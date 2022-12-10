Tức một nỗi, chính V lại là người bê cây trà xanh này về gây họa cho chính mình các mẹ ạ. Tại V mù mắt tin người quá, mấy năm trời mới biết bộ mặt thật của cô em xảo quyệt. Nó tên là Q, kém V 1 tuổi. V quen nó hồi đang là sinh viên năm 2, chung câu lạc bộ tình nguyện ở trường. Nói chuyện 1-2 lần thấy hợp tính nhau, con bé cũng có vẻ dễ thương xinh xắn nên V đồng ý chơi chung.

Có chị nào sắp cưới mà đi chụp ảnh còn bị trà xanh bám theo sát nách như V không? Điên hết cả người, xài đủ mọi cách từ nói nhẹ tới hành động nặng, nhờ bạn bè người thân vào khuyên em gái họ Trà tránh xa chồng người khác ra mà cô ta vẫn nhơn nhơn cái mặt.

Q có khá nhiều chàng theo đuổi nhưng nó kiêu chảnh không thích ai. Nó bảo với V rằng học hành bận rộn, chả có thời gian đâu mà yêu đương. V còn gán ghép nó với mấy thằng cùng lớp, giúp chúng nó tán con Q, ngờ đâu sau lưng nó lại âm thầm thích bạn trai V mới chết!

Hội bạn thân từ hồi cấp 2 của V có 4 đứa tất cả, lúc V rủ Q gia nhập hội thì 3 đứa kia đều bảo V là trông mặt nó gian. V ngây thơ chả biết gì, đi trách lũ bạn là chưa hiểu gì về người ta đã phán bừa. Đến lúc V có bạn trai thì mới nhận ra mình đã sai, phải xin lỗi đám bạn bằng mấy bữa nhậu chúng nó mới thôi chửi V là con ngu ngốc.

V cũng có ngoại hình chẳng thua kém gì Q, mà gu ăn mặc của V hơn nó vì nhà V ngay thành phố, còn nó là gái quê. Bạn trai V đã đi làm rồi, lần đầu giới thiệu anh với lũ bạn V thấy Q cứ tỏ vẻ e thẹn, thái độ khác hẳn bình thường. V chẳng để ý đâu nhưng mấy đứa bạn thân đều rất tinh tế, chúng nó về nhắn tin riêng bảo V cẩn thận bị con trà xanh này giật mất người yêu.

Càng lớn chúng V càng bận, đứa đi làm chỗ này đứa thì bận việc chỗ khác, chỉ có Q là chăm chỉ ở bên cạnh V. Tưởng nó là chị em tốt với mình, hóa ra nó luôn ở gần V để được gặp bạn trai V đấy ạ! Mà kể cũng lạ, chúng V hẹn nhau đi ăn hàng nó cũng đánh hơi được, đi shopping cũng giả bộ vô tình gặp chúng V rồi nhập hội đi 3 người, V về quê bạn trai chơi con Q cũng xin đi theo để "khám phá trải nghiệm". Ôi những lúc ấy V chỉ nghĩ có thêm người đi cùng thì vui nên vô tư lắm, kệ cho nó bám càng theo không rời.

Bạn trai V vài lần nói chuyện riêng hỏi V rằng sao con Q nó vô duyên thế. Nó cứ lù lù đi theo làm anh nhiều khi không thoải mái, mà anh là con trai không tiện chấp nhặt với nó việc đi chơi chung. Chẳng lẽ anh lại đuổi nó về, nhưng sợ bị mang tiếng là bắt nạt con gái. V suy nghĩ khá lâu mới nhận ra mọi người đều nói đúng, con Q còn hay tỏ vẻ yếu đuối để gây sự chú ý với bạn trai V nữa cơ. Động tí nó kêu đau đầu mệt mỏi, tới tháng nó cũng bô bô nói với bạn trai V để được hỏi thăm, có lần cả nhóm đi uống rượu nó ngồi húp nước cam mà cũng bò ra kêu say nhờ bạn trai V đưa về. Hôm đi xem phim ma thì nó giả vờ sợ hãi, thế quái nào V ngồi ngay cạnh người yêu mà nó dám rúc vào ngực anh kêu la thảm thiết!

