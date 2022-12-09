Vội vã về thăm mẹ chồng ốm, tôi tức điên khi thấy cảnh gia đình sum họp, mẹ chồng gọi cô bạn thân của tôi là 'con dâu' vì một lý do

Tâm sự 09/12/2022 03:38

Nhiều lúc nghĩ cảnh mẹ chồng nàng dâu, tôi thấy tủi thân vô cùng...

H và mẹ chồng không hợp tính nhau. Hồi mới về làm dâu, H còn trẻ nên chưa biết cách cư xử sao cho phải phép. Mẹ chồng thì suốt ngày mang so sánh với cô bạn thân tên G của H. Mỗi lần nhắc đến cô ấy, bà lại bóng gió trách con trai ngày ấy không biết chọn người.

Vội vã về thăm mẹ chồng ốm, tôi tức điên khi thấy cảnh gia đình sum họp, mẹ chồng gọi cô bạn thân của tôi là 'con dâu' vì một lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhiều lúc nghĩ cảnh mẹ chồng nàng dâu, H thấy tủi thân vô cùng. Rõ ràng H là người trong nhà, vậy mà cần mua cái gì, mẹ chồng H lại gọi điện cho G để nhờ vả. H góp ý thì bà giận ra mặt.

Cách đây vài hôm, chồng H về nhà và soạn đồ đi công tác. Anh nói lần này làm ở gần quê nên sẽ tranh thủ thời gian về thăm bố mẹ. Nghe chồng nói vậy, H còn mua một số thuốc bổ để gửi về. Vậy mà sáng qua, H vô tình lướt facebook của M. Nhìn thấy bức ảnh cô ấy đăng, bối cảnh là nhà chồng H, cánh tay đang cắm dây chuyền cũng là của mẹ chồng, H mới biết bà bị ốm. Lúc đó giận quá, H không báo với ai câu nào rồi tự kêu xe về nhà.

Thế rồi về đến nơi, H như chết lặng khi thấy cả nhà ngồi ăn cơm quây quần, chồng H và G nói cười vui vẻ. Lúc ấy, M còn đang gắp thức ăn cho chồng H, còn bố mẹ thì ngồi trên giường. Nhìn cảnh tượng ấy, H vào nhà hỏi mẹ chồng, tại sao chúng H đã thành vợ chồng, mẹ vẫn muốn gán ghép chồng H với người khác. Bà đủng đỉnh nói: "Cô với nó đã có con đâu?".

Vội vã về thăm mẹ chồng ốm, tôi tức điên khi thấy cảnh gia đình sum họp, mẹ chồng gọi cô bạn thân của tôi là 'con dâu' vì một lý do - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nghe xong câu nói ấy, H giận quá nên gọi xe về thành phố. Trên đường đi, chồng còn nhắn mấy tin trách H cư xử lỗ mãnh, làm anh xấu hổ với G. Càng nghĩ H càng thấy tủi thân. Mẹ chồng ốm, tại sao chỉ có H là không biết? Còn G, cô ấy là bạn thân của H, vậy mà vẫn im lặng. H nên làm gì để chồng chịu thông cảm và mẹ chồng xem mình như một người con trong nhà đây?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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