Từ chối yêu cầu của chồng, tôi há hốc mồm trước lời nói nhẫn tâm của người chồng hoàn hảo mà bao lâu nay mình luôn tôn thờ

Bội phần, chị thấy anh là người đàn ông khá hoàn hảo: hiền lành, đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, không rượu chè, cờ bạc, gái gú lại con nhà chuẩn mực gia giáo, công việc ổn định thu nhập khá. Đặc biệt là anh lại rất yêu chị. Thử hỏi thời buổi này đốt đuốc đi đâu để tìm được người đàn ông tốt như anh cơ chứ? Vì thế chỉ sau 6 tháng quen nhau anh ngỏ lời cầu hôn chị đã đồng ý không một chút suy nghĩ đắn đo.

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Quả thật những tháng ngày đầu bước vào cuộc hôn nhân của anh và chị thật sự là những tháng ngày hạnh phúc. Với chị anh luôn thể hiện mình là một người chồng hoàn hảo, làm được bao nhiêu anh đưa hết lương cho vợ, hễ công ty có có tổ chức tiệc tùng hay bạn bè rủ rê nhậu nhẹt là anh đều dẫn vợ theo.

Ngày cưới, chị xinh xắn xúng xính trong bộ váy cưới trắng tinh khôi sánh bước bên chú rể ngời ngời phong độ. Gia đình bạn bè ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, họ quả là một cặp trai tài, gái sắc, rất mực xứng đôi. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp như hứa hẹn một cuộc hôn nhân viên mãn tròn đầy.

Anh quan tâm chăm sóc chị hết lòng thỉnh thoảng lại mua tặng chị một món đồ mà không vì một dịp nào cả, khiến chị miên man trong hạnh phúc. Đặc biệt là khi chị mang thai, anh tình nguyện làm tài xế riêng cho chị, chưa một lần khám thai nào mà không có anh đi cùng. Hạnh phúc nhân lên gấp bội khi đứa con trai kháu khỉnh giống anh như đúc chào đời.

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Mọi thứ cứ bình lặng dịu dàng trôi theo năm tháng, cho đến một ngày thấy bạn bè mình đầu tư cổ phiếu sinh lời khá đáng kể, anh về bàn với chị bỏ ra một khoản tiền để đầu tư: "Anh thấy thằng Quang nó làm ăn được lắm, nó bỏ ra có vài ba trăm triệu mà thu về tiền tỷ, mình cũng nên thử chứ để tiền gửi tiết kiệm lời lãi được bao nhiêu đâu em".

Nghe đến cổ phiếu là chị thấy không ham vì gia đình bạn thân của chị tan vỡ cũng là do cổ phiếu mà ra, chị thẳng thắn phản đối: "Tiền gửi tiết kiệm tuy lời ít nhưng an toàn, còn đầu tư cổ phiếu mang tính rủi ro cao. Anh đừng có dại mà ôm vào. Em không đồng ý đâu nhé".

Trong khi máu làm giàu trong anh đang sục sôi bùng cháy thì lại bị chị dội cho gáo nước lạnh không thương tiếc. Anh tỏ ra giận dữ vô cùng, lúc ấy dường như anh chẳng kiểm soát nổi lời nói của mình nữa. Anh tuôn ra một tràng ném thẳng vào mặt chị: "Nói cho cô biết nhé, lương của cô làm chưa đủ nuôi miệng cô, còn tiền tiết kiệm toàn bộ là tiền tôi làm ra. Tôi để cô giữ hơn một năm mà thấy cô không biết làm gì ngoài ăn với ngủ nên bây giờ cô bàn giao hết lại cho tôi để tôi đầu tư sinh lời".

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật, chị câm lặng không nói nên lời. Đã thế, anh được đà lại tiếp tục xả: "Loại đàn bà hãm tài như cô chẳng làm được giúp chồng mà chỉ biết phản đối. Cô mà không thay đổi nết thì sớm muộn rồi cũng ly hôn...".

Chị thật sự không ngờ, người chồng mà chị luôn tôn thờ, luôn cho là hoàn hảo nay lại thể hiện như một người hoàn toàn khác. Thì ra lâu nay mọi thứ êm đẹp nên anh chưa bộc lộ hết tính cách, nay đụng chuyện mới hiểu lòng anh ấy nghĩ gì. Những gì thể hiện trước đây của anh cũng chỉ là vỏ bọc cho sự gia trưởng, độc đoán bên trong... chị biết phải làm sao bây giờ?