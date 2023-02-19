Đêm tân hôn chưa kịp 'ân ái' với chồng, đột nhiên mẹ chồng gõ cửa, tôi choáng váng trước mục đích thật sự của bà

Đêm qua là đêm tân hôn của tôi. Sẽ rất vui vẻ và thuận lợi nếu như không có 1 chuyện xảy ra, mà cho tới giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hãi hùng không thôi.

Thú thực chuyện tôi tự nguyện “giữ” cho chồng và việc anh quá quan trọng vấn đề trinh tiết lại là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Ban đầu tôi hơi phản cảm khi anh cứ cố ý tìm hiểu xem trước đây tôi đã từng đi quá giới hạn với bạn trai cũ hay chưa. rằng chỉ muốn biết chuyện quá khứ của tôi mà thôi chứ chẳng có ý gì khác.

Tôi và chồng yêu nhau gần 1 năm thì quyết định đi đến hôn nhân. Từ bé tôi đã được mẹ dặn dò phải để dành thứ quý giá của người con gái cho chồng mình. Vì thế trước khi kết hôn tôi đã từng yêu đương nhưng đến với anh tôi vẫn còn trong trắng.

Tôi thấy bản thân anh cũng chưa từng đòi hỏi tôi chuyện ấy nên cho rằng anh “giữ” cho tôi thì cũng có quyền hỏi thăm chuyện trước kia. Vì vậy tôi thú nhận với anh sự thật. Anh nghe xong thì mừng lắm, càng yêu và trân trọng tôi hơn. Ngoài chuyện đó ra, tôi thấy anh không phải người gia trưởng hay cổ hủ, lại thương yêu và chiều chuộng mình nên tôi mới quyết định cùng anh về chung 1 nhà.

Đêm tân hôn, sau khi xong việc anh hạnh phúc ôm tôi vào lòng. Cứ nghĩ chúng tôi sẽ nằm tâm sự với nhau thật lâu rồi thiếp đi với niềm hạnh phúc. Nhưng bỗng dưng tôi nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Giật mình hỏi anh hình như có ai gõ cửa, anh lại gạt đi nói tôi nghe nhầm. Anh dỗ tôi ngủ mà tôi để ý anh cứ nhấp nhổm không yên.

Ảnh minh họa: Internet

Giả vờ nhắm mắt, tôi thấy anh nhẹ nhàng ngồi dậy. Anh khẽ khàng rút dưới người tôi ra một tấm khăn mỏng, sau đó cầm ra ngoài cửa. Mở mắt nhìn, tôi thấy rõ mẹ chồng đang đứng phía ngoài nhận chiếc khăn anh đưa. Bà hài lòng giục anh vào ngủ tiếp còn bà quay người đi xuống nhà.

Tôi kinh hãi tột độ. Nghĩ đến khả năng có thể mẹ chồng đã chờ ở ngoài cửa từ bao giờ, tôi không khỏi thấy ớn lạnh cả người. Còn tấm khăn kia nữa! Trong đầu chợt lướt qua hình ảnh mình từng xem trong một vài bộ phim mà tôi toát cả mồ hôi hột. Lẽ nào đó là khăn kiểm tra trinh tiết cô dâu?

Chồng trở lại giường thấy tôi nhìn anh thì giật mình hoảng hốt như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. Tôi bắt anh phải giải thích. Anh không chối được nữa đành nói thật. Đúng như tôi nghĩ, mẹ chồng thực sự chờ ở ngoài cửa phòng tân hôn của chúng tôi để lấy tấm khăn kiểm tra trinh tiết con dâu! Tôi càng không hề để ý chồng mình đặt tấm khăn đó xuống giường từ lúc nào.

Chồng tôi bảo, bản thân anh không quan trọng chuyện đó nhưng vì mẹ cứ để ý nên anh buộc phải nghe theo. Anh không muốn tôi biết, sợ tôi nghĩ ngợi nọ kia nên mới giấu giếm vợ. Anh vui mừng khuyên tôi đừng lo, tôi còn trinh là sự thật nên dễ dàng qua cửa kiểm tra của bà rồi.

Nghe anh nói nhưng tôi không hề thấy vui. Cả đêm ấy tôi trằn trọc không ngủ được. Năm 2020 rồi vẫn có chuyện như vậy, vẫn có người mẹ chồng khắt khe, cổ hủ tới mức kinh khủng như thế! Hồi yêu nhau tôi có về nhà chồng chơi vài lần, thấy mẹ chồng ít nói tôi còn nghĩ bà là người hiền lành nên đã mừng thầm. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được!

Mẹ chồng chỉ có mình chồng tôi thôi, bố chồng đã mất sớm. Chúng tôi sẽ phải ở chung để chăm sóc bà, không có khả năng ở riêng. Phải là người thế nào mới có thể làm ra hành động kiểm tra sự trong trắng của con dâu kiểu ấy? Sống chung với mẹ chồng như thế, đón chờ tôi sẽ là những điều kinh khủng nào?

Chồng có thể đứng về phía tôi mà cãi mẹ anh ư? Dường như câu trả lời là không thể. Rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu. Chưa gì tôi đã thấy vô cùng bế tắc rồi!