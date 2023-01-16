Giữ mình mãi mới đồng ý 'trao hết' cho bạn trai, đang mệt lả sau trận ân ái cả đêm, tôi choàng tỉnh vì tiếng khóc thút thít bên cạnh

Tâm sự 16/01/2023 15:19

Người yêu tôi có sự nghiệp và cả tài sản, vậy nên đi bên cạnh anh tôi chưa từng lo nghĩ về bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, sau đêm ân ái đó, tôi đã phát hiện ra tất cả sự thật về con người đó.

Khi tôi dẫn Đức đến giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp thì ai cũng xuýt xoa khen tôi tốt số. Đức chẳng những đẹp trai, công việc tốt lại chiều chuộng bạn gái. Cách đây 1 tháng anh còn vừa tậu chiếc ô hơn 1 tỷ đồng với mục đích để chở bạn gái cho đỡ mưa nắng. 

Có được người đàn ông điều kiện vững chắc và chăm lo cho mình hết mực, tôi thật sự quá may mắn! Cũng vì muốn giữ giá trước mặt bạn trai nên sau 5 tháng yêu nhau thì tôi mới e thẹn đồng ý qua đêm ở nhà anh. Đêm ấy hai đứa quấn quýt tới nửa đêm thì Đức mệt nên ngủ trước. Còn tôi lòng bồi hồi vui sướng, mãi chẳng ngủ được. 

Giữ mình mãi mới đồng ý 'trao hết' cho bạn trai, đang mệt lả sau trận ân ái cả đêm, tôi choàng tỉnh vì tiếng khóc thút thít bên cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đột nhiên điện thoại ở đầu giường của anh rung lên. 2h sáng không biết ai còn gọi cho Đức. Tôi giật mình khi nhìn trên màn hình hiện một chữ "mẹ". Định gọi Đức dậy nghe máy thì tay tôi vô tình nhấn vào nút nghe cuộc gọi. 

 

Chưa biết chào hỏi ra sao, ở đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc nghẹn ngào: "Con ơi, con có tiền chưa, gửi đỡ về cho bố mẹ một ít. Bố con dạo này cứ kêu đau bụng suốt, chẳng làm được gì, mẹ còn phải ở nhà trông ông ấy...".

Tôi hoảng hốt tới mức đánh rơi cả điện thoại. Nhặt lên thì lập tức tắt máy ngay vì chẳng biết đáp lại bác ấy thế nào. Thấy Đức vẫn ngủ say, tôi liền mở phần tin nhắn trong điện thoại của anh ra xem, quả nhiên tìm được tin mẹ anh gửi. 

Những dòng chữ không dấu và sai chính tả nhiều nhưng đại khái tôi cũng đoán được mọi chuyện. Khoảng nửa năm gần đây Đức không còn gửi tiền chu cấp thêm cho bố mẹ dưới quê nữa. Ông bà già cả, không có công việc ổn định lại hay đau yếu nên rất khó khăn. Mẹ anh đã báo với con trai tình hình bệnh tật của bố, song mấy tháng nay Đức vẫn chưa gửi đồng nào về cho bà.

Tôi nhận ra một điều, thời điểm anh không gửi tiền cho bố mẹ là từ khi yêu mình. Được bạn trai yêu thương, tôi lại thấy lòng nặng trĩu. Nhất là khi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ anh qua điện thoại mà lòng tôi đau xót vì bản thân cũng có bố mẹ. Những lúc Đức đưa tôi đi ăn, đi chơi ở những nơi sang chảnh thì bố mẹ dưới quê thậm chí còn chẳng có tiền đi khám bệnh. Nghĩ đến mà thấy chua chát và bi hài quá! Nhưng thôi dù sao đó cũng là chuyện của gia đình anh ta!

Mức lương của Đức cũng chỉ khoảng 20 triệu. Đó là con số không cao so với mặt bằng chung. Song thấy Đức rất hào phóng với bạn gái, thậm chí còn tậu ô tô, tôi nghĩ gia cảnh nhà Đức khá giả lắm. Dù chồng lương không cao nhưng bố mẹ chồng giàu thì về làm dâu nhà anh cũng vẫn rất sướng. Chúng tôi sẽ được bố mẹ mua nhà, tặng xe, hai vợ chồng chỉ việc làm ăn thôi. Đức lương 20 triệu, lương của tôi cũng được 12 triệu, thiếu thì mỗi tháng xin thêm bố mẹ một ít, vậy là vợ chồng con cái cũng sống khỏe.

Giữ mình mãi mới đồng ý 'trao hết' cho bạn trai, đang mệt lả sau trận ân ái cả đêm, tôi choàng tỉnh vì tiếng khóc thút thít bên cạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cuộc gọi lúc nửa đêm hôm đó đã vạch trần gia cảnh thật sự của Đức. Vậy thì chắc chắn anh ta phải vay nợ để mua ô tô chứ còn gì nữa. Đức cố tình giấu giếm tỏ vẻ bản thân có điều kiện tốt trước mặt tôi, chắc hẳn khi nào ván đã đóng thuyền thì mới công khai mọi chuyện.

Tôi vẫn vờ như chưa biết gì về cuộc điện thoại hôm đó. Đức vẫn yêu chiều, quan tâm. Nhưng bây giờ tôi không còn thấy cảm động, vui vẻ nữa mà rất ấm ức và khó chịu. Anh ta nói dối báo hại tôi tưởng vớ được đối tượng tốt, còn cẩn thận lấy lòng và dè dặt trong cách cư xử, sợ anh ta đánh giá mình nọ kia. Nghĩ đến mà tức, mất của tôi nửa năm trời chứ ít ỏi gì.

Bây giờ cứ thế nói chia tay thì không giải tỏa được ấm ức trong lòng. Tôi có nên cho Đức một bài học nhớ đời, từ giờ đừng bao giờ sống phông bạt mà hãy sống thật với chính mình?

Tìm đến nhà con dâu cũ để ngỏ lời cho con trai tái hợp, vừa bước vào trong tôi sững sờ với cảnh tượng con dâu đang làm với một người đàn ông lạ mặt

Tìm đến nhà con dâu cũ để ngỏ lời cho con trai tái hợp, vừa bước vào trong tôi sững sờ với cảnh tượng con dâu đang làm với một người đàn ông lạ mặt

Con trai tôi dù đã ly hôn được hơn 2 năm nhưng vẫn không buông bỏ được chuyện cũ, vì vậy tôi quyết định làm chủ, đến tìm con dâu cũ mong hai đứa tái hợp. Ai ngờ, khi đến nơi tôi lại nhìn thấy cảnh tượng mà mình không muốn nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 14 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 39 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả