Nửa đêm thấy chồng lén cầm 1 túi bóng đen vào nhà vệ sinh, tôi nín thở theo dõi ai ngờ lúc mở ra xem thì chết đứng khi phát hiện sự thật động trời nhờ thứ bên trong

Tâm sự 27/12/2022 14:17

Cảm giác của tôi như chết đi sống lại vậy. Vợ chồng tôi đã khá lâu không gần gũi vậy chồng tôi đã làm việc đó với ai. Mà tại sao anh ta không đem vứt ở ngoài lại vứt ngay vào nhà vệ sinh như này. Không biết chồng có dụng ý gì.

Tôi kết hôn đã được 5 năm, có với nhau 2 mặt con nếp tẻ đủ cả. Cuộc sống vợ chồng tuy còn nhiều khó khăn nhưng chẳng mấy khi xích mích to. Chồng tôi cũng là một người hết sức hiểu chuyện và rất có trách nhiệm với vợ con.

Chẳng hiểu sao nửa năm trở lại đây, chồng bỗng nhiên lạnh nhạt hơn, ít gần gũi vợ hơn. Mặc dù anh vẫn đối xử với các con như thế và không quên đưa lương cho vợ mỗi tháng nhưng cứ tối đến tôi muốn gần chồng thì đều bị anh từ chối với nhiều lý do.

Nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài, tôi theo dõi từng hành động. Nhưng 1 tuần, 1 tháng trôi qua, tôi vẫn không thấy có dấu hiệu khả nghi nào khác. Chồng tôi có vẻ rất kín kẽ. Nhiều lúc tôi nghĩ hay mình đa nghi quá nhưng cứ thấy thái độ của chồng tôi lại day dứt không yên.

Nửa đêm thấy chồng lén cầm 1 túi bóng đen vào nhà vệ sinh, tôi nín thở theo dõi ai ngờ lúc mở ra xem thì chết đứng khi phát hiện sự thật động trời nhờ thứ bên trong - Ảnh 1
Mở túi bóng ra xem, tôi chết lặng thấy mấy chiếc bao cao su đã dùng - Ảnh minh họa: Internet

Bữa đó, con bé lớn nhà tôi sốt khóc đêm, sau khi ru con ngủ xong cũng 12h. Tôi tính về phòng mình lấy ít đồ rồi sang ngủ cùng bọn trẻ luôn. Bất chợt về phòng, tôi thấy chồng cầm một túi bóng đen đi vào nhà vệ sinh. Cảm giác có chuyện, tôi nín thở theo dõi.

Chờ chồng về lại phòng ngủ tôi mới đi vào. Mở túi bóng ra xem, tôi chết lặng thấy mấy chiếc bao cao su đã dùng. Cảm giác của tôi như chết đi sống lại vậy. Vợ chồng tôi đã khá lâu không gần gũi vậy chồng tôi đã làm việc đó với ai. Mà tại sao anh ta không đem vứt ở ngoài lại vứt ngay vào nhà vệ sinh như này. Không biết chồng có dụng ý gì.

Giờ tôi đang rất hoang mang, không biết nên hỏi thẳng chồng hay im lặng. Ngộ nhỡ anh ta muốn ly hôn và đánh đòn tâm lý của tôi. Còn nếu ngoại tình thì sao không giấu cho kỹ. Tôi phải làm sao bây giờ. Mấy ngày nay, thái độ của chồng vẫn như thế. Không có biểu hiện gì lạ thường. Xin độc giả cho tôi lời khuyên với.

Vô tình nhặt được ví của sếp mới trong thang máy, mở ra xem tôi chết sững khi thấy tấm ảnh của vợ thuở xưa

Vô tình nhặt được ví của sếp mới trong thang máy, mở ra xem tôi chết sững khi thấy tấm ảnh của vợ thuở xưa

Tôi bắt đầu nóng mặt, nghĩ ngợi đủ thứ, thảo nào sếp mới vừa về tôi đã được thăng chứ, vợ tôi còn hỏi về anh ta một cách rất hào hứng. Hóa ra...không biết sau lưng tôi họ đã làm những gì.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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