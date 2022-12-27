Biết bị 'đổ vỏ' chồng vẫn tổ chức đám cưới linh đình, đêm tân hôn tôi chết lặng biết lí do khi anh nhét vào tay tôi thứ này

Tâm sự 27/12/2022 10:21

Tôi há hốc miệng nhìn Hùng. Còn chưa kịp hiểu sự tình thì anh đã khua tôi dậy kiểm phong bì. Đúng là trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì.

Tôi năm nay 27 tuổi, đang làm văn phòng cho một công ty vốn nước ngoài. Mức thu nhập của tôi khá dư giả. Hơn nữa, gia đình tôi cũng có điều kiện nên hầu như về kinh tế tôi chẳng phải lo lắng gì.

Tôi cũng được nhận xét là có vẻ ngoài khá ưa nhìn nên cũng không ít chàng trai theo đuổi. Cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu Tuấn. Tuấn là một công tử khét tiếng, ai cũng nói tôi dại vì Tuấn đào hoa nhưng khi Tuấn yêu tôi, anh ta vô cùng chiều chuộng. Tôi muốn gì anh ta đều đáp ứng. 

Tôi không phải mẫu con gái quá cổ hủ nên khi yêu Tuấn chúng tôi cũng đã vượt rào. Song trong một lần nhỡ nhàng, tôi đã quên không uống thuốc tránh thai, hậu quả là tôi mang bầu song phải đến tháng thứ 2 tôi mới phát hiện ra. Nghe tin tôi có bầu, Tuấn phủi trách nhiệm, cắt đứt mọi liên lạc mà không thèm nói với tôi một lời nào.

Biết bị 'đổ vỏ' chồng vẫn tổ chức đám cưới linh đình, đêm tân hôn tôi chết lặng biết lí do khi anh nhét vào tay tôi thứ này - Ảnh 1
Nghe tin tôi có bầu, Tuấn phủi trách nhiệm, cắt đứt mọi liên lạc mà không thèm nói với tôi một lời nào - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không dám bỏ con nhưng cũng không biết đối diện với gia đình thế nào vì bố mẹ tôi rất trọng sĩ diện. Đúng lúc đó thì Hùng đến bên tôi. Thực ra, tôi chơi cùng nhóm Hùng từ lâu, Hùng cũng tỏ ý tán tôi nhưng vì gia thế Hùng cách biệt nên tôi chẳng để tâm đến Hùng. Thời gian này, Hùng đã ở bên lo lắng động viên tôi rất nhiều. Hùng hiền lành, chân thành và chất phác. Cách sống và quan điểm sống của Hùng cũng khác hoàn toàn với Tuấn.

Chính điều đó làm tôi mủi lòng, tôi còn bất ngờ hơn khi Hùng ngỏ lời cầu hôn mình. Sợ sau này có vấn đề gì đó, tôi nói hết sự thật với anh nhưng Hùng vẫn cùng mẹ chồng đon đả tổ chức đám cưới cho tôi. Phần vì muốn đứa có có danh chính ngôn thuận, phần vì không muốn làm bố mẹ phật lòng, mất mặt tôi đồng ý.

Đám cưới của tôi diễn ra vô cùng linh đình. Nhà tôi có điều kiện nên của hồi môn bố mẹ cho tôi cũng không ít. Tôi vui mừng vì mình đã tìm được người đàn ông xứng đáng cuộc đời mình. Đêm tân hôn, tôi quá mệt mỏi nên tính đi ngủ trước, vì dù sao bầu bí tôi cũng chẳng thể làm được gì.

Biết bị 'đổ vỏ' chồng vẫn tổ chức đám cưới linh đình, đêm tân hôn tôi chết lặng biết lí do khi anh nhét vào tay tôi thứ này - Ảnh 2
Tôi há hốc miệng nhìn Hùng, tôi thật quá ngốc ngếch khi tin bọn đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Khi vừa thiu thiu thì Hùng vào. Anh ngồi bên cạnh giường rồi gọi tôi dậy và nói "em không kiểm phong bì à". Tôi bảo "tiền đó em cũng chưa dùng đến nên cứ để đấy, nay em mệt lắm". Hùng nhẹ nhàng đưa cho tôi vài tờ hóa đơn. Tôi cầm đọc thì choáng váng vì đó đều là những khoản nợ nần của nhà anh và cả của Hùng. Tôi ngạc nhiên "Anh đưa thứ này cho em làm gì, sao nhà anh làm gì nợ lắm thế".

Hùng thản nhiên "Vậy chứ em nghĩ tự dưng anh lấy em về mặc dù biết phải "đổ vỏ" à, đâu có thằng đàn ông nào điên như vậy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Những khoản nợ đó chính là việc đầu tiên em đền đáp lại anh khi anh chấp nhận cưới em và con em. Nhà em giàu thế thì số này cũng chả đáng gì. Hơn nữa, tiền em cũng là tiền anh, giờ anh cũng là chồng em, lo lắng cùng chồng là chuyện đương nhiên vợ phải làm".

Tôi há hốc miệng nhìn Hùng. Còn chưa kịp hiểu sự tình thì anh đã khua tôi dậy kiểm phong bì. Đúng là trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì, hóa ra vì để trả nợ, anh chấp nhận cưới tôi dù biết phải "đổ vỏ" cho thằng khác. Tôi thật quá ngốc ngếch khi tin bọn đàn ông. Nhưng giờ tôi phải làm sao chứ, tôi không muốn ly hôn cũng không muốn mình trở thành cái cây ATM cho nhà anh ta, xin độc giả cho tôi lời khuyên với.

11h đêm thấy vợ vừa bóp chân cho bố vừa 'làm chuyện đó', tôi chết đứng bủn rủn chân tay rút điện thoại ra gọi cho người này

11h đêm thấy vợ vừa bóp chân cho bố vừa 'làm chuyện đó', tôi chết đứng bủn rủn chân tay rút điện thoại ra gọi cho người này

Tôi nghe xong mà như chết lặng, thực sự là đàn ông nhưng tôi phải cố hết sức mới có thể không phát ra tiếng khóc. Tôi vội vàng rút điện thoại ra gọi cho mẹ và các chị. Mẹ tôi nghe xong khóc lên khóc xuống.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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