V dần dần ác cảm với Q, không đi chơi chung với nó nữa, chat trong nhóm cũng chỉ nói chuyện qua loa. Mọi người cũng có vẻ tỏ rõ thái độ không thích nó, nhưng chưa có cớ để tiện đá nó ra ngoài. Dịp 20/10 vừa rồi bạn trai bí mật tổ chức tiệc cầu hôn, V đăng clip lên trang cá nhân xong con Q có vẻ hoảng hốt lắm, nó nhắn tin hỏi V sao lại nhận lời cầu hôn của anh T. Ủa bọn V yêu nhau xong cưới thì có gì phải báo cáo nó?

Sự hãm của em trà xanh này lên đến đỉnh điểm khi nó càng lúc càng bám chồng sắp cưới của V dai hơn. Nó kiếm cớ nhắn tin nhờ chồng V ship đồ, vay tiền anh nhưng bắt mang đến tận nhà chứ không cho chuyển khoản, và hôm chúng V đi chụp ảnh cưới nó mặt dày thuê taxi bám theo! Đến phim trường nó cứ sưng sỉa mặt mũi lên, nhìn V với ánh mắt đầy ghen tị. V kệ xác, càng ôm chồng hôn mùi mẫn hơn làm nó tức nổ mắt.

Đến gần ngày cưới V làm bữa tiệc chia tay hội độc thân, mời khoảng 20 người đi ăn ở nhà hàng. Ăn xong V đi vệ sinh, vừa ra ngoài đã thấy Q chờ sẵn. Nó mặc váy khá trễ nải, chắc vẫn hi vọng sẽ quyến rũ được chồng tương lai của V chăng? V dí tay vào vòi nước tự động mà mãi không thấy ra, nó bắt đầu mỉa mai V khá hài hước.

- Ôi chị ơi, gái thành phố mà cái vòi cảm ứng cũng không biết dùng à? Chả hiểu anh T. nghĩ gì mà đi lấy chị làm vợ, đã xấu còn kém hiểu biết.

- Ồ thế hả, thế em dạy chị dùng đi.

- Thôi chị không phải giả vờ ngây thơ. Em thấy anh T. bị chị lừa hơi lâu rồi đấy, chị lợi dụng anh ấy có tiền, đi làm nuôi chị, suốt ngày đòi anh ấy cho tiền mua son phấn quần áo, ăn cũng đòi ăn sang, xong còn giận dỗi làm khổ anh ấy. Em nghĩ chị nên cút đi cho anh ấy ở bên em, em đối xử với anh ấy tốt hơn chị nhiều.

- Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng anh T. yêu chị 4 năm chứ không yêu em, bọn chị cũng đăng ký kết hôn rồi, em dẹp hết mơ mộng hão huyền đi. Đám cưới bọn chị cũng không hề mời em, bữa tiệc hôm nay em tự đến nên coi như chị bố thí em nhé. Chào!

Đang định đi thì Q túm V lại định xô ngã, nhưng V bám được vào tường nên mất đà lao ra cửa. Chồng V đã đứng ngoài đợi từ bao giờ, anh vội đỡ lấy V rồi quay vào nói với Q bằng gương mặt vô cùng nghiêm túc:

- Lâu nay anh nể em là bạn của vợ anh nên không đụng tới em, nhưng em không biết đâu là giới hạn. Từ giờ anh chị không coi em là bạn nữa, em vô duyên quá, đừng có lại gần bọn anh!

Ảnh minh họa

Nhìn mặt Q tím bầm vào như bị trời đánh, V hả hê trong bụng vô cùng. Nhờ cái vòi nước mà V dụ được nó nói ra mấy câu độc mồm, chồng V nghe thấy lại càng ghét nó hơn. Đáng đời con trà xanh xấu nết!