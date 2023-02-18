Trung đã định từ chối chuyến công tác nhường cho người khác dù biết chuyến này đi công tác phí được chi khá cao và đây cũng là cơ hội cho anh thăng chức lên phó phòng. Ngay hôm anh định bàn với vợ không đi nữa thì bất ngờ mẹ anh nghe thấy:

Trước khi đi chuyến công tác 2 tháng này Trung cứ thấy nóng ruột trong lòng anh đã định không đi rồi vì vợ mới bầu bí lại nghén ngẩm dữ quá. Trước đây Thúy vợ anh đã từng sảy thai 1 lần ở tháng thứ 3, hơn 1 năm sau vợ chồng anh mới có tin vui lại. Giờ vợ cũng đang trong 3 tháng đầu thai kì, anh sợ nhỡ có mệnh hệ gì thì với vợ con thì anh lại hối hận cả đời.

- Tại sao lại không đi hả? Làm vợ phải biết hi sinh vì sự nghiệp của chồng chứ. Vừa mới bầu có 2 tháng chứ đã đến lúc đẻ đâu mà giữ chặt chồng ở nhà. Phải để cho nó đi làm mà kiếm tiền về còn có tiền cho chị sinh nở chứ.

- Lo lắng cái gì, anh cứ đi công tác cho tôi. Chị ấy có phải là trẻ con đâu mà ở nhà chăm sóc. Người ta chửa đẻ như chị ấy chắc c.hết hết.

Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ Thúy sợ mẹ chồng phật ý nên cô bảo chồng đi luôn chứ không dám để chồng ở nhà. Trung đi công tác mà thì thoảng cứ lo, gọi điện về cho vợ liên tục. May mắn Thúy ở nhà nói mẹ không làm khó gì cho cô cả, mỗi tội cô vẫn hơi nghén nên ăn không được nhiều. Trung cố gắng động viên vợ đợi lúc anh về sẽ bồi bổ cho vợ thêm.

Cứ ngỡ mọi chuyện như thế là tốt đẹp nhưng không ngờ Trung đi được 1 tháng thì ở nhà xảy ra chuyện tày định. Hôm ấy vừa đi làm về thì bất ngờ mẹ anh gọi điện. “Con ơi về ngay, con Thúy khó qua khỏi rồi”. Trung mua vội vé máy bay về nhà thì sốc ngất khi chỉ kịp nắm tay vợ lần cuối trước khi Thúy trút hơi thở cuối cùng.

Thúy bị ngã cầu thang, nhà lại không có ai nên không phát hiện ra kịp thời. Mãi gần trưa mẹ chồng cô đi chơi nhà bạn về mới biết đưa con dâu thì viện thì quá muộn rồi. Trung đau đớn khóc than bên thi thể vợ trẻ và đứa con chưa kịp chào đời. Giá anh đừng đi công tác thì đâu tới nỗi này.

Ngày làm đám tang cho vợ và con ai nhìn Trung cũng phải gạt nước mắt. Trung đau đớn vật vã trước linh cữu vợ: “Em ơi tại anh, vì anh… Nếu anh không bỏ mặc em ở nhà thì giờ anh đâu phải lìa xa em với con thế này. Tại anh… là anh không tốt… Anh không xứng đáng là người chồng, người cha. Ông trời sẽ quả báo, sẽ phạt nặng anh, anh sẽ phải chịu hậu quả…”.

Để vợ ở nhà 2 ngày Trung mới chịu đêm t.hi t.hể Thúy đi chôn. Cái c.hết của người vợ trẻ khiến anh như người mất hồn, nhưng mẹ anh thì thấy thần thái của bà không biến sắc nhiều lắm. Trung nghĩ vốn bình thường mẹ với vợ cũng không hợp nhau, không tình cảm nhiều nên con dâu mất bà cũng không quá đau lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ sau khi chôn vợ đêm nào Trung cũng nghe thấy tiếng ú ớ, rồi cả tiếng la hét vọng ra từ phòng mẹ mình. Bình thường bà ngủ rất sâu giấc không hiểu sao dạo này bà lại lên cơn mê sảng như thế?

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đêm Trung thấy tiếng mẹ hét to quá nên quyết định chạy sang phòng mẹ xem có chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ qua khe cửa anh thấy mẹ đang quỳ lạy trước cửa sổ đang mở: “Tha cho mẹ con ơi, mẹ không cố tình g.iết…”.

Trung choáng váng vô cùng, lẽ nào mẹ anh đã làm chuyện gì có lỗi với Thúy? Lẽ nào cái c.hết của vợ anh liên quan tới bà? Trung đạp cửa xông vào phòng mẹ, để rồi sốc ngất khi thấy mẹ lăn ra giữa sàn nhà bất tỉnh. Anh vội vàng gọi xe đưa bà đi cấp cứu, bác sĩ nói vì bà hay mở cửa sổ ban đêm nên trúng gió độc.

Mẹ vừa tỉnh dậy, Trung đã vội vàng hỏi bà:

- Tại sao mẹ lại quỳ lạy ra ngoài cửa sổ vậy mẹ?

- Là mẹ có lỗi với vợ con. Lúc con Thúy còn sống, thấy nó nghén mẹ cứ nói ra nói vào vì nghĩ nó giả vờ để con phải quan tâm tới nó. Thậm chí dạo con đi rồi, có lần nó nghén mệt nằm ở nhà không chịu xuống nấu cơm giúp mẹ, mẹ đã mắng nó, thậm chí là rủa nó c.hết luôn đi cho mẹ đỡ phải hầu hạ.

Mẹ gở mồm không ngờ con bé lại ra nông nỗi này. Thực lòng mẹ không hề muốn cái Thúy và cháu c.hết đâu. Từ hôm nó mất tới giờ không đêm nào mẹ ngủ ngon, đêm nào cũng mơ thấy cảnh nó đầy m.áu về đứng đầu giường mẹ. Mẹ sợ lắm, mẹ xin lỗi…

Thì ra là như vậy? Trung ôm chặt mẹ vào lòng, động viên bà và nói lỗi không phải do mẹ, Thúy mất không ai mong muốn cả. Sau hôm ấy anh quyết định đưa vợ lên chùa cho hồn vợ siêu thoát và cũng là muốn cho mẹ được thanh thản. Bà cũng đã nhiều tuổi rồi, giờ cứ bị cái chết của con dâu ám ảnh sẽ sinh bệnh nặng mất.