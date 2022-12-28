Tân hôn xong phát hiện người vừa 'ân ái' với mình lại là em gái của vợ, đang tá hỏa thì em lôi 1 thứ từ dưới gầm giường khiến tôi chết đứng phát hiện bí mật kinh hoàng

Tâm sự 28/12/2022 10:39

Vốn là thằng trọng trinh, tân hôn xong cái tôi dậy bật điện kiểm tra trinh tiết em luôn. Thế nhưng ánh điện vừa bừng sáng, tôi tá hỏa, hãi hùng khi biết người con gái mình vừa ân ái lúc nãy không phải Hiền mà là Hoa (em gái ruột Hiền).

Nghĩ tán em không được tôi liền tấn công phụ huynh, bố mẹ em thấy tôi là con nhà gia giáo, giàu có, lại giỏi giang nên ông bà ưng lắm. Và điều quan trọng hơn là khi đến nhà tôi chơi, bố em và bố tôi bất ngờ nhận ra là bạn cũ thất lạc nhau mấy chục năm về trước vậy nên bố em hứa gả em cho tôi luôn.

Lần này thì Hiền không ưng tôi cũng phải chịu, cưới về tôi sẽ khiến Hiền yêu tôi say đắm cho mà xem. Nhờ sự ép buộc, tác động của bố mẹ sau 1 thời gian dài Hiền cũng đồng ý cưới tôi. Nhận được cái gật đầu của em tôi s.ư.ớ.ng lắm mà xin phép bố mẹ 2 bên cưới gấp vì sợ em lại đòi hủy hôn thì chết dở.

Ngày cưới đến, tôi nở hoa trong lòng vì ai nấy cũng khen Hiền xinh đẹp, dịu dàng. Đúng, Hiền là mẫu người con gái mà thằng đàn ông nào cũng muốn cưới làm vợ hết. Từ giờ phút này trở đi, tôi thề sẽ làm Hiền hạnh phúc, không bao giờ để em rơi nước mắt cả. 

Đám cưới vui nhộn, hạnh phúc cũng kết thúc. Tối bọn bạn lại kéo tôi đi nhậu đến mãi 10h đêm mới về. Về nhà thấy vợ nằm quay mặt vào tường, váy ngủ cứ bay phấp phới quyến rũ vô cùng. Không chịu được tôi lao vào tân hôn ngay và thật may mắn Hiền cũng chịu hợp tác với tôi trong chuyện này. Đang có hứng lại là đêm tân hôn, tôi chẳng e dè mà làm luôn 2 hiệp cho đến khi xong việc.

Tân hôn xong phát hiện người vừa 'ân ái' với mình lại là em gái của vợ, đang tá hỏa thì em lôi 1 thứ từ dưới gầm giường khiến tôi chết đứng phát hiện bí mật kinh hoàng - Ảnh 1
 Đang có hứng lại là đêm tân hôn, tôi chẳng e dè mà làm luôn 2 hiệp cho đến khi xong việc - Ảnh minh họa: Internet

Vốn là thằng trọng trinh, tân hôn xong cái tôi dậy bật điện kiểm tra trinh tiết em luôn. Thế nhưng ánh điện vừa bừng sáng, tôi tá hỏa, hãi hùng khi biết người con gái mình vừa â.n á.i lúc nãy không phải Hiền mà là Hoa (em gái ruột Hiền). Choáng váng về chuyện này, tôi lắp bắp hỏi Hoa.

- Thế này là sao? Sao em lại ngủ phòng anh, chị Hiền đâu? Anh và em… anh xin lỗi, anh không hề hay biết em nằm đây. Nhưng sao lúc â.n á.i em không la lên hay nói cho anh biết em không phải là Hiền chứ?

- Anh bình tĩnh đi. Anh xem thứ này đi rồi sẽ hiểu và em sẽ nói thêm cho anh biết. – Hoa cúi xuống, lôi chiếc ipad từ dưới gầm giường ra mở đoạn video mà Hiền đã thu sẵn đưa cho tôi xem.

- “Anh à, em xin lỗi vì đã để Hoa tân hôn với anh thay em. Nhưng em không yêu anh, em có bạn trai rồi thậm chí em đã có bầu với anh ấy. Em không thể lấy anh được, em đã bỏ trốn cùng anh ấy đến 1 nơi thật xa xôi rồi anh ạ. Cái Hoa nó yêu anh điên cuồng, vì thế em muốn nhờ nó chăm sóc anh thay em. Tạm biệt anh!”.

Tân hôn xong phát hiện người vừa 'ân ái' với mình lại là em gái của vợ, đang tá hỏa thì em lôi 1 thứ từ dưới gầm giường khiến tôi chết đứng phát hiện bí mật kinh hoàng - Ảnh 2
Vừa sốc vừa quất ức khi vợ theo trai ngay đêm tân hôn tôi bực lắm mà lôi rượu ra uống cho tới say mềm - Ảnh minh họa: Internet

Vừa sốc vừa quất ức khi vợ theo trai ngay đêm tân hôn tôi bực lắm mà lôi rượu ra uống cho tới say mềm. Sáng hôm sau mọi chuyện vỡ lở, bố mẹ 2 bên trách mắng Hoa nhiều lắm nhưng em không cãi 1 lời. Nhì Hoa tôi vừa thấy thương vừa thấy giận, Thôi thì chuyện đã lỡ rồi, tôi sẽ tập yêu thương Hoa và quên đi Hiền – người con gái không thuộc về tôi vậy?

Trần đời ai lại có 1 đêm tân hôn bi đát thế này chứ? Cưới cô chỉ mà lại tân hôn với cô em bởi vì 1 lý do không thể đau lòng hơn.

Sinh nhật anh tôi chủ động gần gũi, nào ngờ vừa nhìn thấy tôi mặc thứ đó trên người anh thẳng tay tát tôi một cái như trời giáng

Sinh nhật anh tôi chủ động gần gũi, nào ngờ vừa nhìn thấy tôi mặc thứ đó trên người anh thẳng tay tát tôi một cái như trời giáng

Tôi cứ nghĩ là anh xúc động nhưng không, anh bước đến và thẳng tay tát tôi một cái nảy lửa. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh nói thêm "Hóa ra cô cũng rẻ tiền như những đứa con gái khác khi tới với tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 36 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 36 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình