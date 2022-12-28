Cứ đúng 12h mỗi đêm vợ đều lén lút vào nhà vệ sinh, lén theo dõi qua khe hở cánh cửa, tôi chết đứng khi thấy vợ cầm trên tay 1 dụng cụ lạ vừa xem điện thoại vừa ‘làm chuyện ấy’

Tâm sự 28/12/2022 05:32

Hôm ấy tôi giả vờ ngủ say. Đúng như tôi dự đoán, 12h vợ tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh. Chờ khoảng 2 phút, tôi lén dậy đi theo. Qua khe hở của nhà tắm, tôi thấy vợ tay vừa cầm 1 dụng cụ lạ, vừa xem điện thoại và "tự làm chuyện đó" một mình.

Tôi và vợ cưới nhau được nửa năm, chúng tôi kế hoạch rồi mới tính đến chuyện có con thế nên cuộc sống vẫn hết sức thoải mái và dư giả. Cả hai đều có thời gian dành cho nhau, đi du lịch và đi chơi. Vợ tôi tính khí trẻ con nhưng về cơ bản đều có thể chiều được.

Tôi làm công trình, nay ở chỗ này mai chỗ kia, có những hôm phải đi công tác xa để vợ ở nhà một mình tôi thực không nỡ. Nhưng vì tương lai hai đứa thế nên tôi vẫn phải cố gắng. Mặc dù biết thái độ của vợ có phần phụng phịu nhưng sau đó tôi đều tìm cách an ủi nên lại êm xuôi.

Đợt này tôi đi công tác 1 tuần về, vợ chồng son lâu ngày gặp, sau màn ân ái mặn nồng thì tôi ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh giấc quờ tay không thấy vợ đâu, mắt nhắm mắt mở thấy nhà vệ sinh sáng đèn. Nghĩ vợ đi vệ sinh nên tôi ngủ tiếp.

Hôm sau và những hôm sau nữa, cũng vào giờ đó, vợ tôi đều lén vào nhà vệ sinh. Chẳng nhẽ cô ấy có bầu ư. Tôi đánh liều theo dõi. Hôm ấy tôi giả vờ ngủ say. Đúng như tôi dự đoán, 12h vợ tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh. Chờ khoảng 2 phút, tôi lén dậy đi theo.

Cứ đúng 12h mỗi đêm vợ đều lén lút vào nhà vệ sinh, lén theo dõi qua khe hở cánh cửa, tôi chết đứng khi thấy vợ cầm trên tay 1 dụng cụ lạ vừa xem điện thoại vừa ‘làm chuyện ấy’ - Ảnh 1
Tôi gần như sốc nặng, cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được - Ảnh minh họa: Internet

Qua khe hở của nhà tắm, tôi thấy vợ tay vừa cầm 1 dụng cụ lạ, vừa xem điện thoại và "tự làm chuyện đó" một mình. Tôi gần như sốc nặng. Vợ tôi đang xem phim đen và làm cái chuyện quái quỷ gì thế kia. Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Vợ chồng tôi mới cưới, còn chưa có con, tôi cũng không biết tôi làm vợ không thỏa mãn hay là do vợ tôi nhu cầu quá cao.

Nhưng việc tôi nhìn thấy khiến tôi có một suy nghĩ khác hẳn về vợ. Tôi thực tình không biết nên bắt đầu câu chuyện với cô ấy thế nào. Tôi phải làm sao để giải quyết chuyện này đây. Xin cho tôi lời khuyên với.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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