Đêm tân hôn chưa kịp 'ân ái' với chồng, đột nhiên mẹ chồng gõ cửa, tôi choáng váng trước mục đích thật sự của bà

Tâm sự 19/02/2023 08:05

Ban đầu tôi hơi phản cảm khi anh cứ cố ý tìm hiểu xem trước đây tôi đã từng đi quá giới hạn với bạn trai cũ hay chưa. rằng chỉ muốn biết chuyện quá khứ của tôi mà thôi chứ chẳng có ý gì khác.

Chào mọi người!

Đêm qua là đêm tân hôn của tôi. Sẽ rất vui vẻ và thuận lợi nếu như không có 1 chuyện xảy ra, mà cho tới giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hãi hùng không thôi.

Tôi và chồng yêu nhau gần 1 năm thì quyết định đi đến hôn nhân. Từ bé tôi đã được mẹ dặn dò phải để dành thứ quý giá của người con gái cho chồng mình. Vì thế trước khi kết hôn tôi đã từng yêu đương nhưng đến với anh tôi vẫn còn trong trắng. 

Thú thực chuyện tôi tự nguyện “giữ” cho chồng và việc anh quá quan trọng vấn đề trinh tiết lại là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Ban đầu tôi hơi phản cảm khi anh cứ cố ý tìm hiểu xem trước đây tôi đã từng đi quá giới hạn với bạn trai cũ hay chưa. rằng chỉ muốn biết chuyện quá khứ của tôi mà thôi chứ chẳng có ý gì khác. 

Tôi thấy bản thân anh cũng chưa từng đòi hỏi tôi chuyện ấy nên cho rằng anh “giữ” cho tôi thì cũng có quyền hỏi thăm chuyện trước kia. Vì vậy tôi thú nhận với anh sự thật. Anh nghe xong thì mừng lắm, càng yêu và trân trọng tôi hơn. Ngoài chuyện đó ra, tôi thấy anh không phải người gia trưởng hay cổ hủ, lại thương yêu và chiều chuộng mình nên tôi mới quyết định cùng anh về chung 1 nhà.

Đêm tân hôn, sau khi xong việc anh hạnh phúc ôm tôi vào lòng. Cứ nghĩ chúng tôi sẽ nằm tâm sự với nhau thật lâu rồi thiếp đi với niềm hạnh phúc. Nhưng bỗng dưng tôi nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Giật mình hỏi anh hình như có ai gõ cửa, anh lại gạt đi nói tôi nghe nhầm. Anh dỗ tôi ngủ mà tôi để ý anh cứ nhấp nhổm không yên.

 

Đêm tân hôn chưa kịp 'ân ái' với chồng, đột nhiên mẹ chồng gõ cửa, tôi choáng váng trước mục đích thật sự của bà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giả vờ nhắm mắt, tôi thấy anh nhẹ nhàng ngồi dậy. Anh khẽ khàng rút dưới người tôi ra một tấm khăn mỏng, sau đó cầm ra ngoài cửa. Mở mắt nhìn, tôi thấy rõ mẹ chồng đang đứng phía ngoài nhận chiếc khăn anh đưa. Bà hài lòng giục anh vào ngủ tiếp còn bà quay người đi xuống nhà. 

Tôi kinh hãi tột độ. Nghĩ đến khả năng có thể mẹ chồng đã chờ ở ngoài cửa từ bao giờ, tôi không khỏi thấy ớn lạnh cả người. Còn tấm khăn kia nữa! Trong đầu chợt lướt qua hình ảnh mình từng xem trong một vài bộ phim mà tôi toát cả mồ hôi hột. Lẽ nào đó là khăn kiểm tra trinh tiết cô dâu?

Chồng trở lại giường thấy tôi nhìn anh thì giật mình hoảng hốt như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. Tôi bắt anh phải giải thích. Anh không chối được nữa đành nói thật. Đúng như tôi nghĩ, mẹ chồng thực sự chờ ở ngoài cửa phòng tân hôn của chúng tôi để lấy tấm khăn kiểm tra trinh tiết con dâu! Tôi càng không hề để ý chồng mình đặt tấm khăn đó xuống giường từ lúc nào. 

Chồng tôi bảo, bản thân anh không quan trọng chuyện đó nhưng vì mẹ cứ để ý nên anh buộc phải nghe theo. Anh không muốn tôi biết, sợ tôi nghĩ ngợi nọ kia nên mới giấu giếm vợ. Anh vui mừng khuyên tôi đừng lo, tôi còn trinh là sự thật nên dễ dàng qua cửa kiểm tra của bà rồi. 

Nghe anh nói nhưng tôi không hề thấy vui. Cả đêm ấy tôi trằn trọc không ngủ được. Năm 2020 rồi vẫn có chuyện như vậy, vẫn có người mẹ chồng khắt khe, cổ hủ tới mức kinh khủng như thế! Hồi yêu nhau tôi có về nhà chồng chơi vài lần, thấy mẹ chồng ít nói tôi còn nghĩ bà là người hiền lành nên đã mừng thầm. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được!

Mẹ chồng chỉ có mình chồng tôi thôi, bố chồng đã mất sớm. Chúng tôi sẽ phải ở chung để chăm sóc bà, không có khả năng ở riêng. Phải là người thế nào mới có thể làm ra hành động kiểm tra sự trong trắng của con dâu kiểu ấy? Sống chung với mẹ chồng như thế, đón chờ tôi sẽ là những điều kinh khủng nào? 

Chồng có thể đứng về phía tôi mà cãi mẹ anh ư? Dường như câu trả lời là không thể. Rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu. Chưa gì tôi đã thấy vô cùng bế tắc rồi!

Đau khổ vì chồng mất, bạn thân anh tới thăm đưa ra lời đề nghị và tiết lộ sự thật động trời khiến tôi sốc nặng

Đau khổ vì chồng mất, bạn thân anh tới thăm đưa ra lời đề nghị và tiết lộ sự thật động trời khiến tôi sốc nặng

Nhưng khi nỗi đau xót trong lòng tôi chưa kịp nguôi ngoai dù chỉ 1 phần thì có 1 bí mật về chồng mình được hé lộ khiến tôi điêu đứng. Người tiết lộ cho tôi không ai khác lại chính là Dũng - người bạn thân 10 năm nay của chồng tôi và cũng là bạn thân của tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 36 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 46 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường