Nửa đêm vợ liên tục có hành động mờ ám trong phòng tắm, lén lút theo dõi, tôi khóc như mưa khi phát hiện ra bí mật động trời của em

Tâm sự 19/02/2023 14:50

Đầu tiên là cô ấy trốn tránh sự gần gũi của chồng, chuyển qua phòng khác ngủ. Rồi sau đó, cô ấy lạnh nhạt, lúc nào cũng mệt mỏi, không nấu ăn, không dọn nhà nữa. Tôi nhắc thì vợ vừa dọn vừa kêu ca.

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Xin chào Hướng Dương,

Vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ tôi hiền lành, biết nhường nhịn chồng, thu vén trong gia đình chu toàn nên được cả nhà tôi yêu mến. Về chuyện chăn gối , chúng tôi cũng hòa hợp với nhau. Nhưng hai tháng nay, bỗng dưng vợ tôi thay đổi đến mức đáng sợ. Đầu tiên là cô ấy trốn tránh sự gần gũi của chồng, chuyển qua phòng khác ngủ. Rồi sau đó, cô ấy lạnh nhạt, lúc nào cũng mệt mỏi, không nấu ăn, không dọn nhà nữa. Tôi nhắc thì vợ vừa dọn vừa kêu ca.

Nửa đêm vợ liên tục có hành động mờ ám trong phòng tắm, lén lút theo dõi, tôi khóc như mưa khi phát hiện ra bí mật động trời của em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cứ như thế, chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã nhau. Cho đến mấy đêm nay, vì không ngủ được nên tôi thức khuya chơi game và thấy vợ lén lút vào phòng tắm. Nghi ngờ, đêm qua tôi quyết đợi để theo dõi vợ , xem vợ làm gì trong ấy.

Khi vợ vừa vào phòng tắm được một lúc thì tôi cũng xô cửa vào. Có lẽ vì bất ngờ quá nên vợ tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Còn tôi, thấy cảnh tượng trước mắt mà tôi lặng người. Vợ tôi đang thoa thuốc lên hai bầu ngực, vẻ mặt đau đớn, thậm chí còn khóc vì đau. Nhìn ngực vợ đã thâm đen, tôi bàng hoàng.

Thì ra vợ tôi bị ung thư vú Hướng Dương ạ. Nhưng cô ấy giấu tôi, không muốn tôi lo lắng và tự điều trị bằng thuốc dân gian vì chúng tôi không có tiền do mới xây nhà mới xong, vẫn còn nợ ngân hàng một khoản lớn. Nhìn vợ chịu đau, tôi thương thắt ruột. Hướng Dương ơi, tôi phải làm gì để giúp vợ trong hoàn cảnh này đây? (nguoidanong...@gmail.com)

2 tháng nay, vợ đòi ngủ riêng phòng và thường lén lút vào phòng tắm lúc đêm khuya, tôi theo dõi và rồi phải lặng người khi biết việc cô ấy đang làm - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn,

Đột ngột biết vợ bị ung thư là một điều khó chấp nhận được và sẽ rất bấn loạn. Nhưng bạn ạ, bạn càng bấn loạn bao nhiêu, vợ bạn sẽ càng đau khổ bấy nhiêu. Điều cô ấy cần bây giờ là một chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần lẫn kinh tế. Và bạn phải mạnh mẽ, bình tĩnh thì mới có thể là chỗ dựa tốt nhất cho vợ.

Bây giờ bạn nên đưa vợ đến bệnh viện uy tín để xét nghiệm, điều trị theo phác đồ do bác sĩ đưa ra. Việc sử dụng các bài thuốc dân gian dễ khiến bệnh tiến triển theo chiều hướng xấu và để lại di chứng. Về việc này, bạn và vợ cần gấp rút thực hiện, không nên chần chừ, không nên do dự thêm một giây phút nào nữa.

Về kinh tế, bạn hãy nhờ đến gia đình hai bên, bạn bè thân thiết. Chắc chắn mọi người sẽ không khoang tay làm ngơ khi biết tình trạng bệnh và sự kiệt quệ kinh tế của gia đình bạn. Đây cũng là lúc để bạn nhận ra, ai mới thật sự quan tâm, thương yêu, trân quý mình. Những người có ơn với mình trong lúc khốn khó nhất, bạn hãy khắc cốt ghi tâm và báo đáp khi có cơ hội.

Cuối cùng, Hướng Dương mong bạn hãy ở bên cạnh, động viên, an ủi vợ. Đừng bao giờ nặng lời với cô ấy bởi cô ấy đã đủ đau đớn, khổ sở rồi. Hãy dùng tình yêu, sự dịu dàng để đối đãi với cô ấy trong lúc cô ấy đang chông chênh nhất. Sức mạnh tinh thần đi cùng với những biện pháp chữa trị tối ưu nhất có thể sẽ giúp được vợ bạn có thêm nghị lực, niềm tin chiến thắng trong hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vú .

Thân gửi.

Hướng Dương.

Lâu ngày qua nhà bạn thân ngủ lại, nửa đêm tôi giật bắn người khi có bờ ngực 'nóng bỏng' kề sát

Lâu ngày qua nhà bạn thân ngủ lại, nửa đêm tôi giật bắn người khi có bờ ngực 'nóng bỏng' kề sát

Ngồi lai rai mãi đến đến qua 12 giờ đêm chúng tôi mới dọn bàn đi ngủ. Vợ Khánh đã đi ngủ trước, tôi và Khánh bê mâm bát vào bếp rồi để đó sáng mai cô ấy dậy rửa giúp. Tôi ngủ ở phòng dành cho khách, có men rượu trong người nên đặt lưng nằm xuống là lập tức thiếp đi.

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