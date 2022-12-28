Lấy vợ 2 năm chưa từng được thỏa mãn, tôi cặp với em sinh viên thực tập trẻ đẹp ở công ty để rồi điếng người ngay đêm đầu tiên 'ân ái' với em

Về nhà, hai chân tôi không sao bước nổi, tôi đành xin nghỉ ốm một tuần vì quá kiệt sức. Vợ hỏi tôi chỉ bảo áp lực công việc quá mà trong lòng vô cùng hổ thẹn. Từ nay tôi sẽ không bao giờ ham hố của lạ nữa.

Tôi năm nay 34 tuổi, thành đạt, đã có vợ con khá yên ổn và hạnh phúc. Vợ chồng tôi mặc dù là dân tỉnh lẻ nhưng cũng nhờ vài mánh làm ăn nên tôi cũng có nhà, có xe khá ổn mới lấy vợ. Cuộc sống kinh tế không có gì đáng phải bàn. Nói về vợ, cô ấy là một người phụ nữ đẹp truyền thống kiểu Á Đông, hiền dịu, đảm đang chuẩn mực phụ nữ gia đình. Vợ tôi đã kiên trì bên tôi suốt 7 năm rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Thực sự ra ngoài xã hội nhiều, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tìm được người con gái nào tốt như cô ấy.

Niềm vui càng nhân lên gấp bội khi vợ sinh cho tôi một cậu con trai khá kháu khỉnh. Mọi việc trong nhà chưa bao giờ vợ tôi làm tôi phật lòng. Cuộc sống của tôi như nhiều người nói là rất đáng mơ ước. Nhưng có một chuyện, tôi là một gã đàn ông có nhu cầu khá cao. Trước đây khi yêu nhau, vợ nhất định không cho tôi làm chuyện đó, tôi chỉ được phép khi chúng tôi đã có giấy đăng ký kết hôn. Tôi vẫn lén vợ đi bóc bánh trả tiền mỗi lần muốn giải tỏa nhưng cô ấy không hề biết. Đến khi cưới nhau về, vợ tôi trên giường cũng khá bẽn lẽn, cô ấy chẳng bao giờ chủ động đòi hỏi, hơn nữa có vẻ như cô ấy rất khó chịu nếu tôi yêu cầu hay làm lâu hơn 1 chút. Điều đó làm tôi thực sự rất bức bối. Lấy vợ 2 năm mà chưa bao giờ tôi có cảm giác mình được lên đỉnh. Không biết bao nhiêu lần tôi phải tự hành xử một mình vì sinh lý bản thân.

Tôi vẫn lén vợ đi bóc bánh trả tiền mỗi lần muốn giải tỏa nhưng cô ấy không hề biết - Ảnh minh họa: Internet Đợt rồi, công ty tôi có một em sinh viên năm cuối vào thực tập rất nóng bỏng và xinh đẹp. Em hay kiếm cớ để động chạm vào cơ thể tôi. Mỗi lần như vậy cả người tôi đều nóng ran lên. Và như các bạn dự đoán, không lâu sau đó tôi cũng hẹn được em đi nhà nghỉ. Quả nhiên cảm giác khác hoàn toàn với vợ. Nhưng tôi chỉ làm được 2 tiếng thì đã mệt phờ râu trong khi em thì vẫn hứng khởi đòi nữa. Từ chối thì thực sự mất mặt nên hôm đó, tôi và em quấn nhau tới 5 hiệp. Về nhà, hai chân tôi không sao bước nổi, tôi đành xin nghỉ ốm một tuần vì quá kiệt sức. Vợ hỏi tôi chỉ bảo áp lực công việc quá mà trong lòng vô cùng hổ thẹn. Từ nay tôi sẽ không bao giờ ham hố của lạ nữa.

Lấy chồng bằng tuổi bố, đêm tân hôn, tôi suýt ngất khi thấy chồng cẩn thận gỡ bỏ một thứ ra khỏi miệng Yêu nhau 2 năm, từng ân ái không biết bao nhiêu lần nhưng tôi không hề biết chuyện này. Anh ấy vừa tháo thứ đó ra đã khiến khuôn mặt bị biến dạng, móm lại, không còn vẻ phong trần như trước nữa.

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