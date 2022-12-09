Chỉ một câu nói của mẹ chồng, chồng tôi đã giao hết tiền lương cho tôi giữ

Tâm sự 09/12/2022 14:12

Mẹ chồng tôi thật là cao tay...

Ngay sau khi cưới nhau, chồng quản hết tiền mừng cưới và của hồi môn của vợ. Y tỏ ra vô cùng bức xúc nhưng tính anh ấy rất bảo thủ và cứng nhắc, Y không nói lại được chồng. Từ khi Y có công việc, chồng không chịu đưa tiền cho Y chi tiêu trong gia đình. Anh quy ước lương của Y dùng để chi hằng ngày, còn lương của chồng sẽ gửi ngân hàng.

Chỉ một câu nói của mẹ chồng, chồng tôi đã giao hết tiền lương cho tôi giữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuần trước mẹ chồng đến chơi, vừa ngồi xuống mâm cơm chồng đã phàn nàn chẳng có món gì ngon. Anh tức tối mắng Y rằng thỉnh thoảng mẹ mới đến chơi, nhìn mâm cơm đạm bạc như thể đuổi mẹ về vậy. Y bảo tháng này có nhiều thứ phát sinh nên tiền sắp hết, cần chi tiêu tiết kiệm. Nếu chồng muốn ăn ngon thì phải đưa thêm tiền. Chồng cau mặt nói nhà có 2 vợ chồng, mỗi tháng chi gì mà hết được 6 triệu?

Chỉ đến khi Y liệt kê các khoản chi thì chồng mới chịu im lặng ngồi ăn. Khi cơm nước xong, mẹ gọi vợ chồng Y lại nói chuyện. Bà khuyên chồng Y nên đưa tiền cho vợ giữ, bởi phụ nữ biết vun vén gia đình hơn đàn ông. Chồng Y khẳng định bản thân lớn rồi, biết làm ra tiền phải biết giữ. Trong gia đình, ai nắm tài sản là người đó có tiếng nói, chồng không thể núp bóng của vợ được.

Mẹ chồng thở dài rồi nói ra một tâm sự mà bấy lâu nay phải chịu đựng không dám bày tỏ cùng ai. Bà bảo tính chồng Y cũng giống y như bố chồng. Ngày ông còn sống, hằng ngày bà đi chợ bán rau được đồng nào về là phải đưa hết cho ông. Nhiều khi nhìn các con đói khát, bà đã giấu tiền để mua thêm đồ ăn ngon, ông biết được chuyện đó suýt nữa đuổi bà ra khỏi nhà và rồi bà không dám trái lời ông nữa.

Bố chồng nắm giữ rất nhiều tiền nhưng khi ông bị tai nạn. Bà hỏi tiền đâu, lấy ra để chữa trị nếu không sẽ bị tật vĩnh viễn nằm liệt một chỗ. Ông bảo cho người ta vay hết rồi nhưng không thể đòi lại được. Vì không có tiền chữa bệnh, cuối cùng bố chồng nằm liệt trên giường 7 năm và qua đời vào năm trước. Từ khi ông ấy mất thì bà mới được thoải mái theo ý mình.

Mẹ khuyên chồng Y đừng nên bước theo vết xe đổ của bố, tiền quan trọng thật đó nhưng đừng để nó quyết định hạnh phúc gia đình. Chồng Y ôm mẹ khóc và bảo ngày đó rất hận chuyện bố suốt ngày tra khảo tiền nong với mẹ.

Chỉ một câu nói của mẹ chồng, chồng tôi đã giao hết tiền lương cho tôi giữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Ngay sau đó chồng bảo từ tháng sau sẽ giao hết tiền lương cho vợ giữ. Còn số tiền vợ chồng tiết kiệm được từ trước đến nay thì biếu mẹ, để gửi ngân hàng. Hàng tháng bà sẽ rút lãi để ăn, không phải vất vả đi bán rau ngoài chợ nữa. Vợ chồng Y còn nhiều khoản phải chi tiêu, sao có thể cho bà hết cả 200 triệu được. Y nghĩ chỉ biếu bà hơn 10 triệu là đủ. Mọi người thấy ý kiến của Y có hợp tình không?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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