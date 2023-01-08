H’Hen Niê là nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Dù đã hết nhiệm kỳ từ nhiều năm nhưng sức hút của cô vẫn như xưa. Bên cạnh nhan sắc ngày càng thăng hạng thì chính những hoạt động thiện nguyện đã giúp cô chiếm được nhiều sự yêu thương của công chúng. Ngoài ra, thời gian gần đây, H’Hen Niê còn nhận được thêm sự chú ý về đời tư.

Đây là lần hiếm hoi mà T.K đăng ảnh H’Hen Niê lên mạng xã hội như này. Ngoài ra, anh còn nhắn nhủ mọi người câu nói vui vẻ: “Mọi người hãy xem video trên Facebook nhiều hơn để Hen có tiền trồng rừng nha”.

Mới đây, trên trang cá nhân của T.K - bạn trai tin đồn của H’Hen Niê đăng tải công khai mặt bạn gái. Nếu như mọi lần anh thường khéo léo che mặt người yêu bằng những icon dễ thường thì lần này anh thoải mái công khai cận mặt người yêu tin đồn.

Trước đó, anh cũng từng chia sẻ loạt ảnh quây quần cùng gia đình đón năm mới 2023. "Năm mới của K. bên gia đình cô chú. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, luôn luôn mạnh khỏe", nhiếp ảnh gia viết kèm loạt ảnh.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc anh kề cạnh một cô gái giấu mặt, cùng nhau nâng ly mừng năm mới. Nhìn ai cũng nhận ra đó là H'Hen Niê, khi kiểu tóc và trang phục trùng khớp với hình ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ cùng thời điểm. Người đẹp Ê Đê cũng "check-in" tại Đức.

Theo quan sát, H'Hen Niê và T.K. đang có chuyến du lịch dài ngày ở các nước Châu Âu. Trước khi tới Đức, họ đã khám phá Hà Lan và Áo.

Vào năm 2018, H’Hen Niê thừa nhận đã có bạn trai, là một người làm việc trong lĩnh vực media. Ngay lập tức dân mạng đã truy tìm ra là nhiếp ảnh gia T.K. Tuy nhiên, năm 2020, cô lại xác nhận cả hai đã chia tay. Thời gian qua, cả hai lại lộ nhiều khoảnh khắc đi vi vu chung với nhau vì có nhiều khung ảnh giống về thời gian, địa điểm.

Ảnh: Internet