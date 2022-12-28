Sinh nhật anh tôi chủ động gần gũi, nào ngờ vừa nhìn thấy tôi mặc thứ đó trên người anh thẳng tay tát tôi một cái như trời giáng

Tâm sự 28/12/2022 10:22

Tôi cứ nghĩ là anh xúc động nhưng không, anh bước đến và thẳng tay tát tôi một cái nảy lửa. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh nói thêm "Hóa ra cô cũng rẻ tiền như những đứa con gái khác khi tới với tôi.

Tôi và anh quen nhau khá tình cờ trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn. Đó là một bữa tiệc của hội đại gia và tôi biết anh cũng kiểu đàn ông giàu có. Nhưng không phải tôi là người chủ động "thả thính" trước cho anh mà chính anh theo đuổi tôi trước.

Ban đầu vì mặc cảm hoàn cảnh, địa vị tôi không dám quen nhưng dần dà, sự chân thành của anh làm tôi lay động. Tôi cứ nghĩ chuyện tình cảm của mình với anh chắc chỉ là chơi bời nhưng anh đối xử với tôi rất chân thành khiến tôi có một mơ mộng về một tương lai xa hơn.

Lần đó là sinh nhật của anh, anh rủ chúng tôi đi chơi xa. Thực sự thì đó là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi qua đêm với nhau. Trước đó mọi thứ chỉ dừng lại ở những cái ôm và nắm tay, tuyệt nhiên không đi quá giới hạn. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho đêm đầu tiên này.

Để mừng sinh nhật anh cũng là để cho không khí buổi hẹn hò thêm lãng mạn. Tôi đã cầu kỳ chuẩn bị khá nhiều thứ. Cũng không quên mặc một bộ đồ ngủ khá quyến rũ chờ anh. Khi anh bước vào, khuôn mặt anh đang vui vẻ bất ngờ biến sắc, đặc biệt nó chuyển từ trắng sang đỏ khi anh nhìn tôi.

 

Sinh nhật anh tôi chủ động gần gũi, nào ngờ vừa nhìn thấy tôi mặc thứ đó trên người anh thẳng tay tát tôi một cái như trời giáng - Ảnh 1
Anh bước đến và thẳng tay tát tôi một cái nảy lửa - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ nghĩ là anh xúc động nhưng không, anh bước đến và thẳng tay tát tôi một cái nảy lửa. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh nói thêm "Hóa ra cô cũng rẻ tiền như những đứa con gái khác khi tới với tôi. Tất cả các cô đều dùng cái cách dơ bẩn này để được lên giường với tôi. Mới thử cô có một chút xíu mà đã lộ rõ bản chất, hóa ra tôi đã tin nhầm người rồi".

Nói rồi anh bỏ đi, để lại tôi một mình nhận chua chát và cay đắng. Tôi thực tình không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi tới với anh là thật lòng chứ không phải vì vụ lợi tiền bạc của nhà anh. Tôi hoàn toàn có thể chủ lực được kinh tế của mình. Nhưng anh làm vậy thì tôi biết làm sao, thực sự tôi hoang mang lắm. Nếu giải thích với anh thì té ra bằng việc tôi tự nhận mình cũng như bao cô gái khác.

Anh ấy rất tốt với tôi nên tôi không muốn mất anh ấy, xin độc giả cho tôi lời khuyên với..

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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