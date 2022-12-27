2 năm yêu nhau, tôi chưa bao giờ làm điều gì khiến vợ buồn lòng. Thực ra tôi cũng rất muốn kết hôn sớm nhưng vợ lại muốn ổn định kinh tế và muốn tự do nên khất lần lượt mãi sau tôi lừa có bầu thì cô ấy mới đồng ý cưới tôi. Quả thật cưới được vợ đẹp, cô ấy lại sinh cho mình những đứa con kháu khỉnh đó thực sự không còn gì sung sướng bằng.

Tôi quen vợ 2 năm rồi mới đi đến kết hôn. Vợ tôi là một cô gái trẻ đẹp, ngoan hiền đảm đang, phải nói là không có điểm gì để chê. Nhưng bù lại, cô ấy cũng có rất nhiều người theo đuổi. Tôi cũng phải bỏ rất nhiều công sức và sự kiên trì suốt 1 năm mới tán đổ được vợ.

Tôi cũng không phải kiểu người không có năng lực. Đợt gần đây công ty tôi có sếp mới về, chưa đầy 2 tháng tôi đã được thăng chức tăng lương. Thực sự tôi cảm thấy quá bất ngờ và vui vì công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Thế nhưng ông trời cũng chẳng cho ai hết thứ gì, tôi đi làm cống hiến suốt 4,5 năm trời nhưng mãi vẫn chỉ ở vị trí nhân viên quèn, lương tháng tăng thì chỉ nhích ít một. Nhiều lúc nản mà vợ động viên nên phải cố.

Vợ tôi nghe xong cũng vui lây với tôi, tôi còn cho cô ấy xem ảnh sếp tôi thì cô ấy rất hào hứng hỏi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi nghe xong cũng vui lây với tôi. Tôi còn cho cô ấy xem ảnh sếp tôi thì cô ấy rất hào hứng hỏi chuyện. Hôm đó, tôi được sếp gọi vào phòng làm việc. Trong lúc đi vào thang máy, tôi có vô tình nhặt được một chiếc ví. Mở ra xem, giấy tờ đều ghi tên sếp mới nhưng choáng nặng là có cả một tấm hình của vợ tôi. Thời mà tôi chưa gặp cô ấy.

Tôi bắt đầu nóng mặt, nghĩ ngợi đủ thứ, thảo nào sếp mới vừa về tôi đã được thăng chứ, vợ tôi còn hỏi về anh ta một cách rất hào hứng. Hóa ra...không biết sau lưng tôi họ đã làm những gì. Tôi vội vàng tới phòng sếp không quên đưa lại chiếc ví. Nhưng trong lòng buồn bực nên tôi hỏi thẳng. Sếp tôi cười lớn rồi kể lại.

"Anh cũng biết vợ cậu xinh đẹp, nhiều người theo đuổi mà không thành, tôi cũng là một trong số đó. Cô ấy chê tôi vì tôi hơi ngạo mạn, cô ấy dạy tôi rất nhiều điều nhưng tuyệt nhiên vẫn không chấp nhận tôi. Bức ảnh đó tôi để trong ví chỉ nhắc lại quãng thời gian tuổi trẻ của mình. Hôm trước tôi đi siêu thị tình cờ gặp vợ anh, chúng tôi hẹn nhau đi cafe và có cả vợ tôi nữa. Cô ấy kể về anh rất nhiều.

Tôi bắt đầu nóng mặt, nghĩ ngợi đủ thứ, thảo nào sếp mới vừa về tôi đã được thăng chứ, vợ tôi còn hỏi về anh ta một cách rất hào hứng - Ảnh minh họa: Internet

Nay tôi xin gửi lại ảnh bức ảnh này. Còn về vụ thăng chức, tôi đã xem toàn bộ quá trình làm việc của anh chứ không phải do vợ anh tác động, anh xứng đáng nhận được điều đó, miễn là anh phải cống hiến hết mình cho công ty đừng để tôi thất vọng".

Nghe được những lời đó, lòng tôi như nhẹ hơn, tôi vội vàng cảm ơn sếp rồi về phòng làm việc. Thiếu chút nữa tôi đã nghi ngờ người vợ tốt của mình.