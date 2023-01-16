Về nhà ra mắt bạn trai, sau một đêm ngủ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với mẹ cùng hơi tờ tiền rơi dưới đất mà tôi bỏ về ngay tức khắc

Thu nhập 1 tháng của Thắng cả trăm triệu. Hiện tại anh đã có xe riêng nhưng vẫn chưa mua nhà, Thắng bảo xe cần cho công việc hơn nên sắm trước, nhà thì khi nào cưới vợ sẽ mua.

Khi tôi yêu được Thắng, ai cũng xuýt xoa khen tôi may mắn vì anh là người đàn ông giỏi giang, có điều kiện kinh tế vững chắc. Ngoài công việc với mức lương lên đến 40 triệu, anh năng động kinh doanh thêm bên ngoài rất thành công.

Suốt thời gian yêu nhau, Thắng đối xử với tôi rất tốt. Yêu nhau được 7 tháng thì Thắng dẫn tôi về ra mắt gia đình, dự định của hai đứa là sang năm sẽ tổ chức đám cưới. Bố mẹ Thắng ở quê đều là người hiền lành chất phác, ông bà đón tiếp tôi rất xởi lởi và nồng nhiệt.

Mọi chuyện vô cùng suôn sẻ, tôi được mẹ Thắng chuẩn bị cho một phòng riêng, tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng. Cả ngày đi xe mệt mỏi, tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sáng ra đặt đồng hồ báo thức dậy sớm, tôi muốn trổ tài nấu bữa sáng để ghi điểm với bố mẹ Thắng.

Tỉnh giấc từ tờ mờ sáng, không muốn đánh thức mọi người nên tôi nhẹ nhàng dậy vệ sinh cá nhân. Đi qua một căn phòng, hình như là phòng ngủ của bố mẹ anh, tôi thấy lạ vì nghe được tiếng thì thầm vọng ra. Không lẽ bố mẹ Thắng dậy sớm như vậy?

Tôi không định nghe trộm nhưng đến toilet thì phải đi qua cửa phòng ấy. Bước chân tôi khựng lại khi nghe được tiếng khóc thút thít của phụ nữ, là giọng của mẹ Thắng.

- Bố mẹ không muốn vay mượn nhưng đợt đó bố con phải đi khám bệnh, cần tiền gấp mà trong nhà thì chẳng còn xu nào…

Mẹ Thắng ấp úng và gượng gạo giải thích với con trai như vậy. Đứng nghe hết câu chuyện của họ, tôi mới biết hóa ra Thắng đang trách bố mẹ vay nợ 15 triệu, mà lý do là để có tiền chữa bệnh cho bố Thắng. Đợt đó bà cũng gọi điện lên con trai nhưng Thắng than thở không có tiền, bà đành phải đi vay mượn.

- Lúc nào cũng tiền với tiền, con có phải là cái mỏ tiền đâu! Nợ thì cứ để đấy đã, thôi ông bà cầm mấy đồng mà tiêu tạm không lại bảo con cái không quan tâm chăm sóc gì…

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Thắng bực dọc mở ví, rút ra 2 tờ 500k dúi mạnh vào tay mẹ với thái độ mất kiên nhẫn. Mẹ anh bị bất ngờ, không kịp cầm nên hai tờ tiền rơi xuống sàn nhà. Thắng nhìn thấy cũng mặc kệ không thèm cúi xuống nhặt giúp bố mẹ. Bà tần ngần một lát rồi khom người nhặt tiền lên. Bố Thắng ngồi trên giường, vẫn im lặng từ đầu đến cuối, ông cúi gằm mặt nên tôi không nhìn được biểu cảm của ông.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó Thắng còn càm ràm trách móc ông bà tiêu hoang phí, con trai làm lụng vất vả trên thành phố mà bố mẹ không biết tiết kiệm. Tôi không đứng nghe thêm nữa, rảo bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Tôi cảm thấy ớn lạnh cả người, không dám đứng lại chứng kiến thêm sự bạc bẽo và nhẫn tâm của một đứa con ruột với chính bố mẹ đẻ của mình!

Điều kiện bên ngoài của Thẳng rất tốt, trong các mối quan hệ bạn bè và cả đối xử với bạn gái cũng không có điểm nào đáng chê trách. Không ngờ dù bản thân có thu nhập khủng nhưng Thắng lại đối xử với bố mẹ đầy tính toán và bất hiếu.

Bảo sao lúc về đến đây tôi đã cảm thấy có điều gì là lạ, đó là căn nhà của bố mẹ Thắng quá mức đơn sơ, thiếu thốn. Ban đầu cứ nghĩ các cụ quen sống giản dị nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu là không phải như vậy. Ông bà không có lương hưu, tới giờ sức khỏe suy sút nhiều, làm thuê làm mướn cũng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt cho 2 người. Bao công sinh thành, nuôi nấng con trai đến giờ trưởng thành, vậy mà lại nhận về sự chua xót nhường ấy!

Sau bữa sáng, tôi tạm biệt bố mẹ Thắng ra về luôn, dù trước đó kế hoạch của chúng tôi là hôm sau mới trở lại thành phố. Thắng không hài lòng song tôi cũng chẳng quan tâm nữa, vì ngay sau đó tôi đã quyết định chia tay anh ta. Một người mà đến bố mẹ đẻ còn không đối xử tốt thì có thể đối xử tốt với ai?