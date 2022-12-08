Về quê bố mẹ ruột chơi ít bữa, ở được 1 ngày thì chồng mất dạng, tôi tái mặt khi biết lý do thật sự sau khi nghe lén cuộc nói chuyện của bố mẹ

Nhà Y có hai chị em gái, rất may là hai chị em được bố mẹ yêu chiều. Trước giờ nếu có kẻ nào bắt nạt và nói này nói nọ Y, bố sẽ nổi cơn thịnh nộ, thậm chí tìm đến tận nhà người đó để làm mọi chuyện thật rõ ràng. Thật lòng Y cũng cảm kích bố vì luôn nghĩ cho hai cô con gái. Mặc dù ông ấy không học rộng hiểu nhiều, chỉ làm nghề nghiệp chân tay song còn sống tình cảm hơn cả nhiều người khác.

Bố Y là một người lao động chân tay, còn mẹ thì ở nhà may vá. Cuộc sống gia đình Y trước đây khá vất vả, khó khăn. Phải cố gắng lắm thì Y mới được cho ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn. Khi Y lên Đại học, Y mới bắt đầu đi làm thêm trang trải, giúp đỡ được mọi người ở quê. Lúc này bố mẹ Y sau bao năm tiết kiệm cũng dần ổn định, khấm khá hơn. Bố Y không còn cần phải lao động nặng nhọc mà có thể ở nhà phụ mẹ bán đồ ăn, hàng tạp hóa. Song Y sẽ mãi chẳng bao giờ quên những tháng ngày khó khăn là để trân trọng hơn cuộc sống sau này.

Chồng Y hiện tại là một người đàn ông 37 tuổi, anh hơn Y gần 10 tuổi lận. Sở dĩ Y lấy chồng lớn hơn mình nhiều như vậy là vì muốn có chỗ dựa vững chắc. Phụ nữ mà, đàn ông trẻ phong độ sẽ có sức hút riêng song với Y là chưa đủ. Y vẫn muốn người đi cùng mình trong cuộc đời cần phải là người thực sự vững vàng về tinh thần, kinh tế.

Đến khi Y lấy chồng, bố mẹ cũng rất vui mừng và mong muốn Y sẽ sống hạnh phúc. Còn nhớ trong ngày cưới, bố nói không cần phải giàu sang cao siêu gì cả, chỉ cần Y được chồng đối xử tốt là bố cũng vui rồi. Vậy nên sau khi kết hôn, Y cũng hay trở về nhà ngoại thăm bố mẹ cho đỡ nhớ.

Tất nhiên không phải vì lấy chồng có nền tảng kinh tế ổn định mà Y sinh ra lười biếng. Y cũng có đi làm văn phòng công sở với mức lương hơn 10 triệu/tháng. Y nghĩ đó là con số không tồi, một tháng ngoài chi tiêu riêng cho bản thân thì Y cũng gửi về cho bố mẹ được chút ít. Còn lo toan cho cuộc sống gia đình thì đó là trách nhiệm của chồng Y, anh hoàn toàn cáng đáng được.

Bề ngoài chồng Y thì hơi lạnh lùng, không quá gần gũi vui vẻ với gia đình nhà ngoại. Song Y cũng cảm thấy chuyện đó rất bình thường. Y vẫn niềm nở với gia đình bên nội để không bị mang tiếng là chảnh chọe. Từ sâu trong thâm tâm, Y nghĩ chồng mình tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng cũng rất tôn trọng gia đình vợ.

Vậy mà Y đã nhầm rồi... Sau 2 năm lấy nhau, giờ đây Y mới được thấy bộ mặt thật của chồng mình. Nếu không phải vì nghe lén được cuộc nói chuyện của bố mẹ, chắc chẳng thể ngờ chồng Y lại tồi tệ đến thế.

Cuối tuần trước, vợ chồng Y về quê, hiện Y cũng đang mang thai. Buổi tối vì Y có lịch họp lớp nên đã xin phép mọi người cắt cơm một bữa, tức là chỉ có chồng Y và bố mẹ Y ăn với nhau. Khi Y về nhà thì cũng muộn rồi, bố mẹ đã đi ngủ, chồng Y thì bấm điện thoại trên giường.

Sáng hôm sau, Y dậy thì đã chẳng thấy anh đâu, nghe nói anh cũng có hẹn với vài người bạn đi ăn. Trong lúc mải mê làm việc nhà, Y thấy bố mẹ có ngồi trong phòng nói gì đó với nhau. Bình thường bố mẹ vui vẻ lắm, thế mà hôm nay lại trầm tư đến vậy. Em gái Y đang đi làm trên thành phố cũng không về được, phải chăng tối qua có chuyện gì xảy ra?

Và đứng ở bên ngoài phòng, Y nghe rõ được mẹ mình hỏi bố "Liệu có nên nói cho con bé biết không?"

Y vẫn chưa hiểu điều gì ẩn sau nên lắng nghe tiếp. Rồi giọng bố Y nghẹn ngào vang lên "Thôi, cứ giấu nhẹm thôi. Con rể chửi mình là kiểu vô học thì mình cũng đành chấp nhận. Nhưng thôi thì như thế cho yên cửa yên nhà. Tôi không thể làm lớn mọi chuyện lên, sau ảnh hưởng đến hạnh phúc của con. Biết con rể coi thường bố mẹ vợ thế này thì trước đây đã không gả nó cho thằng ấy".

Ảnh minh họa

Trời ơi, hóa ra vì mâu thuẫn cãi nhau mà chồng Y dám nói lời xúc phạm tới bố mẹ Y. Anh ta thật quá quắt. Nước mắt Y lăn dài trên má, lòng nghẹn đắng chẳng biết phải làm sao. Giờ đây, Y vẫn phải tỏ ra như mình không biết gì hết. Còn anh ta vẫn vui vẻ đi chơi với bạn bè, thật là kiểu đàn ông tồi tệ. Chắc chắn, Y sẽ tìm cách đòi lại công bằng và danh dự cho bố mẹ mình!