Quen nhau hơn 1 năm thì chúng tôi về chung một nhà. Sự nghiệp của anh cũng dần đạt đến những đỉnh cao khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tôi vui sướng vì lấy được chồng tuổi trẻ tài cao lại yêu chiều tôi hết lòng. Nhưng đời mà, chẳng ai đoán trước được.

Tôi quen anh qua một diễn đàn doanh nhân trẻ. Tôi là phóng viên đi đưa tin sự kiện, còn anh là một giám độc trẻ đầy triển vọng. Anh đẹp trai, tài năng có thừa, lại lịch lãm khiến tôi "u mê" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng hiểu cơ duyên thế nào, tôi được sắp xếp phỏng vấn anh và thế là sau nhiều lần liên lạc sắp xếp công việc, anh tán tỉnh tôi. Không vồ vập, cũng chẳng sến, tôi đổ anh sau 3 tháng cưa cẩm.

Tôi vẫn nghĩ cứ cải thiện dần dần bằng thực phẩm rồi thực phẩm chức năng, trường hợp xấu nhất thì cũng không sao vì tôi tin tình yêu của chúng tôi mạnh hơn nhiều so với việc giường chiếu. Thế nhưng anh thì không nghĩ vậy.

Chẳng hiểu sao anh trở nên hay cáu giận vô cớ rồi hay ghen bóng gió với tôi hơn. Anh yêu cầu tôi nghỉ việc ở đài truyền hình vì cho rằng phóng viên thường xuyên xa nhà, gặp gỡ nhiều người. Anh kiểm soát tôi đủ mọi thứ, kể cả việc mặc gì ra ngoài đường. Song đó chưa phải là tất cả, tôi không ngờ anh còn mua thêm nhiều thứ đồ rất ghê rợn và dùng nó vào mỗi lần vợ chồng gần gũi. Khi nhìn thấy những thứ đó, trong tôi chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là cảm giác sợ hãi đến tột độ. Người chồng hào hoa, nhã nhặn, lịch lãm của tôi đâu rồi. Giờ mỗi đêm tôi lại thấy sợ anh. Chỉ cần anh chạm vào người cũng khiến tôi run rẩy vì lo lắng.

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Tôi muốn anh hiểu rằng tôi coi trọng tình yêu của anh, tình nghĩa vợ chồng hơn chuyện tình dục nhưng không thể nào khiến anh thấu được điều đó. Tôi phải làm sao đây?