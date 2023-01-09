Chồng chán tôi vì bệnh hiếm muộn, một hôm đang khó nhọc bước về từ bệnh viện, mở cửa nhà ra tôi sững người khi thấy chồng cùng tình cũ không mảnh vải che thân

Tâm sự 09/01/2023 11:14

Hai vợ chồng tôi lúc đầu rất tâm đầu ý hợp, nhưng đến khi phát hiện tôi bị hiếm muộn thì thái độ của anh hoàn toàn thay đổi.

Trước khi đồng ý làm bạn gái của Dũng, tôi biết anh và Linh, cô người yêu xinh đẹp, nổi tiếng sành điệu của anh đã chia tay nhau gần 3 năm. Rồi khi tôi và Dũng chuẩn bị đám cưới thì được tin Linh cũng bén duyên cùng một người đàn ông giàu có trên phố. Dũng 31 tuổi, anh phụ trách kĩ thuật cho một cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng xe máy. Quê Dũng ở xa nhưng anh mua được một căn hộ tập thể cũ khá rộng nên cuộc sống sinh hoạt của vợ, chồng tôi cũng ổn.

 

Tôi kém chồng 7 tuổi, là nhân viên bán hàng cho shop giày dép, thu nhập không cao nhưng được cái chủ shop tốt bụng, đối xử thân tình và shop luôn có khách nên tôi cũng xác định mình sẽ gắn bó với nghề dài lâu. Nghĩ vợ, chồng đều không còn quá trẻ để hoãn chuyện sinh con nên chúng tôi vừa có ý thức bồi dưỡng sức khỏe, vừa lên kế hoạch chi tiêu hợp lí chủ động nếu tôi mang bầu, nuôi con nhỏ tránh việc lúng túng, vất vả khi đón thêm thành viên mới.

Chồng chán tôi vì bệnh hiếm muộn, một hôm đang khó nhọc bước về từ bệnh viện, mở cửa nhà ra tôi sững người khi thấy chồng cùng tình cũ không mảnh vải che thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dũng đối với tôi rất chu đáo, bận việc ở cửa hàng thì đành chịu chứ có thời gian ở nhà Dũng luôn tay, luôn chân. Anh không nề hà bất cứ việc gì từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đến đèo tôi đi mua sắm, mặc dù anh phải dừng xe đợi tôi có khi đến mấy tiếng vì tôi kĩ tính nhưng chưa bao giờ Dũng phàn nàn một câu.

Tôi và Dũng tâm đầu ý hợp, yêu thương mặn nồng nhất mực nhưng đã gần giáp năm làm vợ mà tôi vẫn chưa có tin vui khoe với chồng. Nghĩ có vấn đề không ổn về sức khỏe sinh sản, tôi mạnh dạn tâm sự với Dũng, tôi thật vui, thật hạnh phúc khi Dũng đồng lòng cùng tôi đến bệnh viện tìm nguyên nhân. Kết quả chồng tôi hoàn toàn bình thường, còn tôi không may bị tắc một bên vòi trứng và chất lượng của noãn cũng không được tốt.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may vì bác sĩ khẳng định bệnh của tôi chữa được, chỉ cần tôi kiên trì theo phác đồ điều trị của bênh viện. Tháng đầu Dũng luôn đưa tôi đi chữa bệnh rồi cần mẫn đón tôi về, không những thế anh còn chịu khó nhắc nhở tôi uống thuốc đúng giờ, rồi bỏ công đi chợ tìm mua thức ăn bổ dưỡng, dỗ tôi dùng bữa như dỗ trẻ con làm tôi vô cùng cảm động, vô cùng biết ơn chồng.

Thế nhưng lòng kiên nhẫn của Dũng vơi dần khi bệnh của tôi tiến triển chậm chạp, anh bảo tôi tự đi, tự về vì đường đông đưa đón tôi trễ giờ làm cửa hàng phê bình ảnh hưởng đến công việc chung và ảnh hưởng đến lương thưởng của anh nghĩa là giảm bớt thu nhập của gia đình! Chồng đưa ra lí do đó, tôi cũng thấy hợp lí nên tự thu xếp việc bản thân để chồng yên tâm công tác.

Rồi bất ngở tôi nghe người trong khu tập thể xì xào rằng những lần tôi đi chữa bệnh, chồng tôi đón một phụ nữ xinh đẹp về nhà. Họ nghi ngờ chồng tôi có quan hệ bồ bịch vì thấy anh không giấu cử chỉ săn đón, yêu thương, chăm sóc cho người đàn bà đó.

Chồng chán tôi vì bệnh hiếm muộn, một hôm đang khó nhọc bước về từ bệnh viện, mở cửa nhà ra tôi sững người khi thấy chồng cùng tình cũ không mảnh vải che thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để kiểm chứng những lời bàn tán của hàng xóm, ngày hôm qua tôi nói với chồng là mình phải lưu lại viện cả ngày để bác sĩ theo dõi sau khi điều trị, nhưng khi đến nửa buổi thì tôi lặng lẽ quay trở về nhà.

Cửa đóng, rèm buông kín mít song tôi biết chồng đang trong nhà, khẽ khàng mở khóa, tôi muốn xỉu khi thấy cảnh chồng và Linh - cô người yêu cũ đang quấn lấy nhau ngay trên giường của chúng tôi.

Chồng bảo anh không cố tình phản bội tôi nhưng bệnh tôi cần chữa chạy lâu dài, mà anh vốn sợ…cô đơn, vả lại Linh cũng đang buồn vì vừa li hôn chồng nên hai người đó mới tìm đến nhau để 'nương tựa'.

Đêm tân hôn chưa kịp động phòng đã bị mẹ chồng đập cửa đòi gặp, vừa thấy tôi bà đã đòi một thứ khiến tôi tá hỏa, giận run người mà chẳng phản bác được

Đêm tân hôn chưa kịp động phòng đã bị mẹ chồng đập cửa đòi gặp, vừa thấy tôi bà đã đòi một thứ khiến tôi tá hỏa, giận run người mà chẳng phản bác được

Trong đám cưới tôi, mẹ chồng đã tặng đến 5 cây vàng khiến quan khách ai nấy đều lóa mắt trầm trồ. Ai ngờ ngay vào đêm hôm đó, bà ta đã đập cửa, đòi lại cả vốn lẫn lãi.

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