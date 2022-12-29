Lao tới khách sạn bắt quả tang chồng ngoại tình, đẩy cửa phòng bước vào tôi chết đứng trước cảnh tượng hãi hùng, nhục nhã hơn còn phải trả tiền để chuộc anh về

Tâm sự 29/12/2022 13:53

Gã đàn ông lôi vợ anh ta đi, chồng tôi ngã sõng soài ra giường, người ngợm te tua, bầm giập. Tôi khóc như mưa như gió, vừa ghê tởm, vừa căm giận, xốc anh ta dậy. Anh ta còn bảo tôi trả tiền hộ anh, vì người đàn ông kia lấy hết tiền của anh đi rồi.

Vợ chồng tôi kết hôn gần chục năm, có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Cuộc hôn nhân cũng như bao cặp vợ chồng khác, lúc bình yên, êm ả, lúc bão tố, phong ba… Tuy là vậy nhưng chưa có gì quá đáng đến độ làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng. Chồng tôi là người khá thành đạt, anh kiếm tiền giỏi, sống chu đáo, trước sau đâu ra đấy, tôi luôn yêu và tin chồng, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện anh làm gì có lỗi với tôi.

Vậy mà một ngày, khoảng 12h trưa khi tôi đang ở cơ quan chuẩn bị về thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì bên kia xa xả: “Cô là Ngân phải không, tôi đang đứng trước cửa nhà nghỉ, chồng cô và vợ tôi vừa vào đấy, địa chỉ đây, cô đến ngay sẽ rõ”. Tai tôi ù đi, tin nhắn báo địa chỉ nhà nghỉ đến trong tức khắc.

Lao tới khách sạn bắt quả tang chồng ngoại tình, đẩy cửa phòng bước vào tôi chết đứng trước cảnh tượng hãi hùng, nhục nhã hơn còn phải trả tiền để chuộc anh về - Ảnh 1
 Tôi khóc như mưa như gió, vừa ghê tởm, vừa căm giận, xốc anh ta dậy - Ảnh minh họa: Internet

Tôi chạy xe mà lòng cồn cào như lửa đốt. Vừa lên đến phòng thấy bên trong tiếng chửi bới, khóc lóc vọng ra ầm ầm. Đẩy cửa vào, cảnh tượng hãi hùng bay ra trước mắt tôi. Chồng tôi và một người phụ nữ khác không mảnh vải che thân đang bị 3 gã thanh niên quây tròn đ.ánh đ.ập đến chảy cả m.áu mồm. Vừa thấy tôi, người đàn ông kia nói: “Cô đưa chồng cô về đi, lần này tôi tha, lần sau thì đến mà nhận xác. Tôi rình mãi hôm nay mới bắt được tận tay, gần cả năm trời rồi”.

Gã đàn ông lôi vợ anh ta đi, chồng tôi ngã sõng soài ra giường, người ngợm te tua, bầm giập. Tôi khóc như mưa như gió, vừa ghê tởm, vừa căm giận, xốc anh ta dậy. Anh ta còn bảo tôi trả tiền hộ anh, vì người đàn ông kia lấy hết tiền của anh đi rồi.

Đưa chồng về đến nhà, tôi bắt anh kể rõ mọi chuyện, anh cúi đầu thú nhận người phụ nữ đó làm cùng cơ quan, anh và cô ta vụng trộm với nhau gần 1 năm nay rồi. Tôi đau lắm, uất ức đến phát điên, giờ chỉ muốn viết đơn bỏ quách cho xong nhưng chồng cầu xin tôi tha thứ cho anh một lần, hứa không tái phạm này nọ…

Tôi càng nghĩ càng đau lòng, chuyện này như giáng một đòn chí mạng vào tình yêu và lòng tin tôi dành cho anh, nhưng ly hôn nghĩ lại thương con thương cái. Tôi nên làm gì đây?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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