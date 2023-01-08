Đẻ con đầu bù tóc rối nhưng chồng vẫn 'cưng như trứng mỏng', đến khi thấy bức ảnh sinh nhật của cô bạn thân tôi mới tá hỏa nhận ra mình bị tới 2 kẻ phản bội

Tâm sự 08/01/2023 13:24

Chồng tôi chưa từng làm điều gì khiến cho tôi phải nghi ngờ cả. Tuy vậy, đó chỉ là trước khi cô bạn thân tôi xuất hiện, thú thật nếu là tôi thì tôi cũng sẽ không kiềm lòng trước cô.

Tôi đã yêu anh bằng cả tình yêu chân tình. Hơn 2 năm làm vợ chồng, anh chưa từng to tiếng với tôi. Phải nói là cuộc sống vợ chồng vô cùng viên mãn. Tôi cảm thấy tự hào khi có được người đàn ông như vậy ở bên cạnh. Tôi luôn trao cho anh những điều tốt đẹp nhất và lúc nào cũng hết lòng chăm sóc chồng.

Công việc của chồng có nhiều mối quan hệ nhưng tôi chưa từng nghi ngờ anh. Bởi trong cuộc sống, lúc nào anh cũng tỏ ra ghét bỏ những kẻ ngoại tình, lăng nhăng. Anh luôn nói với tôi: “Người trước mắt không trân trọng thì còn trân trọng ai. Lấy nhau là cả quá trình tìm hiểu và yêu đương chứ đâu phải một sớm một chiều mà nói ngoại tình là ngoại tình ngay được”. Những câu nói của anh đã trấn an người vợ đa nghi như tôi và lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối vào chồng.

Đẻ con đầu bù tóc rối nhưng chồng vẫn 'cưng như trứng mỏng', đến khi thấy bức ảnh sinh nhật của cô bạn thân tôi mới tá hỏa nhận ra mình bị tới 2 kẻ phản bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng đúng là ở đời này không có gì là tuyệt đối. Khi mình không có ý định ngoại tình mà kẻ khác cứ tấn công thì có rắn đến mấy cũng có lúc bị dao động. Chồng tôi có lẽ là người đàn ông như vậy trong lúc vợ sinh đứa con đầu lòng. Thân hình béo ú, đầu bù tóc rối lại chẳng có thời gian chăm sóc mình khiến tôi trở nên xấu xí. Biết được điều đó nhưng tôi không nghĩ ngợi nhiều vì đàn bà ai chẳng vậy. 

Cô bạn thân của tôi đẹp phơi phới, trẵng nõn nà, chưa người yêu đã đem lòng yêu chồng tôi lúc nào tôi chẳng hay. Đối với tôi, chồng là một người lý tưởng nên chuyện có con gái thích cũng là đương nhiên. Chỉ là không nghĩ bạn thân lại dám có suy nghĩ như vậy. Và tôi cũng không hay từ bao giờ họ lén lút yêu đương, lừa dối tôi.

Cái ngày anh nói mình đi công tác, để mặc hai mẹ con tôi ở nhà bế ẵm nhau, tôi đã vô cùng buồn… Đó lại là ngày đầy tháng của con, tôi có mời bạn bè tới nhà nhưng anh vẫn… bận. Dù vậy tôi vẫn để trong lòng cố gắng không nói ra, để mong anh yên tâm công tác.

 

Nhưng điều khiến tôi đau lòng và bất ngờ nhất là khi nhìn vào bức ảnh tổ chức sinh nhật của cô bạn thân trên Facebook. Tôi nhận ra bàn tay ôm lên vai cô ấy, chiếc đồng hồ đó là của chồng tôi. Tôi không thể sai bởi vì ở cánh tay đó còn có nốt ruồi của anh.

Tôi sốc nặng và khóc như mưa. Anh nói đi công tác tận miền Nam vậy mà không thể ngờ anh lại lừa dối mẹ con tôi, đầy tháng của con cũng không quan trọng bằng ngày sinh nhật của cô ta. Đó là bạn thân của tôi, sao anh có thể làm điều đó.

Đẻ con đầu bù tóc rối nhưng chồng vẫn 'cưng như trứng mỏng', đến khi thấy bức ảnh sinh nhật của cô bạn thân tôi mới tá hỏa nhận ra mình bị tới 2 kẻ phản bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lập tức gọi cho anh, mắng chửi anh mà anh vẫn không chịu nhận. Anh nói tôi dở hơi nhưng khi tôi gửi cho anh bức ảnh đó, anh đã không còn gì chối cãi. Anh lập tức về nhà còn tôi thì đã viết sẵn đơn ly hôn.

 

Tôi biết ai cũng có lỗi lầm, đàn ông có nhiều người ngoại tình và dù tôi cũng đã cố gắng nghĩ cho con nhưng không thể nào tha thứ cho anh. Yêu nhau như thế, anh liên tục nói đạo lý vợ chồng vậy mà… Hơn nữa đó là ngày đầy tháng của con tôi. Con còn đỏ hỏn mà anh đã nghĩ chuyện ngoại tình. Người bố như anh có xứng đáng không?

Nỗi đau bị bạn thân và chồng phản bội đã ám ảnh tôi và chắc chắn tôi sẽ không thể nào quên được, sẽ không thể nào tha thứ. Kết thúc là cách tốt nhất để trừng trị kẻ như anh…

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