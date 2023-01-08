Mỹ Tâm bị nghi 'thuê' fan đến cổ vũ vì màn trình diễn quá 'nhiệt' tại Làn Sóng Xanh 2022

Hậu trường 08/01/2023 10:46

Vì một chi tiết trong màn trình diễn của Mỹ Tâm tại Làn Sóng Xanh 2022, nữ ca sĩ đã vướng vào nghi vấn thuê người đến cổ vũ.

Đêm 5/1, lễ trao giải Làn sóng xanh đã chính thức được diễn ra trong sự mong chờ của đông đảo khán giả. Đặc biệt, dù không thông báo sẽ xuất hiện trong đêm trao giải, nhưng ngay khi MC vừa giới thiệu cái tên Mỹ Tâm thì khán giả bên dưới đã không khỏi "vỡ òa" vì sự góp mặt đầy bất ngờ này của Họa mi tóc nâu.

Mỹ Tâm bị nghi 'thuê' fan đến cổ vũ vì màn trình diễn quá 'nhiệt' tại Làn Sóng Xanh 2022 - Ảnh 1

Xuất hiện trên sân khấu với bộ váy cúp ngực màu xanh đen trang nhã, tôn lên được làn da trắng sáng của Mỹ Tâm. Không những thế, nữ ca sĩ còn được khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc thăng hạng thấy rõ, trẻ trung và xinh đẹp hết nấc.

Tuy nhiên, không ít ý kiến trái chiều từ một bộ phận khán giả khi cho rằng Mỹ Tâm đã "thuê fan" cổ vũ mình trong đêm diễn ấy. Minh chứng bằng việc khi Mỹ Tâm giao lưu cùng nữ MC của chương trình thì không ít khán giả của nữ ca sĩ ở phía khán giả đã liên tục kêu tên Mỹ Tâm với âm lượng lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc trò chuyện của Mỹ Tâm phía trên sân khấu.

Mỹ Tâm bị nghi 'thuê' fan đến cổ vũ vì màn trình diễn quá 'nhiệt' tại Làn Sóng Xanh 2022 - Ảnh 2Mỹ Tâm bị nghi 'thuê' fan đến cổ vũ vì màn trình diễn quá 'nhiệt' tại Làn Sóng Xanh 2022 - Ảnh 3

Thấy hành động không đúng này từ phía FC của mình, Mỹ Tâm đã lập tức ra hiệu để khán giả biết điểm dừng. Cũng chính vì hành động ra hiệu ấy của Mỹ Tâm mà không ít người đã nghi vấn rằng đây là đội quân FC được nữ ca sĩ thuê để cổ vũ.

Ngay khi bức ảnh này được lan truyền trong các hội nhóm, kể cả cư dân mạng hay FC Mỹ Tâm đều cho rằng đây là điều hoàn toàn vô lý và không có cơ sở. Bởi ai cũng đều biết từ trước đến nay, Mỹ Tâm là cái tên đi lên bằng thực lực, tài năng âm nhạc của mình. Hơn nữa, một bằng chứng rõ rệt cho thấy việc Mỹ Tâm không hề "thuê fan" theo cổ vũ như những gì anti-fan tố cáo đó chính là lượng khán giả hơn 30.000 người đã đổ dồn về SVD Mỹ Đình để tham gia liveshow Tri Âm của nữ ca sĩ tại Hà Nội.

Mỹ Tâm bị nghi 'thuê' fan đến cổ vũ vì màn trình diễn quá 'nhiệt' tại Làn Sóng Xanh 2022 - Ảnh 4

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ Tâm "đánh úp" khán giả để xuất hiện đầy bất ngờ trong Làn sóng xanh. Còn nhớ vào đêm trao giải năm 2020, nữ ca sĩ cũng đã một lần khiến khán giả "vỡ òa" khi xuất hiện với bộ vest trắng đầy sang trọng, mang đến ca liên khúc Mãi yêu - Yêu dại khờ khiến không ít khán giả bồi hồi nhớ lại cả trời thanh xuân.

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