Gật đầu lấy chồng già 75 tuổi để bảo toàn trinh tiết đợi bạn trai du học về, nào ngờ sau đêm tân hôn, nhìn giọt máu trên ga giường tôi hạnh phúc vô cùng

Tâm sự 27/12/2022 16:57

Liên quyết định cưới ông chồng già 75 tuổi. Cái lý do trên hết của Liên đó là vì cô nghĩ cưới chồng già thì cô sẽ bảo tròn được trinh tiết đợi bạn trai du học về. Dù sao thì lão chồng già 75 tuổi cũng không còn sống được bao lâu nữa.

Gần 30 tuổi Liên vẫn có tấm chồng tử tế trong khi đó bạn bè cùng trang lứa, nói đúng hơn là mấy đàn em khóa sau cô cũng đã ổn định gia thất chồng con đầy đủ cả rồi. Nói như vậy không có nghĩa là Liên không được ai nhòm ngó mà sự thật thì Liên xinh đẹp và đã có bạn trai yêu suốt 5 năm. Vậy nhưng khổ nỗi thì Tuấn, bạn trai Liên hiện đang du học ở bên nước ngoài. Ngày đó trước khi lên đường sang Anh thì Tuấn có thỏ thẻ với Liên.

- Em nhất định phải chờ anh đấy. Anh hứa sau khi trở về sẽ cưới em làm vợ.

Chỉ vì lời hứa đó mà Liên chờ đợi Tuấn ròng rõ suốt mấy năm trời dù cô được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Thế nhưng con gái thanh xuân có hạn, cứ chờ đợi bạn trai như vậy nên ngoảnh đầu một cái Liên đã 30 tuổi đến nơi. Ngày nào ra đường người ta cũng trêu cô là gái ế khiến Liên hậm hực vô cùng, chính vì vậy mà bố mẹ Liên sống c.hết giục con cái cưới chồng. Tất nhiên là Liên kiên quyết phản đối vì muốn chờ đợi Tuấn.

- Năm nay 30 tuổi mày còn không tính lấy chồng thì định ế đến già à??_ Mẹ Liên quát lớn.

- Sao lại ế chứ?? Con có bạn trai rồi mà…đợi anh ấy mấy năm nữa là anh ấy về rồi.

- Đợi?? Mày định đợi đến bao giờ. Đến khi nó về thì mày thành bà cô già rồi. Mày phải cưới chồng cho tao, không thì đừng có trách.

Phản đối thế nào cũng không được nên Liên gật đầu lấy chồng theo sự mai mối của mẹ, thế nhưng thay vì chọn ông chồng trung trung tuổi thì Liên lại quyết định cưới ông chồng già 75 tuổi. Cái lý do trên hết của Liên đó là vì cô nghĩ cưới chồng già thì cô sẽ bảo tròn được trinh tiết đợi bạn trai du học về. Dù sao thì lão chồng già 75 tuổi cũng không còn sống được bao lâu nữa.

Gật đầu lấy chồng già 75 tuổi để bảo toàn trinh tiết đợi bạn trai du học về, nào ngờ sau đêm tân hôn, nhìn giọt máu trên ga giường tôi hạnh phúc vô cùng - Ảnh 1
Nhìn thấy giọt máu trinh mà Liên gìn giữ cho bạn trai giờ vào tay ông chồng già thì đáng ra Liên đau khổ lắm nhưng ngược lại thì cô hạnh phúc và yêu ông chồng già vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Và rồi một đám cưới hoành tráng của Liên và chồng già 75 tuổi diễn ra. Cả buổi lễ bị mọi người trêu về đêm tân hôn thì Liên chỉ nhìn chồng rồi cười khẩy vì năm nay đã 75 tuổi rồi lấy sức đâu mà tân hôn nữa chứ. Không chừng cưới chưa đầy 1 năm thì ông đã c.hết thì Liên càng công nhiên đến với bạn trai của mình. Chẳng thế mà sau khi khách khứa về hết thì Liên leo luôn lên phòng đòi đi ngủ. Thấy Liên như vậy thì ông chồng đáp luôn.

- Sao em lại đi ngủ?? Đêm nay là đêm tân hôn cơ mà?? Ít ra vợ chồng mình cũng phải làm 1 hiệp mới đúng chứ??

- Tân hôn á?? Ông nhìn lại mình đi, già rồi…sức đâu nữa mà tân hôn. Không khéo lại đi cấp cứu cả đêm…

- Vậy thì em nhầm to rồi. Nhìn thế này thôi chứ anh vẫn còn khỏe chán.

- Được rồi, vậy thì ông thử làm 1 hiệp đi xem có lấy được trinh tiết của tôi không nào.

Chỉ chờ Liên nói câu đó thì ông chồng lao vào cô ôm hôn ngấu nghiến, ban đầu Liên còn khó chịu nhưng sau được chồng vuốt ve rồi yêu chiều thì người cô mềm nhũn đi. Kết quả là đêm đó cô và chồng già làm đến 3 hiệp…Nhìn thấy giọt máu trinh mà Liên gìn giữ cho bạn trai giờ vào tay ông chồng già thì đáng ra Liên đau khổ lắm nhưng ngược lại thì cô hạnh phúc và yêu ông chồng già vô cùng. Lý do là được chồng yêu chiều là một phần. Còn phần khác là đêm đó ông chồng già cho Liên biết Tuấn bạn trai cô đã lấy vợ bên nước ngoài cả năm nay và vẫn lừa dối cô.

Được chồng động viên lại an ủi như vậy nên Liên nảy sinh luôn tình cảm với chồng già. Bây giờ thay vì mong chồng già chết sớm thì cô chỉ cầu trời cho mình được sống thêm 50 năm nữa với ông chồng 75 tuổi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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