Chồng đột nhiên bỏ bữa, không còn mặn nồng chuyện chăn gối, đang lo lắng sốt vó thì tôi biết được lý do sững người qua đoạn tin nhắn của anh với đồng nghiệp

Tâm sự 09/12/2022 11:13

Tôi không ngờ chồng tôi có thể làm được chuyện như vậy...

Chồng X thi thoảng tính khí thất thường nhưng nhìn chung anh vẫn là một người đàn ông tốt, gánh vác gia đình cực kỳ chuẩn mực. Ý X là anh ấy kiếm tiền giỏi, X chẳng bao giờ phải lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền tiêu rủng rỉnh, thành ra X cũng sinh lười, chẳng còn thiết tha đi làm công sở nữa. Tất nhiên ở nhà cũng không phải là lý tưởng hoàn toàn, dù quanh năm suốt tháng gắn liền với căn bếp nhỏ song như vậy X mới chu toàn cho mọi việc, đồng thời dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.

Chồng đột nhiên bỏ bữa, không còn mặn nồng chuyện chăn gối, đang lo lắng sốt vó thì tôi biết được lý do sững người qua đoạn tin nhắn của anh với đồng nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tính tới nay sau 3 năm hôn nhân, X đã sinh được một bé trai 2 tuổi. Dự định sang năm của X là sinh thêm một em bé nữa, sẽ có thể hoàn thành mục tiêu X đặt ra trước tuổi 30. Có chồng làm chỗ dựa vững chắc, hoặc nội ngoại đôi bên cũng hỗ trợ nhiệt tình, X không phải lo lắng quá nhiều khoản này.

Đi ra ngoài với bạn bè, đứa nào cũng khen X là may mắn, lấy được tấm chồng sang - xịn - mịn. Ừ thì X cũng phải công nhận như thế. Chồng X quá nhiều điểm tốt, nhưng cũng có những thứ khiến X thật sự đau đầu. Ấy chính là cái tính khí thất thường mà X nhắc ở trên. Chỉ cần có một điều gì đó làm chồng X bất mãn, hoặc gây ảnh hưởng tới anh dù nhỏ nhặt, chồng X cũng có thể trở thành một con người khác.

Chồng X thi thoảng tính khí thất thường nhưng nhìn chung anh vẫn là một người đàn ông tốt, gánh vác gia đình cực kỳ chuẩn mực. Ý X là anh ấy kiếm tiền giỏi, X chẳng bao giờ phải lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền tiêu rủng rỉnh, thành ra X cũng sinh lười, chẳng còn thiết tha đi làm công sở nữa. Tất nhiên ở nhà cũng không phải là lý tưởng hoàn toàn, dù quanh năm suốt tháng gắn liền với căn bếp nhỏ song như vậy X mới chu toàn cho mọi việc, đồng thời dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.

Tính tới nay sau 3 năm hôn nhân, X đã sinh được một bé trai 2 tuổi. Dự định sang năm của X là sinh thêm một em bé nữa, sẽ có thể hoàn thành mục tiêu X đặt ra trước tuổi 30. Có chồng làm chỗ dựa vững chắc, hoặc nội ngoại đôi bên cũng hỗ trợ nhiệt tình, X không phải lo lắng quá nhiều khoản này.

Đi ra ngoài với bạn bè, đứa nào cũng khen X là may mắn, lấy được tấm chồng sang - xịn - mịn. Ừ thì X cũng phải công nhận như thế. Chồng X quá nhiều điểm tốt, nhưng cũng có những thứ khiến X thật sự đau đầu. Ấy chính là cái tính khí thất thường mà X nhắc ở trên. Chỉ cần có một điều gì đó làm chồng X bất mãn, hoặc gây ảnh hưởng tới anh dù nhỏ nhặt, chồng X cũng có thể trở thành một con người khác.

X tiếp tục hỏi đồng nghiệp của chồng, cậu ấy nói thấy thái độ của chồng X vẫn bình thường, buổi trưa ở công ty ăn ngon lành chứ không hề bỏ bữa. Trong lòng quá tò mò, X nhất quyết điều tra tới cùng. Khi bí mật sờ vào điện thoại chồng, X mới hoảng hồn khi thấy chồng nhắn cho một người bạn khác, kể rằng đang thấy buồn vì lỡ đánh rơi tiền, khoảng 10 triệu đồng. Chồng X bỏ bữa là để được vợ quan tâm, lo lắng, rồi anh sẽ chờ thời cơ nói ra việc bị mất tiền, như vậy sẽ không xảy ra cãi vã.

Chồng đột nhiên bỏ bữa, không còn mặn nồng chuyện chăn gối, đang lo lắng sốt vó thì tôi biết được lý do sững người qua đoạn tin nhắn của anh với đồng nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Ôi X đọc xong đoạn tin nhắn mà thấy vô cùng tức giận. Chẳng hiểu sao chồng phải bày mưu như vậy làm gì. Thà là anh ấy nói toẹt ra vô tình đánh rơi tiền, X còn dễ dàng bỏ qua. Đằng này phải tốn công tốn sức. X còn biết được, chồng có để sẵn nhiều bánh, sữa trong phòng làm việc, thảo nào anh ấy chẳng hề kêu đói! Sau một hồi tra hỏi, chồng cũng phải khai thật và xin lỗi X. Lấy một người đàn ông tính khí thất thường kỳ lạ, lại còn như trẻ con thế này mệt thật!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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