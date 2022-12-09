Chồng thường xuyên vào nhà tắm làm chuyện mờ ám, tôi dụ chồng uống say để anh khai ra hết sự thật và cái kết gây choáng váng

Tâm sự 09/12/2022 05:32

Biết được sự thật, tôi chỉ muốn nhắm mắt quên hết đi như một giấc mơ...

Chưa bao giờ P nghĩ sẽ có ngày mình phải đứng giữa ngã ba đường như này vì một chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Nửa muốn bỏ chồng, nửa muốn nhắm mắt quên hết đi như một giấc mơ. Vì sự đam mê mù quáng của chồng mà 2/3 số tiền tiết kiệm của vợ chồng P "bốc hơi" sạch sẽ, may P phát hiện kịp không thì cũng mất hết.

Chồng thường xuyên vào nhà tắm làm chuyện mờ ám, tôi dụ chồng uống say để anh khai ra hết sự thật và cái kết gây choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Chồng P vốn dĩ là một người đào hoa, ngày xưa lúc mới quen anh P cũng chỉ là một mối tình dự bị. Anh đẹp trai có tiếng ở khu phố, nhà thì giàu, nên các em gái xinh tươi cứ vây quanh nườm nượp. Chả bao giờ thấy anh công khai bạn gái vì mỗi hôm lại chở một em đi trên con SH màu nâu, lượn đến đâu là mọi người nhìn theo đến đó.

Khi ấy P mới 23 tuổi, chưa từng có mối tình nào vắt vai. Hôm đi cùng bạn bè ra bờ hồ uống trà chanh, họ giới thiệu với P anh là chàng công tử nọ kia nghe khá oách. P ấn tượng vì anh quá đẹp trai nên cũng hơi thẹn thùng, sau anh chủ động xin Facebook P nhưng 2 đứa chẳng nói chuyện gì hết. Thấy anh đăng gì P cũng vào thả tim, vài lần xong anh nhắn tin trêu bảo thích anh hay sao mà tương tác nhiều thế. P cười ngượng chả dám nói gì.

Suốt nửa năm sau đó P né tránh Facebook của anh, sợ nhìn thấy các cô gái đăng ảnh chụp tình tứ với anh làm P ghen tị. Quả thực P cũng ước có bạn trai vừa giàu vừa "cool ngầu" như anh, kiểu gì bạn bè cũng lác mắt. Cơ mà một đứa bình thường như P thì làm sao lọt mắt xanh chàng công tử này được.

Nghĩ vậy nhưng trời tính không bằng người tính, tự dưng một tối đẹp giời anh lại nhắn tin rủ P đi xem phim. Đọc tin nhắn anh xong tim P nhảy bắn ra khỏi lồng ngực, ngạc nhiên đến mức ngã lăn xuống giường! Sau này P hỏi anh lý do chủ động tiếp cận P như thế, anh đáp gọn lỏn rằng "tại bực mình", bực vì lần đầu tiên có đứa con gái bơ lác vẻ đẹp trai của anh, không vồ vập gây chú ý như những cô nàng khác. Thế là anh quyết tâm chinh phục P, nhưng P ngu ngơ nên cứ mập mờ mãi.

Tán mất 7 tháng P mới đổ, anh tức mình đòi tổ chức đám cưới luôn. Bố mẹ 2 bên đều choáng váng, không nghĩ rằng 2 đứa P sẽ thành một đôi. Bạn bè người quen và cả hội gái xinh từng cặp kè với anh đều sốc, thấy anh đăng ảnh cưới lên mà ai cũng không tin. Vậy là P lên xe hoa năm 25 tuổi, 26 tuổi thì đẻ một cô công chúa, cuộc đời sang trang chóng mặt không kịp nghĩ ngợi gì!

Đến bây giờ là 3 năm rưỡi chung sống với nhau, P khá ngạc nhiên vì chồng thay đổi tính nết hoàn toàn. Từ một gã trai ham chơi đàn đúm, suốt ngày chưng diện bóng bẩy đi bar sàn, gái theo hàng đàn không xuể, giờ anh chỉ quan tâm đến vợ con gia đình, chăm chỉ kiếm tiền mang về cho vợ. P mở một shop quần áo cho vui ở mặt phố, lãi ít nhưng có chồng nên tiêu pha chẳng phải nghĩ ngợi. Hàng tháng P giữ lại 20 triệu cất két, còn lại có bao nhiêu cứ xài thôi.

Dạo này bỗng dưng P thấy chồng có biểu hiện nghi vấn, cứ đến tối về nhà là rúc trong WC, không thì ra ban công hút thuốc ngồi rịt ở đó. Anh cầm điện thoại vẻ rất dấm dúi, P xuất hiện ở đâu là anh né ở đó, có lần P cố đi khẽ để soi xem chồng làm gì thì anh tắt màn hình rất nhanh. Rồi vào nhà tắm anh cũng vác theo điện thoại, có hôm nhìn qua kính mờ thấy chồng nude toàn bộ mà vẫn lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai. Tự dưng P linh cảm không lành nên quyết tâm phải rình bằng được, nếu chồng sinh tật gái gú thì biết tay P!

1 tuần, 2 tuần trôi qua, thi thoảng P thấy chồng còn thở ngắn than dài như kiểu thất tình. Ăn cơm cũng đờ đẫn, nhờ bế con thì chẳng chú tâm khiến con suýt ngã dập mặt. P tức quá nên giật điện thoại bắt chồng mở ra xem, nghi ngờ anh cặp bồ phản bội nhưng anh chối bay chối biến. Cuối cùng hôm nay nhà có cỗ, P lừa chồng uống say xong mở điện thoại bằng vân tay anh, lục lọi hồi lâu mới phát hiện lý do dạo này chồng đổi khác.

Chồng thường xuyên vào nhà tắm làm chuyện mờ ám, tôi dụ chồng uống say để anh khai ra hết sự thật và cái kết gây choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Hóa ra anh giấu vợ chơi chứng khoán, mà chơi thua lỗ hết mấy trăm triệu rồi!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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