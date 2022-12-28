Sợ hãi đêm tân hôn cùng chồng già U70, vợ cố tình giả ốm để thoát 'động phòng', nào ngờ 5h sáng hôm sau ông chồng 'sung mãn' làm chuyện này khiến tôi cuống cuồng gọi xe cấp cứu

Tâm sự 28/12/2022 05:17

May mắn chồng Mai giàu nên tính mạng của Mai được giữ, nhưng nằm trên giường bệnh cứ nghĩ đến cảnh sáng sớm hôm đó mà cô rùng mình. Cô ước mình cứ nằm đây mãi, chứ khỏe lên phải về phục vụ ông chồng ấy thì chắc cô cũng lại tái nhập viện sớm mà thôi.

18 tuổi Mai đành nhắm mắt lấy chồng già theo ý mẹ để cứu cả gia đình vì món nợ hơn 1 tỷ đồng của bố. Ông không có khả năng trả nợ và lúc đó tính mạng cả nhà cô bị đe dọa.

- Con ơn, mẹ biết con lấy ông ta sẽ rất thiệt thòi nhưng vì bố vì gia đình mình mẹ xin con đấy. Chỉ có ông ấy mới đủ khả năng trả nợ cho nhà mình. Nếu con không cưới ông ta thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bố mẹ và các em con.

- Mẹ, mẹ ơi…

Nhìn người mẹ đã khóc cạn nước mắt, thân hình quắt queo vì lo nghĩ tới món nợ của chồng Mai chỉ còn biết gạt nước mắt gật đầu làm vợ vị đại gia già 70 tuổi ấy. Cô biết ở tuổi này mà ông ta vẫn muốn lấy vợ trẻ đẹp thì cũng không phải là người bình thường, nhưng dù sau này cô có khổ cực thế nào mà cả gia đình được cứu thì cô cũ cam lòng.

Ngay khi con gái gật đầu đồng ý, mẹ Mai đã gọi điện ngay cho người đàn ông ấy và cuộc ngã giá cũng nhanh chóng kết thúc chỉ sau 10 phút. Sáng sớm hôm sau ông ta tới nhà đưa đủ số tiền cho mẹ cô trả nợ rồi dắt cô về. Đám cưới của người ta có xe hoa đón rước có họ hàng bạn bè đông đủ, còn cô lủi thủi theo người đàn ông xa lạ mà sau này sẽ là chồng cô.

Sợ hãi đêm tân hôn cùng chồng già U70, vợ cố tình giả ốm để thoát 'động phòng', nào ngờ 5h sáng hôm sau ông chồng 'sung mãn' làm chuyện này khiến tôi cuống cuồng gọi xe cấp cứu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cũng không thể đưa Mai về nhà chồng vì bà bận đi trả nợ, không đến đúng giờ thì giang hồ sẽ kéo đến nhà và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chồng già để Mai ở lại căn biệt thự và bảo giúp việc làm đồ ăn cho cô. Ông ta có việc phải đi và hẹn 9 giờ tối mới quay về.

Mai ăn uống xong thì bà giúp việc bảo cô lên tầng tắm rửa và có thể vào phòng ngủ của ông chủ đợi ông về. Sau khi tắm xong Mai đã vô tình đi qua một căn phòng có mở he hé cửa. Cô tò mò ngó vào thì mới biết đó là phòng đựng rượu của chồng. Rất nhiều loại rượu để trong đó, do đã có kinh nghiệm 2 năm làm ở nhà hàng nên Mai biết đó là những loại rượu giúp tăng bản lĩnh đàn ông.

Hóa ra đây cũng là thần dược giúp sức cho chồng già của cô đây. Cô biết nếu dùng những loại rượu này thì sinh lý của chồng già 70 của cô sẽ sung mãn như đàn ông ở lứa tuổi 50 vậy. Nghĩ tới đêm tân hôn mà Mai rùng mình, nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 giờ rồi Mai quyết định giả ốm để trốn tân hôn. Mọi chuyện hôm sau tính tiếp.

Chồng về tới nhà thì thấy Mai đã thiêp thiếp, cô cố tình để vỉ thuốc cảm bên cạnh mình để chồng biết rằng cô bị ốm. Thấy ông chồng U70 vuốt tóc cô vài cái rồi nằm xuống ngủ, nghĩ chồng tưởng mình ốm thật nên Mai cũng yên tâm ngủ luôn lúc nào không hay.

Sợ hãi đêm tân hôn cùng chồng già U70, vợ cố tình giả ốm để thoát 'động phòng', nào ngờ 5h sáng hôm sau ông chồng 'sung mãn' làm chuyện này khiến tôi cuống cuồng gọi xe cấp cứu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5 giờ sáng thì Mai tỉnh giấc, cô định trở dậy xuống dưới nhà xem chị giúp việc đã mở cửa chưa. Cô muốn về nhà xem tình hình bố mẹ và em thế nào. Nghĩ chồng vẫn ngủ say nên cô nhẹ nhàng qua người ông để xuống giường. Ai ngờ vừa ra tới mép giường thì bị chồng giữ ngay lại:

- Em đi đâu đấy.

- Em định về nhà xem bố mẹ thế nào.

- Bố mẹ em không sao cả, hôm qua mẹ đã gọi thông báo tình hình cho anh biết rồi mà.

- Thế em ngủ tiếp vậy.

- Ngủ gì nữa. Vợ chồng mình còn chưa tân hôn đâu, giờ em phải bù cho anh đã chứ.

Dứt lời chồng ôm choàng lấy Mai. Mặc mai gào thét van xin, ông chồng U70 sung mãn làm liền 7 hiệp và kết quả cuối cùng là Mai kiệt sức, máu chảy không cầm được khiến chồng cô phải cuống cuồng gọi xe cấp cứu.

May mắn chồng Mai giàu nên tính mạng của Mai được giữ, nhưng nằm trên giường bệnh cứ nghĩ đến cảnh sáng sớm hôm đó mà cô rùng mình. Cô ước mình cứ nằm đây mãi, chứ khỏe lên phải về phục vụ ông chồng ấy thì chắc cô cũng lại tái nhập viện sớm mà thôi.

Gật đầu lấy chồng già 75 tuổi để bảo toàn trinh tiết đợi bạn trai du học về, nào ngờ sau đêm tân hôn, nhìn giọt máu trên ga giường tôi hạnh phúc vô cùng

Gật đầu lấy chồng già 75 tuổi để bảo toàn trinh tiết đợi bạn trai du học về, nào ngờ sau đêm tân hôn, nhìn giọt máu trên ga giường tôi hạnh phúc vô cùng

Liên quyết định cưới ông chồng già 75 tuổi. Cái lý do trên hết của Liên đó là vì cô nghĩ cưới chồng già thì cô sẽ bảo tròn được trinh tiết đợi bạn trai du học về. Dù sao thì lão chồng già 75 tuổi cũng không còn sống được bao lâu nữa.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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