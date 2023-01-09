Đưa sếp nữ về nhà ăn cơm một lần, ai ngờ lại tạo điều kiện cho chồng mình dan díu, đến khi tôi tận mắt phát hiện thì anh lại nói lời đau nát tâm can

Tâm sự 09/01/2023 14:05

Chồng tôi từng nhận xét tốt về chị sếp của tôi, nhưng dẫu vậy thì tôi chưa từng nghi ngờ gì về chuyện này. Cho đến một lần, tôi bắt gặp hai người họ tay trong tay đi đến một nơi công cộng.

Tôi là một nhân viên kinh doanh, đã kết hôn được vài năm. Cuộc sống hôn nhân thực sự rất ngọt ngào, hạnh phúc cho đến khi chồng tôi gặp được sếp của tôi, cũng là chị em tốt của tôi bấy lâu. Cú sốc này khiến tôi quả thực không thể chấp nhận và rất hận chính bản thân mình vì đã nhìn lầm người.

 

Trước đây, cuộc sống hôn nhân của tôi thực sự dễ chịu, thoải mái, từ lúc bắt đầu yêu đến khi kết hôn và chung sống, chồng tôi vẫn luôn quan tâm đến tôi. Tôi cũng cảm thấy rất thỏa mãn với cuộc sống không quá giàu sang nhưng thoải mái này.

Tôi làm nhân viên kinh doanh, mỗi ngày phải chạy ngược chạy xuôi lo công việc, đến tối về nhà rất mệt mỏi, không muốn động tay động chân làm việc gì nhưng bù lại tiền lương rất khá. Chồng tôi chỉ làm trợ lý, công việc nhàn hạ, lương cũng không được cao bằng tôi nhưng bù lại, anh luôn luôn giúp tôi làm việc nhà, nấu nướng.

Cách đây không lâu, công ty tôi đón nhận một phó giám đốc mới, cũng là sếp trực tiếp của tôi. Cô ấy đã ly dị chồng và thực sự rất trẻ trung, xinh đẹp lại tháo vát hơn người. Bởi có chung chí hướng phấn đấu, tôi và cô ấy rất nhanh đã thân nhau, coi nhau như chị em tốt. Thế nhưng, tôi thực sự không ngờ, người chị em tôi coi như thân thiết tựa tay chân này lại là người cướp chồng tôi, khiến tôi rơi xuống vực thẳm không đáy.

Đưa sếp nữ về nhà ăn cơm một lần, ai ngờ lại tạo điều kiện cho chồng mình dan díu, đến khi tôi tận mắt phát hiện thì anh lại nói lời đau nát tâm can - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày đó là cuối tuần, tôi bỗng nghĩ mời sếp đến nhà chơi, vừa muốn mối quan hệ thân thiết hơn, vừa thương cô ấy cô đơn, lập nghiệp một mình nơi đất khách không có bạn bè. Chồng tôi thoải mái đáp ứng, còn đi mua đồ ăn để nấu nướng phục vụ chúng tôi.

Buổi chiều, khi cô ấy đến, không chỉ chồng tôi mà tôi cũng choáng váng bởi sự xinh đẹp của cô ấy. Cô ấy thực sự chăm sóc bản thân rất tốt, diện một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, cô ấy xinh đẹp thoát tục, thoạt nhìn chỉ giống như những cô gái 24, 25 tuổi.

Trong lúc ăn cơm, chồng tôi thi thoảng lại liếc nhìn cô ấy, tôi phải kín đáo nhắc nhở chồng tôi mới phản ứng bình thường được. Sau khi cô ấy về, chồng tôi có hỏi thăm về tình hình cô ấy. Tôi nói cô ấy đã kết hôn và li dị, chồng tôi nói: “Phụ nữ xinh đẹp như vậy, có một đời chồng vẫn còn hơn nhiều người còn son rỗi”. Bây giờ suy nghĩ lại, tôi thực sự quá mất cảnh giác.

Thế rồi, không biết từ bao giờ chồng tôi và sếp liên lạc với nhau. Theo thời gian phát triển tình cảm của họ, sếp tôi đối xử với tôi đặc biệt tốt. Tôi vốn có lòng nghi ngờ nhưng nghĩ rằng chồng tôi vẫn ngọt ngào với tôi như vậy, không thể có chuyện bọn họ gian díu.

Cho đến một ngày, chồng tôi nói không về nhà buổi tối. Tôi hỏi có việc gì, anh nói công ty anh có việc phải đi liên hoan. Lúc đó tôi không nghĩ ngợi nhiều liền hỏi qua loa rồi cúp máy.

Vừa lúc ngày đó là sinh nhật của cô bạn thân thời đại học, chúng tôi cùng nhau ăn diện đến một nhà hàng sang trọng, dự định sẽ ăn uống bét nhè. Không ngờ, trong lúc đang ăn uống vui vẻ, tôi nhìn thấy chồng và sếp của mình bước vào, hai người nắm tay nhau đặc biệt thân thiết. Cô ấy dựa đầu vào vai chồng tôi cười e lệ hạnh phúc trông rất xinh đẹp, thực sự giống một đôi vợ chồng mới cưới.

Đưa sếp nữ về nhà ăn cơm một lần, ai ngờ lại tạo điều kiện cho chồng mình dan díu, đến khi tôi tận mắt phát hiện thì anh lại nói lời đau nát tâm can - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết làm thế nào mình về được đến nhà khi nước mắt vẫn luôn chảy và đầu óc tôi liên tục tua đi tua lại cảnh chồng tôi và sếp mười ngón tay đan vào nhau hạnh phúc.

Tôi không có sức chất vấn, cũng không có sức tra hỏi, tôi chỉ nhìn chồng tôi với con mắt oán hận. Không ngờ rằng sau khi vỡ lở, chồng tôi trực tiếp vào thẳng vấn đề, nói muốn ly hôn với tôi. Anh ta nói: “Tình yêu thực sự phải đến từ hai phía, người thừa ra mới là kẻ thứ ba”.

Hóa ra, với anh ta, tôi là người thứ ba đang làm phức tạp hóa tình cảm của bọn họ. Lúc này, cơn tức giận trong tôi đạt đến đỉnh điểm, tôi lao vào cấu xé người chồng bạc tình và điên cuồng hét lên: "Tôi nhất định không chịu ly hôn".

Kể từ hôm đó, anh ta không về nhà, sếp cũng tránh mặt tôi triệt để ở nơi làm việc. Hai người tôi tin tưởng, yêu thương cuối cùng đâm cho tôi một nhát sau lưng, tôi thực sự không biết nên làm như thế nào.

Lần đầu gặp mặt anh đã giả say để dụ tôi lên giường, vội về nhà trong cơn hoảng loạn, sáng hôm sau tôi càng thất vọng bởi những gì anh đã nói với bố tôi

Lần đầu gặp mặt anh đã giả say để dụ tôi lên giường, vội về nhà trong cơn hoảng loạn, sáng hôm sau tôi càng thất vọng bởi những gì anh đã nói với bố tôi

Tôi quen biết anh qua một lời mai mối, vì cảm thấy hợp nên hai đứa đồng ý gặp nhau. Đến buổi hẹn đầu tiên, mọi hình tượng của anh trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn.

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