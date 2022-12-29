Sững sờ thấy con trai lén lút vào nhà nghỉ, máu nóng bốc lên tôi lao vào bắt quả tang, vừa mở cửa phòng tôi tá hỏa khi thấy người phụ nữ bên trong

Tâm sự 29/12/2022 14:15

Ở cái tuổi xế chiều như của tôi, được chứng kiến con cái hạnh phúc và thành đạt, các cháu nên người là tôi mãn nguyện lắm rồi. Hôm vừa rồi cuối tuần, tôi đi siêu thị mua ít đồ linh tinh, trên đường về thì bất ngờ thấy xe con trai mình phóng vụt qua, chui vào nhà nghỉ.

Cuộc sống gia đình yên ấm, hạnh phúc, con trai và chồng tôi đều rất khó tính, khó nết, chiều vợ nhưng hay cáu kỉnh. Tôi biết tính thế rồi nên khi con dâu về tôi cũng rất thông cảm.

Con bé hiền lành, ít nói nhưng rất có mắt tinh tế, về nhà một thời gian, con bé thỉnh thoảng mua cái nọ cái kia cho tôi, tất nhiên chẳng đáng bao nhiêu nhưng được cái đồ gì tôi cũng ưng lắm. Các bà bạn tôi ai cũng khen từ ngày tôi có con dâu nhìn tôi trẻ ra. Con dâu tôi cũng làm công ăn lương, hàng tháng có đưa tiền sinh hoạt cho tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi mới cầm, còn lại thì cứ bảo cho cháu, lương tôi cũng đủ chi tiêu, hơn nữa bản thân luôn nghĩ, tôi làm gì cũng là để cho con, chứ mình già rồi, nhiều tiền cũng có để làm gì đâu.

Con dâu tôi thuộc tuýp người nhẫn nhịn. Vì thế dù có chuyện gì vào tay con bé đều êm xuôi hết. Có lẽ cũng phải thế mới sống được với người nóng tính như con trai tôi. Ở cái tuổi xế chiều như của tôi, được chứng kiến con cái hạnh phúc và thành đạt, các cháu nên người là tôi mãn nguyện lắm rồi. Có khi nghe mấy bà bạn than phiền con dâu thế nọ thế kia, tôi lại thấy mình may, con dâu đảm đang lại hiền lành.

Sững sờ thấy con trai lén lút vào nhà nghỉ, máu nóng bốc lên tôi lao vào bắt quả tang, vừa mở cửa phòng tôi tá hỏa khi thấy người phụ nữ bên trong - Ảnh 1
Ở cái tuổi xế chiều như của tôi, được chứng kiến con cái hạnh phúc và thành đạt, các cháu nên người là tôi mãn nguyện lắm rồi - Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi cuối tuần, tôi đi siêu thị mua ít đồ linh tinh, trên đường về thì bất ngờ thấy xe con trai mình phóng vụt qua, chui vào nhà nghỉ. Tôi sững sờ, choáng váng, sao thằng bé lại đến đó, chẳng nhẽ nó có bồ hay sao.

M.áu nóng bốc lên, tôi quyết tâm vào bắt quả tang. Đút cho lễ tân mấy trăm, tôi lên tận nơi, thế nhưng vừa mở cửa phòng, tôi ta hỏa khi thấy con trai và con dâu đang trong đó.

Tôi cũng không nhớ khi ấy là vui hay buồn nữa. Chỉ biết tôi được một phen hết hồn. Hai vợ chồng nó kể là đi thay đổi không khí và để cho tự nhiên hơn ở nhà, ngại nên không nói với tôi. Tôi sững sờ, không ngờ tụi trẻ còn trò này nữa. Nhà cửa đàng hoàng, ở với nhau cả ngày mà còn thích thậm thò thậm thụt. Những thôi, cũng may là con dâu chứ là con bé khác thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa.

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