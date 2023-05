Tưởng vớ được chồng 'zin', nào ngờ đêm tân hôn đang phút cao trào, anh bỗng nhảy dựng lên rồi lôi tôi xềnh xệch, vứt ra khỏi nhà như 'bao rác'

My thú thật, trước Thành cô đã có mối tình đầu. Song cô sẽ không vì bản thân chả còn cái màng mỏng manh kia mà mất tự tin, mặc cảm trước người đàn ông khác. Càng không cần thú tội hay cầu xin tha thứ từ anh ta như bản thân là một kẻ tội đồ vì "mất trinh". Giá trị của phụ nữ đâu nằm ở đấy chứ!

Cô và chồng biết nhau qua người quen mai mối. Thành có công việc ổn định, gia đình gia giáo, bản thân anh ta sống chỉn chu, lành mạnh, biết quan tâm dịu dàng tới người khác lại còn có nhà riêng. Yêu nhau nửa năm, hai người quyết định làm đám cưới, bởi Thành giục giã liên tục. Trong suốt khoảng thời gian ấy, hành động thân mật nhất giữa cô và Thành chỉ là cái chạm nhẹ môi. My biết anh trước đây chưa yêu ai, vẫn còn "zin" trăm phần trăm nên chỉ nghĩ anh nhát gái, còn thầm mừng vì bản thân là cô gái đầu tiên của anh.

My cay đắng kể lại, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Thành ném cô ra xong thì vơ hết tất cả đồ đạc của cô quăng theo, rồi đóng sầm cửa nhà lại, bỏ cho cô một câu: "Cô cút đi! Tôi không cần 1 người vợ như cô!".

Đêm tân hôn cô hồi hộp lắm, do đó là lần đầu tiên của cô và chồng. Thế nhưng mọi tưởng tượng tươi đẹp của cô bỗng chốc tan thành mây khói. Thành đến màn dạo đầu cũng chả có đã vội vàng tiến vào khâu chính. Vừa tiếp xúc với cô một cái, anh như phải bỏng nhảy dựng lên, rồi cứ thế lôi xềnh xệch "vứt" ra khỏi căn hộ chả khác một đồ vật bẩn thỉu.

Sau đám cưới cô và Thành ở tại căn hộ riêng của anh ta, không chung sống cùng bố mẹ chồng. Giờ phút đó My nhìn cánh cửa khóa trái trước mặt, chỉ đành về lại nhà mình. Bố mẹ cô thấy con gái đang đêm tân hôn lại lếch thếch xuất hiện thì kinh hãi đến thẫn thờ.

My cho hay, ngay sáng hôm sau bố mẹ cô gọi Thành và bên thông gia đến làm cho ra chuyện. Ông bà quá mức tức giận khi con gái bị đối xử như thế mà chẳng có lí do nào rõ ràng. Bố mẹ Thành lúc biết chuyện đồng thời ngã ngửa vì bất ngờ. Cô con dâu ngoan hiền, xởi lởi ông bà ưng ý như thế, sao lại thành thế này?

"Con trước đây chưa từng có người phụ nữ nào, nên con cũng yêu cầu vợ mình còn trinh nguyên khi đến với mình. Con yêu cầu vậy có quá đáng không? Như thế là công bằng đúng không? Song My chẳng làm được, vì vậy cuộc hôn nhân này không cần tiếp tục nữa" - My nước mắt rơm rớm thuật lại nguyên văn lời Thành dõng dạc tuyên bố trước người lớn hai bên như vậy.

Nếu Thành từng có quá khứ, anh ta lại đòi vợ mình còn "zin", vậy anh ta vô lý. Nhưng theo lời anh ta, thì hẳn có thể chấp nhận được nhỉ? Bố mẹ Thành cực lực khuyên bảo con trai nghĩ thoáng ra, song Thành kiên quyết giữ nguyên ý kiến.

My không cam tâm chút nào. Bởi trước đó Thành đã biết rõ My từng trải qua 1 mối tình. Lúc này anh ta như 1 người khác hoàn toàn, khiến My có cảm giác anh ta chỉ đợi tới giờ phút này để "ngả bài".

My chia sẻ, cô sau đó có tâm sự với vài người bạn, và bạn cô đều khuyên cô nghĩ đến hướng Thành có vấn đề về giới tính, kết hôn với My thực chất muốn che đậy, chỉ chờ xong đám cưới để thiên hạ và gia đình nhìn vào là lập tức kiếm cớ "đá" cô.

My quyết định tìm hiểu sự việc theo hướng ấy, bởi lẽ càng nghĩ lại những biểu hiện của Thành từ lúc quen cô tới giờ, cô càng nghi ngờ. Cuối cùng My đã có trong tay ảnh chụp Thành hôn môi đắm đuối với một gã trai khác trong đêm khuya ở một góc vắng.

Ném tất cả bằng chứng ra trước mặt Thành và bố mẹ anh ta, ai nấy đều tái xám mặt. Quả thật đúng là Thành chưa từng có người phụ nữ nào trước My, mà chỉ có đàn ông thôi!