ đi tiệc tùng là anh bắt vợ ở nhà để 1 mình anh đi. Anh không muốn bị người ta chê cười mình. Hiểu lòng chồng, Hiền ngoan ngoãn nghe lời mà không than trách bất cứ điều gì, lỗi là ở cô và cô sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện.

Lấy được người chồng tài giỏi và điển trai Hiền buồn nhiều hơn là vui. Lúc nào cô cũng tự ti về thân, mặc cảm về khuyết điểm câm điếc của mình khiến Hiền thấy mình thấp kém và không xứng với chồng. Nhưng tình yêu cô dành cho chồng thì khỏi phải nói, cô yêu và sẵn sàng hi sinh tất cả vì chồng con. Thế nên hơn 10 năm nay Hiền luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của 1 người vợ người mẹ.

1 thân 1 mình lo việc nhà với chăm 3 đứa con khiến Hiền gần như kiệt sức, nhưng cô vẫn cười vẫn hạnh phúc vì đã làm được điều mà chồng mong muốn. Thế nhưng hạnh phúc không mỉm cười với người phụ nữ bất hạnh này.

Mái ấm gia đình của ông chồng tài giỏi với cô vợ câm điếc ngày càng hạnh phúc khi đứa con thứ 3 chào đời. Là con trai Hoàng mừng lắm, cuối cùng thì anh cũng có con trai, có con nối dõi tông đường rồi. Nhưng đằng sau sự hi sinh và bất chấp tuổi tác vẫn cố đẻ con cho Hoàng thì anh chả cảm ơn hay hỏi han vợ đến 1 lời.

Hạnh phúc không mỉm cười với người phụ nữ bất hạnh này - Ảnh minh họa: Internet

Chiều hôm đó Hiền ghé qua siêu thị mua bịch bỉm cho con trai, nhưng vừa xách đồ ra cô đã choáng và đ.ánh rơi mọi thứ trên tay khi thấy chồng và cô em dâu hụt tình tứ ôm eo nhau vào nhà nghỉ đối diện siêu thị. Qúa sốc với chuyện này, Hiền như phát điên lên nhưng chẳng lẽ chạy tới bám víu xin chồng vừa cô ả kia đừng làm thế ư? Liệu họ có chấp nhận không hay thẳng thừng ném vào Hiền những câu đau đớn như dao.

Bình tĩnh lại 1 chút, Hiền vội rút điện thoại ra chụp ảnh họ. Chụp đủ ảnh, Hiền chống mắt nhìn người chồng yêu thương vào nhà nghỉ với chính cô em dâu hụt của mình. Không suy nghĩ gì nhiều, Hiền liền hỏi gửi ngay những bức ảnh đó cho người chồng mới cưới của cô ta và kèm theo lời nhắn đến ngay nhà nghỉ X để kiểm chứng sự thật.

Đứng theo dõi, quan sát ở nhà nghỉ đó tầm 15 phút thì chồng của cô em dâu hụt phi xe đến hùng hổ lao vào nhà nghỉ tìm vợ. Khoảng chừng 10 phút sau Hiền choáng khi thấy anh ta lôi chồng mình và cô em dâu hụt kia ra đ.ánh chửi giữa đường khiến họ không chối cãi được lời nào.

Hóa ra vợ anh đứng sau chuyện này, vợ anh bị câm điếc thôi nhưng không mù - Ảnh minh họa: Internet

Khi cậu thanh niên kia đ.ánh chán và dừng tay lại Hiền mới bước sang nhà nghỉ đó và đứng trước mắt chồng cười khinh bỉ. Cô thể hiện những động tác thể hiện lời nói của người câm khiến Hoàng sốc vô cùng. Hóa ra vợ anh đứng sau chuyện này, vợ anh bị câm điếc thôi nhưng không mù. Và cô ấy đã chơi anh 1 vố đau điếng thế này sao ?

Quay lưng định bỏ về thì Hiền nhìn lại cô em dâu hụt của mình rồi không ngần ngại tặng cô ta 1 cái tát cháy má giữa bao người. Hiền diễn tả động tác nhưng ả không hiểu và cũng không ai hiểu trừ chồng ra. Ý Hiền muốn cảnh cáo cô ta, nếu cô ta còn tiếp tục qua lại với chồng cô nữa cô sẽ không để ả được lành lặn ra về như hôm nay đâu.

Sợ tái mặt trước thái độ và hành động không ngờ của cô vợ câm điếc. Hoàng sợ toát mồ hôi lấy xe về nhà ngay lập tức. Vừa về đến nhà thấy Hiền vứt hết quần áo ra của mình ra sân đốt khói nghi ngút khiến Hoàng sốc tiếp trận nữa. Lẽ nào cô vợ câm điếc nổi tiếng ngoan hiền của anh khi ghen lên lại hung bạo thế này sao? Vậy mà bao năm nay anh luôn coi thường vợ và nghĩ cô ấy không dám làm gì cả. Giờ thì mới thấm thế nào là đàn bà đánh ghen.

Bị đuổi ra ngoài, Hoàng lủi thủi dắt xe về nhà ông bà nội tá túc vài hôm đợi vợ bình tâm lại để xin lỗi. Nhưng đã 1 tuần này, vợ anh không thèm đoái hoài gì đến chồng cả. Giờ liệu Hoàng về nhà quỳ gối xin tha thứ thì Hiền có chấp nhận không hay lại làm ầm chuyện anh đi nhà nghỉ với đứa em dậu hụt năm nào của mình?