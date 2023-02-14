Cặp kè bồ nhí quyết ly hôn vợ, 4 tháng sau gặp lại tại tòa nhìn thấy dáng vẻ của vợ mà tôi đứng hình

Tâm sự 14/02/2023 06:53

Tôi và bồ qua lại được khoảng 3 tháng thì bị vợ phát hiện ra. Cô ấy bù lu bù loa khóc lóc rồi trách móc tôi đủ điều. Tôi tức giận viết luôn đơn ly hôn luôn.

Tôi và vợ ly hôn sau 3 năm chung sống, tôi là người chủ động viết đơn vì tôi đã quá chán vợ. Chuyện là sau đám cưới vợ tôi mang thai luôn, bị động thai một lần nên tôi bảo cô ấy thôi nghỉ hẳn ở nhà, chờ con cứng cáp rồi đi làm lại. Ở nhà có mỗi việc chăm con và làm vài việc vụn vặt trong nhà mà cô ấy cũng làm chẳng nên hồn. Đã thế còn suốt ngày hỗn hào cãi láo mẹ chồng. Ngày nào tôi về cũng nghe mẹ than thở kể tội con dâu.

Đi làm đã mệt về nhà lại đủ thứ chuyện khiến tôi gần như muốn phát điên. Chán nhất là cô ấy lúc nào cũng kêu vất vả mệt nhọc rồi để bản thân xấu xí, luộm thuộm chẳng khác gì cái giẻ lau. Nhìn đã thấy chán bảo tôi làm sao còn hứng thú gần gũi. Mà nhu cầu thì vẫn cần giải tỏa vì thế tôi đã cặp kè với 1 cô nàng đồng nghiệp mới ở công ty.

Ở bên cô ấy tôi mới thấy về nhà với vợ đúng là địa ngục. Được bồ chiều chuộng ngọt ngào, từ trên giường đến dưới giường, về nhà với vợ thì con khóc rồi mẹ chồng nàng dâu cãi vã. Người phụ nữ không biết cách giữ chồng, khiến chồng chán về nhà thì việc anh ta ngoại tình là điều hiển nhiên. Muốn trách thì hãy trách chính bản thân mình ấy.

Cặp kè bồ nhí quyết ly hôn vợ, 4 tháng sau gặp lại tại tòa nhìn thấy dáng vẻ của vợ mà tôi đứng hình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và bồ qua lại được khoảng 3 tháng thì bị vợ phát hiện ra. Cô ấy bù lu bù loa khóc lóc rồi trách móc tôi đủ điều. Tôi tức giận viết luôn đơn ly hôn luôn. Để người đàn ông chán mình, không ngần ngại ly hôn thì lỗi ấy thuộc về người phụ nữ, bởi cô ta chẳng còn chút giá trị gì cả.

Vợ cũng chẳng níu kéo nửa lời thế là chúng tôi nhanh chóng nộp đơn ra tòa. Trong thời gian đợi tòa giải quyết thủ tục thì vợ tôi ôm con ra ngoài ở. 

Sau đó vợ tôi xin đi làm lại, có vẻ bận nên thủ tục ly hôn trì hoãn đến tận 4 tháng sau mới ra tòa nhận quyết định chính thức. Tôi vừa đến cổng tòa án thì bất ngờ thấy một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ xuất hiện. Trong lúc đang mải mê ngắm nhìn thì cô ta đột ngột quay mặt lại. Tôi kinh hãi đứng không vững khi nhận ra đó chính là cô vợ sắp cũ của mình.

Trời ơi sao trong có 4 tháng mà cô ấy có thể thay đổi chóng mặt như thế? Thân hình thon thả, vóc dáng quyến rũ, thêm bộ váy hợp mốt, kiểu tóc sành điệu và khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng - tất cả khiến cô ấy xinh đẹp đằm thắm vô cùng. Lúc này tôi mới thấm thía câu "gái một con trông mòn con mắt" là thế nào. 

"Sao… sao em trông khác quá…"tôi lắp bắp hỏi. Ý tôi là nếu lúc trước cô ấy cũng như thế này thì tôi chẳng bỏ vợ làm gì. Khi tôi về bày tỏ với mẹ ý định cưới người tình làm vợ, bà bảo tôi để tránh lặp lại sai lầm khi trước, mẹ chồng nàng dâu bất hòa thì tôi phải thường xuyên đưa cô ta về nhà chơi. Mục đích để bà dạy dỗ con dâu từ trước. Ai ngờ đâu dạy dỗ không được mà cô ta còn chửi thẳng mặt tôi một trận rồi tuyên bố chia tay. Cô ta mắng mẹ tôi không ra gì, bảo bà ghê gớm, vô lý quá đáng, thảo nào mà con dâu cũ không thèm tiếc nuối.

Cặp kè bồ nhí quyết ly hôn vợ, 4 tháng sau gặp lại tại tòa nhìn thấy dáng vẻ của vợ mà tôi đứng hình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó tôi mới nhận ra vợ cũ tốt thế nào. Cô ấy đã sống được với bà mấy năm trời mà chẳng một lời kêu ca. Tôi mà không ngoại tình, chắc chắn cô ấy chẳng đời nào bỏ tôi. Nếu cô ấy được đẹp như bây giờ nữa thì đúng là hoàn hảo không có gì để chê.

"Rời xa mẹ con anh nên tôi mới được xinh đẹp phơi phới như thế đấy", cô ấy đáp lời tôi bằng một câu nói không thể sốc hơn. Làm cho bao lời định nói ra của tôi phải nghẹn lại ở cổ không thể thốt lên được nữa. Vợ cũ đã nói thế thì tôi còn mặt mũi nào mà xin quay lại! Đến khi nhận quyết ly hôn của tòa và nhìn vợ cũ rời đi mà trong lòng tôi vẫn chỉ là hối tiếc, ân hận khôn nguôi.

Sướng rơn vì hốt được cô vợ nóng bỏng tay, đêm tân hôn đang nồng nàn vừa cởi chiếc áo của vợ tôi hốt hoảng xô cửa bỏ chạy

Sướng rơn vì hốt được cô vợ nóng bỏng tay, đêm tân hôn đang nồng nàn vừa cởi chiếc áo của vợ tôi hốt hoảng xô cửa bỏ chạy

Thế rồi cái đêm tân hôn ấy cũng đến. Chồng tôi kéo vợ lên phòng từ sớm, hấp tấp và vội vã vô cùng. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại không đẹp đẽ và nồng nàn như anh ta tưởng tượng.

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