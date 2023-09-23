Vốn Ly nghĩ rằng chồng mình là người hiện đại nên tính tính sẽ không gia trưởng, nhưng khi Ly mang thai thì Hùng đã tuyên bố.

Người ta nói đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, chính vì thế mà khi cưới được Hùng thì Ly hạnh phúc lắm. Cô tin rằng cuộc đời này không còn gì may mắn hơn khi được làm vợ một người đàn ông bản lĩnh như Hùng. Vậy nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì Ly đã nhận lấy cái kết thê thảm của cuộc đời mình, nhìn bề ngoài ai cũng tin rằng Ly có mọi thứ nhưng thật ra bên trong cô cay đắng gạt nước mắt từng ngày.

Nghe những câu chồng nói mà Ly lạnh sống người vì cô không ngờ chồng mình lại có có tư tưởng trọng nam khinh nữ đến mù quáng như vậy. Mang thai được hơn 3 tháng thì Ly được Hùng chở đến viện khám, ngồi trên xe Ly cầu trời khấn phật cho cô mang thai con trai, ấy thế nhưng kết quả lại là con gái. Và tất nhiên khi biết được vợ sinh con gái thì Khánh đã hậm hực đến thế nào, không về nhà thì thôi chứ về là lao vào đay nghiến vợ con một cách thậm tệ. Mọi sự sỉ vả của chồng Ly đều nhẫn nhịn chịu đựng với hi vọng một ngày nào đó chồng sẽ thay đổi.

- Em phải sinh cho anh bằng được thằng cu đấy nhé. Còn nếu là con gái thì phá càng sớm càng tốt.

Khi đứa con gái đầu lòng được gần 2 tuổi thì Ly quyết định mang bầu lần 2 với hi vọng sẽ sinh cho chồng đứa con nối dõi. Ấy thế nhưng số phận trêu ngươi khi mà siêu âm thì bác sỹ vẫn kết luận Ly mang thai con gái. Không kiềm chế nổi Hùng tức quá bắt vợ ăn mỳ tôm dưỡng thai rồi thậm chí còn đạp vào bụng cô mỗi lúc thấy ngứa mắt.

- Phá thai đi rồi mang bầu lần 3 cho tôi. Cô phải có nghĩa vụ sinh con trai cho cái nhà này...

- Đứa bé là giọt máu của anh mà...xin anh hãy để em sinh có. Phá thai mang nghiệp nặng lắm. Em sẽ cố gắng mang thai lần sau được không anh?

- Cô định bắt tôi chờ thế nào, lần này con gái rồi lần sau con gái cô cứ đẻ hết à? Tôi sức đâu mà nuôi hả? Ra ngoài bị người ta trêu có đàn "vịt giời" mà tôi chán lắm rồi. Được rồi cô không phá thai chứ gì? Vậy thì cứ giữ lại mà nuôi...tôi ra ngoài kiếm con trai.

Ly bật khóc trước sự tàn nhẫn của chồng, thế nhưng cô chẳng còn cách nào khác cả. Để giữ đứa con trong bụng thì Ly đành phải nhẫn nhịn để chồng gái gú. Ấy thế nhưng từ việc muốn thuê người đẻ thuê thì Hùng quay ra muốn cưới luôn cô bồ vì ngán ngẩm mụ vợ của mình đến tận cổ. Ngày nào về Hùng cũng đòi ly hôn vợ bằng được, khuyên nhủ chồng không xong nên cô đến gặp ả nhân tình nói chuyện. Thế nhưng cô ta cũng đang muốn ngồi vào cái ghế bà chủ nên tỉnh bơ.

Ảnh minh họa: Internet

- Làm vợ mà không giữ được chồng còn đến đây ăn vạ à? Tôi và anh Hùng yêu nhau thật sự, tôi lại sinh được cho anh ấy con trai. Vậy nên trong cuộc chiến này tôi mới là người thắng.

Cứ như vậy Hùng sống với bồ một cách sung sướng, và tất nhiên anh cũng muốn ly hôn luôn mụ vợ của mình. Vậy nhưng bây giờ vì Ly đang mang thai có ra tòa cũng không thể ly hôn, mà mặt khác nữa là đường đường có vị trí lớn trên xã hội nên tạm thời Hùng nghĩ chưa nên công khai mọi chuyện vì sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.

Ấy thế rồi cho đến một ngày thì Hùng tin chắc ông trời đứng về phía mình khi mà nghe tin vợ hấp hối vì tai nạn. Nghe tin đó Hùng ôm bồ đòi làm 3 hiệp để ăn mừng vì quá sướng. Hùng giục bồ ship quan tài đến tận nhà cho mình. Khi thấy vợ vừa tắt thở là Hùng lấy vải trắng quấn mấy vòng qua người vợ rồi đặt luôn vào quan tài.

Để mọi người nghĩ mình là ông chồng yêu vợ thì Hùng cũng khóc lóc này nọ. Cứ tưởng đúng như ý Hùng và bồ, ai dè lúc thầy bói đang khấn vái thì mọi người hét thất kinh khi thấy quan tài chảy máu ồ ạt...

- Nhanh...mở nắp quan tài đi...trong đó có mầm sống... - Thầy bói hét lên.

Hùng sợ hãi cũng chạy đến mở nắp quan tài, nhưng vừa nhìn vào đó thì anh tái mặt ngã quỵ khi thấy vợ đang sinh con trong đó.

- Ma...vợ tôi biến thành ma quỷ rồi...- Hùng hét lên.

- Ma đâu mà ma...vợ anh đang sinh con trong quan tài thôi. Đúng là cô ấy đã chết...nhưng trên đời này nhiều thứ tâm linh khó giải thích lắm. Trên đời này có rất nhiều trường hợp người đã chết vẫn có thể sinh con...đó là tình mẫu tử thiêng liêng không giải thích nổi.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy Hùng sợ hãi thì mọi người hàng xóm lúc đó vội chạy đến quan tài, quả thật Ly dù đã mất nhưng vẫn sinh ra một đứa bé kháu khỉnh. Vì còn thiếu tháng nên đứa bé yếu ớt. Vậy nhưng cái điều sau đó làm Hùng khiếp đãm đó là đứa bé của cô vợ mới chết của mình sinh ra là con trai chứ không phải là con gái. Đứa bé đã được đưa đến viện bỏ vào lồng kính để được chăm sóc.

Nhìn vợ lạnh xác trong quan tài, lúc này Hùng mới ân hận. Xưa nay kết quả siêu âm không hoàn toàn chính xác bản thân Hùng biết điều đó. Nhưng anh không ngờ vì mình quá ham con trai mà hại vợ ra nông nỗi này, anh biết đối diện ra sao với hai đứa con thơ của mình...liệu khi chúng lớn lên có hận anh vì đã khiến mẹ chúng chết hay không? Hùng như phát điên ôm lấy xác của vợ mà khóc đến ngất lịm...