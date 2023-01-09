Bị bạn thân gài bẫy vào khách sạn sau một đêm say, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trên giường càng điên tiết hơn khi cô ả tuyên bố lý do đằng sau

Tôi với Liễu chơi với nhau từ những năm học cấp 2. Mọi người thường bảo hiếm có tình bạn khác giới nào bền lâu được nhưng giữa tôi và Liễu thì lại khác. Hai đứa khá hợp nhau, Liễu thường nuông chiều đủ mọi sở thích của tôi. Nhiều người đã từng nghĩ chúng tôi sẽ thành một cặp… Nhưng rồi, lên Đại học, tôi yêu một người con gái khác. Mối tình đó theo tôi đến tận bây giờ.

Đã rất nhiều lần bạn gái giận dỗi, thậm chí trách móc tôi chỉ vì tôi chơi quá thân với Liễu, nhưng tôi đều gạt đi. Tôi tin vào tình bạn của hai đứa, tôi còn mắng bạn gái mình rằng cô ấy quá ích kỉ. Bởi thế cho nên, cái sự việc tồi tệ này xảy ra, bạn gái đã kiên quyết nói lời chia tay mà không cho tôi cơ hội nào thêm nữa.

Sau nhiều lần gặp gỡ, bạn gái tôi nói rằng cô ấy có cảm giác Liễu thích tôi. Tôi gạt phăng suy nghĩ đó đi. Nếu thích thì cô ấy phải nói lâu rồi, đâu có đợi tới lúc tôi có người yêu như bây giờ. Thấy tôi quá thân thiết với Liễu, bạn gái còn nhiều lần tỏ ra giận dỗi và yêu cầu tôi giữ khoảng cách với Liễu. Tôi bực bội và mắng bạn gái mình quá ích kỉ, nhỏ nhen.

Ảnh minh họa: Internet

5 năm yêu nhau, tôi quyết định cầu hôn bạn gái. Kế hoạch đó được tôi kể với Liễu để nhờ cô ấy giúp mình chuẩn bị. Tối đó, Liễu hỗ trợ tôi đắc lực. Tôi đã có một màn cầu hôn lãng mạn, ngọt ngào y như trong phim. Thậm chí, Liễu còn là người chụp ảnh giúp tôi những khoảnh khắc ấy để làm kỉ niệm.

Hơn 10h, tôi chia tay bạn gái để ra về. Cảm xúc trong lòng hai đứa đều đầy yêu thương và hạnh phúc. Tôi dự tính tuần tới sẽ mời bố mẹ mình sang nhà cô ấy để xin cưới. Trên đường về nhà, tôi nhận được điện thoại của Liễu. Cô ấy bảo chưa ăn tối, vì mải giúp tôi, bắt tôi phải trả công. Tất nhiên, là tôi chẳng mảy may nghi ngờ điều gì.

Hai đứa kéo nhau đi ăn, tôi rối rít cảm ơn Liễu vì sự nhiệt tình của cô ấy. Trời về khuya, đầu óc tôi cảm thấy hơi choáng váng, sau đó, cơ thể rạo rực một cách khó hiểu… Những gì xảy ra phía sau tôi không còn đủ tỉnh táo để nhớ được nữa.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc, mùi hương thơm thoang thoảng. Tôi nhìn sang bên cạnh… là Liễu! Tôi chết lặng người. Tôi gọi cô ấy dậy và hỏi có chuyện gì xảy ra? Liễu bình thản: “Thì ngủ với nhau rồi chứ có chuyện gì”. Tôi hét lên giận dữ: “Là âm mưu của cô đúng không?”. Liễu trả lời: “Ừ”.

Thì ra, Liễu đã yêu thầm tôi từ lâu nhưng tôi vô tâm không biết. Cái hành động đòi cầu hôn lãng mạn của tôi dành cho bạn gái như một sự trêu ngươi với Liễu. Cô ấy cay cú và muốn đạp đổ tất cả. Cô ấy bảo muốn phá hoại tình yêu của tôi để giành tôi về bên mình. Tôi gào thét trong cơn giận dữ tột độ.

Ảnh minh họa: Internet

Liễu gửi cho bạn gái tôi đoạn băng quay cảnh ân ái của tôi với cô ấy. Liễu đã cho tôi uống một loại thuốc kích thích để tôi làm “chuyện ấy”. Và tất nhiên, bạn gái đã chia tay tôi, tôi không có quyền gì mà giữ cô ấy lại được nữa vì cô ấy từng cảnh báo tôi từ trước mà không nghe.

Bây giờ, tôi lại chờ đợi… Chờ đợi nếu như Liễu không có bầu thì tôi có thể làm cái điều đốn mạt là mặc kệ cô ta dù tôi đã lên giường cùng người đàn bà nham hiểm đó. Nhưng nếu có, thì tôi không thể trở thành một người cha đốn mạt được.

Cuộc sống của tôi phút chốc rơi vào bế tắc chỉ vì một cô bạn thân!