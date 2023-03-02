Trót ngã lòng một đêm với sếp để trả thù chồng, sáng tỉnh dậy tôi bần thần trước tờ giấy anh để lại

Tâm sự 02/03/2023 11:49

Ngày tôi biết tin chồng mình ngoại tình là một ngày trời đất tối đen sầm sì như chính tâm trạng của tôi vậy.

Tôi với Lộc đến với nhau gần như với đôi bàn tay trắng. Mọi thứ ngày ấy thật đơn giản khi cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng chỉ cần vợ chồng thương yêu, đùm bọc lẫn nhau là đủ. Tình yêu là điều đã giúp chúng tôi vượt qua hết những tháng ngày khó khăn. 

 

Đúng là cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều khi người ta có tiền. Năm đó sau khi mua nhà chúng tôi còn dư một khoản kha khá. Hai vợ chồng không biết đầu tư vào đâu nên quyết định gửi ngân hàng, coi như một khoản tài chính cho con sau này. Những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi qua, nào ngờ dông bão lại ập đến khi con tôi tròn 10 tuổi. 

Ngày tôi biết tin chồng mình ngoại tình là một ngày trời đất tối đen sầm sì như chính tâm trạng của tôi vậy. Đó chẳng phải là một cô thư ký trẻ trung hay em sinh viên non tơ tươi trẻ, đó là một người phụ nữ hết sức bình thường.

Chính điều này khiến tôi đau như chết đi sống lại. Họ đã qua lại với nhau cả 2 năm trời mà tôi chẳng hề hay biết. Giá mà đó chỉ là mối tình thoáng qua hay những mối quan hệ đại loại đến với nhau chỉ là vật chất đổi lấy thỏa mãn sinh lý. 

Trót ngã lòng một đêm với sếp để trả thù chồng, sáng tỉnh dậy tôi bần thần trước tờ giấy anh để lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay khoảnh khắc biết chồng có người đàn bà khác, tình yêu và hạnh phúc trong tôi đã chết. Vậy là những cố gắng, nỗ lực của bản thân mình vì gia đình bấy lâu nay đều trở nên vô nghĩa. Tôi đã muốn làm rùm beng mọi chuyện lên, đến đánh ghen cho người đàn bà kia và cả anh phải bẽ mặt nhưng rồi lại chẳng làm được gì. Tôi cũng nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng nhìn hai đứa con ngây thơ vẫn vui vẻ chơi đùa với bố, tim tôi lại quặn đau. 

Tôi như thả trôi mình với dòng đời trong thời gian đó. Tôi cho 2 con về hai bên quê nội, ngoại một thời gian vừa cho chúng nghỉ hè, vừa là để cho mình tĩnh tâm lại.

Mỗi đêm nhìn chồng quay lưng lại ngủ, tôi cay đắng nghĩ về nỗi đau bị "cắm sừng" bấy lâu nay. Anh ta là cái gì mà có quyền chà đạp lên sự sĩ diện của tôi như vậy? Anh ta nghĩ gì khi có thể lên giường cùng người đàn bà khác sau bao nhiêu chông gai vợ chồng tôi đã trải qua cùng nhau? Anh ta có thấy tội lỗi mỗi khi về nhà ăn cơm vợ nấu, chơi cùng các con thơ? 

Tôi dậy thay quần áo rồi lao tới một quán bar nhiều lần nhìn thấy nhưng chưa dám vào. Đó không phải là nơi có những tiếng nhạc chát chúa mà là nơi tôi thấy nhiều khách du lịch Tây hay lui tới. Tôi đã uống rất nhiều, uống như chưa bao giờ uống bên một người đàn ông không hề xa lạ. 

Đêm hôm đó, chúng tôi đã ở bên cạnh nhau, quấn lấy cơ thể nhau như những kẻ xa nhau cả tháng trời giờ mới được gặp lại. Tôi đã rơi nước mắt khi đang ân ái cạnh anh, sếp của tôi. Không phải vì anh không trân trọng tôi mà tôi khóc cho chính số phận và sự lựa chọn của mình. Tôi đang trả thù chồng một cách bất lực. 

Trót ngã lòng một đêm với sếp để trả thù chồng, sáng tỉnh dậy tôi bần thần trước tờ giấy anh để lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Bất giác nhìn sang chiếc gối bên cạnh, tôi không quá ngạc nhiên khi bên mình trống trơn. Anh ấy có lẽ đã tỉnh dậy trước tôi và để lại một tờ giấy trước khi rời đi. 

"Vì bất cứ lý do gì, anh cũng rất cảm ơn khi em đã gọi cho anh vào đêm qua. Sắp tới anh sẽ qua Singapore trước mắt là vài năm để làm dự án mới bên đó. Anh sẽ rất vui nếu em đi cùng anh. Hãy suy nghĩ kỹ mọi chuyện và cho anh một câu trả lời. Hẹn em sau chuyến công tác".  

Đọc tờ giấy mà tôi bối rối vô cùng. Anh là sếp của tôi, năm nay mới ngoài 40 tuổi và còn độc thân. Thực sự tình yêu trong tôi đã chết khi biết chồng có người đàn bà khác nhưng còn con cái tôi nữa? Tôi có phải đã sai lầm khi buông thả mình một đêm để xảy ra chuyện kia không? 

Đêm nào tôi cũng ngủ lịm đi sau khi uống ly sữa vợ pha, tò mò tìm hiểu điều lạ thì choáng váng với bí mật không ngờ phía sau

Đêm nào tôi cũng ngủ lịm đi sau khi uống ly sữa vợ pha, tò mò tìm hiểu điều lạ thì choáng váng với bí mật không ngờ phía sau

Nửa tháng nay, cứ 11h đêm là vợ tôi lại mang vào phòng làm việc cho tôi một cốc sữa nóng. Sự chăm sóc của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và cảm động.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường