Tưởng vớ được đại gia 'vàng mười', tôi hào hứng làm dâu hào môn, ai ngờ vỡ mộng hôn nhân vì chồng 'bất lực' nhưng ghen tuông, còn làm ra trò khiến tôi sợ hãi tột độ mỗi lần gần gũi

Tâm sự 27/08/2023 16:50

Sau 2 tháng kết hôn, tôi hoàn toàn suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần vì chồng rất hay ghen.

Tôi quen anh qua một diễn đàn doanh nhân trẻ. Tôi là phóng viên đi đưa tin sự kiện, còn anh là một giám độc trẻ đầy triển vọng. Anh đẹp trai, tài năng có thừa, lại lịch lãm khiến tôi "u mê" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng hiểu cơ duyên thế nào, tôi được sắp xếp phỏng vấn anh và thế là sau nhiều lần liên lạc sắp xếp công việc, anh tán tỉnh tôi. Không vồ vập, cũng chẳng sến, tôi đổ anh sau 3 tháng cưa cẩm.

Quen nhau hơn 1 năm thì chúng tôi về chung một nhà. Sự nghiệp của anh cũng dần đạt đến những đỉnh cao khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tôi vui sướng vì lấy được chồng tuổi trẻ tài cao lại yêu chiều tôi hết lòng. Nhưng đời mà, chẳng ai đoán trước được.

Tưởng vớ được đại gia 'vàng mười', tôi hào hứng làm dâu hào môn, ai ngờ vỡ mộng hôn nhân vì chồng 'bất lực' nhưng ghen tuông, còn làm ra trò khiến tôi sợ hãi tột độ mỗi lần gần gũi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ trong vỏn vẹn đúng 2 thàng kết hôn, tôi hoàn toàn vỡ mộng. Anh rất tệ trong chuyện vợ chồng, nói thẳng ra anh khá "bất lực". 

Tôi vẫn nghĩ cứ cải thiện dần dần bằng thực phẩm rồi thực phẩm chức năng, trường hợp xấu nhất thì cũng không sao vì tôi tin tình yêu của chúng tôi mạnh hơn nhiều so với việc giường chiếu. Thế nhưng anh thì không nghĩ vậy.

Chẳng hiểu sao anh trở nên hay cáu giận vô cớ rồi hay ghen bóng gió với tôi hơn. Anh yêu cầu tôi nghỉ việc ở đài truyền hình vì cho rằng phóng viên thường xuyên xa nhà, gặp gỡ nhiều người. Anh kiểm soát tôi đủ mọi thứ, kể cả việc mặc gì ra ngoài đường. Song đó chưa phải là tất cả, tôi không ngờ anh còn mua thêm nhiều thứ đồ rất ghê rợn và dùng nó vào mỗi lần vợ chồng gần gũi. Khi nhìn thấy những thứ đó, trong tôi chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là cảm giác sợ hãi đến tột độ. Người chồng hào hoa, nhã nhặn, lịch lãm của tôi đâu rồi. Giờ mỗi đêm tôi lại thấy sợ anh. Chỉ cần anh chạm vào người cũng khiến tôi run rẩy vì lo lắng.

Tưởng vớ được đại gia 'vàng mười', tôi hào hứng làm dâu hào môn, ai ngờ vỡ mộng hôn nhân vì chồng 'bất lực' nhưng ghen tuông, còn làm ra trò khiến tôi sợ hãi tột độ mỗi lần gần gũi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi muốn anh hiểu rằng tôi coi trọng tình yêu của anh, tình nghĩa vợ chồng hơn chuyện tình dục nhưng không thể nào khiến anh thấu được điều đó. Tôi phải làm sao đây?

Lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ, đêm tân hôn tưởng chú rể say khướt nhưng lại thấy anh tỉnh táo đến lạ, còn làm 1 điều khiến tôi khóc cả đêm

Lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ, đêm tân hôn tưởng chú rể say khướt nhưng lại thấy anh tỉnh táo đến lạ, còn làm 1 điều khiến tôi khóc cả đêm

Ngày cưới của mình, Yến không nở được một nụ cười. Hỏi sao không buồn cho được khi cô lấy chồng chỉ để trả ơn sinh thành cho cha mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự tình yêu Tâm sự hôn nhân bí mật eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm