Lấy chồng đại gia nhưng cuộc sống như địa ngục, đến khi tái hôn với ông chú ngoài 50 thì trái ngược, ngay đêm tân hôn anh đã khiến tôi chìm vào hạnh phúc

Chỉ hi vọng tìm được người đàn ông yêu thương mình, chân thành, coi trọng tình cảm. Hai đứa có yêu thương nhau thì chắc chắn sau này sẽ có được hạnh phúc và có của cải tiền bạc.

Tôi vốn là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, so với các anh chị, là người có học hành đàng hoàng hơn cả. Vậy nên cả gia đình lúc nào cũng mơ ước tôi lấy được người chồng giàu có, gia thế. Bản thân tôi thì lại không nghĩ nhiều.

Tiền bạc thực ra cũng là do bố mẹ anh ta làm ra nhiều. Nhà anh ta có công ty riêng nên bố mẹ tôi cảm thấy rất hài lòng khi gửi gắm con gái vào đó.

Thế nhưng bố mẹ tôi lại không muốn vậy. Ông bà tìm hết cách để mai mối cho tôi với những người đàn ông giàu có. Ngày đó, có một anh đi nước ngoài về, nghe nói là con trai của bạn thân mẹ. Anh ta không đẹp trai, thấp bé nhưng lại có tiền đồ và giàu có.

Ban đầu tôi không muốn cuộc mai mối này nhưng vì chiều theo ý bố mẹ, tôi quyết định đi thử một lần. Lần đó, vừa gặp tôi anh ta đã say như điếu đổ bởi thực sự tôi cao ráo, có ngoại hình, hơn hẳn anh. Sau buổi cà phê, anh săn đón tôi nhiệt tình. Tôi không có tình cảm với anh nhưng cũng bị sự nhiệt tình của anh làm xiêu lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ hai bên thúc giục cuối cùng chỉ sau nửa năm tìm hiểu quen biết, tôi gật đầu lấy anh. Nghĩ đi nghĩ lại, người bố mẹ ưng, biết rõ thân thế lại giàu có thì tôi và gia đình đều được nhờ, bố mẹ cũng yên tâm. Mẹ anh lại rất tốt, lúc nào cũng gọi điện nói chuyện, động viên tác hợp cho hai đứa. Tôi cũng vì nể người lớn nhiều mà quyết định gật đầu kết hôn.

Sau này tôi mới nhận ra, quyết định ngày đó của mình quá vội vàng. Từ ngày cưới nhau, bố mẹ anh mua cho chúng tôi một căn chung cư cao cấp rộng thênh thang. Cuộc sống của tôi tưởng chừng sẽ sướng như bà hoàng khi lấy được chồng giàu nhưng từ ngày kết hôn, anh lộ bản chất.

Anh chi li tính toán từng đồng. Tôi cần tiền chi tiêu cái gì mà lương không đủ, hỏi ý anh, anh cũng phải tra khảo từng tí một. Chuyện tôi biếu mẹ cái này cái nọ, cho ai vay, anh mà biết thì chết với anh. Anh sẽ nói tôi bòn rút tiền gia đình anh để mang cho người thân vì nghĩ anh giàu.

Tôi đi làm, công việc lương lậu đều ổn nhưng cũng chỉ là mức lương vừa đủ chi tiêu vặt vãnh. Muốn sinh hoạt gia đình tốt hơn, tôi cần một số tiền lớn hơn thế vì nhu cầu của anh cũng khá cao, ở chung cư cao cấp mọi thứ đều phải xịn xò.

Ngày đó, tôi nói với anh mua cho tôi chiếc xe hơi nhỏ, cũ, chỉ tầm hơn 300 triệu đi lại tránh mưa nắng nhưng anh nhất định không chịu. Anh nói tôi việc đó không cần thiết nhưng khi tôi chủ động muốn lấy xe của anh đi thì anh chê tôi đàn bà. Anh sợ tôi lái đâm vào đâu lại hỏng xe của anh.

Còn nhớ anh trai tôi mượn xe của anh để về quê nhưng anh tìm mọi lý do để từ chối. Vài lần, anh trai tôi cũng hiểu lòng em rể. Lúc nào anh cũng lẩm bẩm nói tôi phải sống tiết kiệm, đừng có vung tiền nhưng thực chất tháng anh đưa thêm tôi có 5 triệu để chi tiêu. Anh nói tiền lương của tôi và tiền 5 triệu đó đủ sinh hoạt, các việc lớn khác anh sẽ lo. Nhưng có việc gì cần tiền khác gì đi van nài anh đâu.

Cuộc sống bức bách cho đến một ngày bố tôi ốm nặng, tôi hỏi vay tiền anh để biếu ông tạm giúp ông chữa trị thì anh bĩu môi. Tôi tức quá, không chịu được khi anh nói: “Bố cô ốm thì có anh trai cô lo, sao cô là con gái đi lấy chồng phải lo? Nghĩ nhà này giàu mà kiếm cớ à? Chắc gì đã ốm thật, khéo ông cứ nằm đó để đợi con rể chu cấp”.

Sau câu nói đó của anh, tôi đã quyết định ly hôn. Ngày chia tay, tôi không thèm lấy một xu. Anh níu kéo, xin lỗi tôi cũng không cần. Bố mẹ tôi khóc thương con gái nhưng tôi động viên bố mẹ không phải buồn. Thật may tôi chưa có con cái nên không ràng buộc gì.

2 năm sau ngày ly hôn, tôi gặp được người đàn ông hơn 50 tuổi đã ly hôn. Anh chân tình, nhiệt thành, yêu thương chiều chuộng tôi hết mực. Đó cũng là một người đàn ông qua mai mối thế nhưng gặp anh, tôi đã cảm nhận được tình cảm và sự âm áp.

Tôi quyết định đi bước nữa. Chỉ là, lúc yêu anh, tôi đâu biết anh giàu có, chỉ nghĩ anh có căn hộ chung cư nhỏ, sống một mình, con cái sống với vợ nên anh khá cô đơn.

Tôi thương và đồng cảm với anh. Chồng cũ biết tin tôi lấy chồng lại lấy người đàn ông nhiều tuổi còn gửi tin nhắn khích bác, coi thường.

Thật không ngờ, trong đêm tân hôn, anh đã đưa cho tôi một thứ khiến tôi choáng. Đó là tấm thẻ ngân hàng bên trong có 1 tỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Anh còn nói, từ nay lương 70 triệu/tháng của anh sẽ đổ vào tài khoản này và tôi cứ cầm đó chi tiêu, không phải hỏi. Có việc gì lớn, anh sẽ bàn với tôi để cả hai cùng quyết. Anh yêu tôi vì sự chân tình, ngọt ngào và cũng biết tôi từng đổ vỡ hôn nhân, bị chồng giàu khinh miệt qua lời kể của người thân.

Thật không ngờ, sau cuộc tình mai mối đầu tiên, tôi lại có thể tìm được chân ái đời mình thông qua một lần mai mối khác. Tôi sẽ sống hết mình với người đàn ông này và tôi cũng tin ở tuổi gần 50, anh sẽ trân trọng gia đình, vợ con hơn bao giờ hết.