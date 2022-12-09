Đang yên đang lành, mẹ chồng đột nhiên nhận 'con gái nuôi', tôi tò mò vào trang cá nhân cô ta 'săm soi' thì phát hiện sự thật điếng người liên quan đến chồng

Nội ngoại đôi bên đều đồng ý tác thành cho hai người, thậm chí còn mua hẳn cho một căn chung cư cao cấp để ở. Sau đám cưới của Q, bạn bè nào cũng khen Q tốt số, may mắn mới thuận lợi đường tình duyên như vậy. Thật ra bên nhà nội cũng khá giả, chồng Q còn là con trai trưởng, dưới anh có một em trai nữa. Chính vì vậy, Q đi làm rất vui vẻ, không bị áp lực về tiền bạc.

Q và chồng lấy nhau sau khoảng thời gian không quá dài tìm hiểu, yêu đương. Bình thường các mối quan hệ tình cảm thường duy trì từ 3 - 4 năm trở lên, thậm chí nhiều đôi yêu nhau 10 năm mới cưới. Song Q và chồng chỉ quen nhau khoảng 8 tháng là quyết định về chung một nhà rồi. Anh ấy đích thị là một người đàn ông Q vẫn tìm kiếm bao lâu nay, chẳng cần mất quá nhiều thời gian để kiểm chứng. Kể cả khi tình cảm cũng chưa thực sự gắn bó song Q nghĩ lấy nhau về rồi dần dần vun đắp mối quan hệ cũng được.

Và rồi không ngờ, mẹ chồng còn giấu Q một bí mật lớn. Chuyện này có liên quan tới cả chồng Q, vậy mà anh cũng không nói cho Q. Tất cả bắt nguồn từ một ngày mẹ chồng gọi vợ chồng Q tới nhà bà ấy để ăn lẩu. Trong bữa ăn còn một vị khách đặc biệt xuất hiện.

Nếu có một điều gì đó chưa hài lòng lắm ở cuộc hôn nhân này thì là chuyện Q không hợp nói chuyện với mẹ chồng. Tính cách của Q và bà ấy không hẳn là đối lập, xung khắc, song cũng rất khó ngồi xuống nói chuyện lâu. Q thích những thứ trẻ trung, hiện đại, tươi mới, trong khi mẹ chồng thì chỉ mê những điều cổ điển, xưa cũ. Nói chung đây cũng là một minh chứng cho khoảng cách thế hệ. Mấy lần mẹ chồng rủ Q đi uống trà, Q cũng đành phải từ chối vì hội bạn của mẹ toàn người lớn, Q đi cùng rất ngại.

Một cô nàng kém Q 3 tuổi xuất hiện. Ban đầu, Q tưởng là họ hàng xa của nhà chồng. Tới khi tất cả ngồi xuống mâm, Q mới được mẹ chồng giới thiệu. Cô gái ấy chính là con nuôi của bố mẹ chồng Q. Thực ra Q mới về làm dâu gần 1 năm nên chưa có cơ hội biết hết những mối quan hệ kiểu này.

Trong bữa ăn, Q có hỏi vì sao cô gái ấy lại là con nuôi của bố mẹ chồng thì mẹ chồng lên tiếng, bảo cô ấy là bạn khóa dưới của chồng Q. Ngày xưa chồng Q có một nhóm chơi thân với nhau, bà ấy nhận tất cả là con nuôi. Trong đó cô gái này là người thường xuyên ghé qua thăm mẹ chồng Q nhất.

Nhìn người phụ nữ này cũng trẻ trung, xinh đẹp, Q nghĩ hẳn đây sẽ là chị em tốt trong nhà. Q chủ động xin số điện thoại và liên lạc của cô gái kia, đối phương cũng vui vẻ không phàn nàn gì.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới buổi tối cuối tuần, Q tò mò nên vào trang cá nhân của con gái nuôi của mẹ chồng. Tính Q nhiều lúc hơi tọc mạch một chút, nhưng cũng chỉ là Q muốn hiểu rõ về người kia thôi. Bất ngờ thay, Q nhìn thấy bức ảnh nắm tay được đăng tải từ 3 năm trước. Dòng trạng thái kiểu như thất tình. Q soi kỹ hơn thì có thể khẳng định người đàn ông đang nắm tay cô ta chính là chồng Q. Đồng hồ, giày, quần, kiểu bàn tay... chắc chắn Q không thể nhầm được. Trong Q chợt cuộn lên biết bao suy nghĩ tức giận.

Q lập tức hỏi chồng mình, sau một hồi anh chối cãi thì đã phải khai thật. Con nuôi mà mẹ chồng Q nhắc tới đích thị là tình cũ của chồng Q. Anh ấy khẳng định giờ đây giữa họ không còn tình cảm, chỉ là mẹ anh quý cô bé kia nên mới nhận là con nuôi. Có thể chồng Q không còn tình cảm với cô ta, vậy tại sao bức ảnh nắm tay, cô ta vẫn còn giữ? Phải chăng là lưu luyến gì đó hay sao?

Ảnh minh họa

Q thật sự bất bình vì những việc mẹ chồng làm sau lưng Q. Tại sao bà ấy không để chừa cho Q chút thể diện chứ? Nếu không phải vì Q đi lật lại những bức ảnh kia, chắc giờ này vẫn bị mọi người lừa dối. Q phải làm gì để khiến cho người con nuôi kia tự biết thân biết phận đây, khó xử quá...