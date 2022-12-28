Cứ nghĩ lấy được cô vợ hotgirl nóng bỏng, đêm tân hôn vừa trút bỏ lớp áo trên người em, tôi chết đứng khi phát hiện sự thật phũ phàng

Tâm sự 28/12/2022 09:57

Quá thất vọng, Tuấn phải cố lắm mới thực hiện cho xong đêm tân hôn nhưng bản thân anh thì lộ rõ sự chán nản.

Tuấn năm nay 30 tuổi, có sự nghiệp ổn định, có nhà có xe bao người mơ ước nhưng trong khi bạn bè đều đã yên bề gia thất thì Tuấn vẫn chăn đơn gối chiếc. Ai cũng nói Tuấn kén quá mà đúng thật thì như thế. Cũng trải qua vài mối tình nhưng không cô nào được quá 3 tháng, họ đều nói Tuấn kỹ tính cho tới Giang - cô gái lần này.

Giang khá cá tính, xinh đẹp và cực kỳ bốc lửa. Tuấn bị Giang hớp hồn ngay từ lần đầu tiên gặp. Miệt mài theo đuổi Giang tới nửa năm, Giang mới đồng ý làm bạn gái Tuấn. Tuấn vui lắm, anh tự hào dẫn Giang đi gặp gỡ hết hội bạn này đến hội bạn khác.

Sau hơn 1 năm tìm hiểu Tuấn cũng được Giang chấp nhận lời cầu hôn. Giang nóng bỏng hiện đại như vậy nhưng không cho Tuấn được "làm ăn" gì cho đến tận ngày cưới. Tuấn nghĩ thế cũng tốt, dù sao Giang cuối cùng cũng thuộc về anh.

Đám bạn đua nhau chúc mừng anh, nói anh tốt số, duyên muộn màng nhưng vẫn kiếm được vợ trẻ đẹp. Suốt đám cưới, Tuấn cười không ngớt miệng lúc nào. Đêm tân hôn, Tuấn háo hức hồi hộp tột độ. Anh cứ đi ra đi vào chờ vợ tắm xong. Lúc Giang vừa bước ra từ nhà tắm, Tuấn không kìm được mà lao đến bế phốc Giang lên giường mà động phòng.

Cứ nghĩ lấy được cô vợ hotgirl nóng bỏng, đêm tân hôn vừa trút bỏ lớp áo trên người em, tôi chết đứng khi phát hiện sự thật phũ phàng - Ảnh 1
Quá thất vọng, Tuấn phải cố lắm mới thực hiện cho xong đêm tân hôn nhưng bản thân anh thì lộ rõ sự chán nản - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trái với hình ảnh lộng lẫy thường thấy, Giang lúc này đã bỏ qua lớp son phấn cực kỳ khác. Mặt Giang có nhiều mụn, thêm nữa, đôi mắt cũng không to tròn như mọi ngày, nó lờ đờ như kiểu người mất ngủ, mũi tẹt. Nhưng Tuấn tự an ủi, dù sao thì trang điểm lên cô ấy cũng xinh miễn là vóc dáng nuột nà.

Cởi từng chiếc áo Tuấn sốc hơn khi thấy vòng 1 của Giang quá lép, vòng 2 thì ngấn mỡ được vòng 3 thì lại chỗ thâm, chỗ mụn. Quá thất vọng, Tuấn phải cố lắm mới thực hiện cho xong đêm tân hôn nhưng bản thân anh thì lộ rõ sự chán nản.

Ngày hôm sau thức dậy, Tuấn lại thấy Giang nóng bỏng, xinh đẹp như thường ngày. Anh tự hỏi, Giang đã phải mất bao lâu cho một đống thứ bảo hộ để được thế kia. Chỉ nghĩ thôi mà tình cảm dành cho Giang bấy lâu này vụt tắt, cứ nghĩ lấy được vợ hot girl ấy vậy mà...

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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