Em và chồng vừa cưới nhau được 3 tháng nhưng thật lòng mà nói, chúng em còn chưa có đêm tân hôn Mai Tình Yêu ạ. Anh ấy là bộ đội, lại công tác tít trong Nam, còn em và cả nhà thì ở ngoài Bắc. Ngay trong đám cưới, anh bỗng nhận lệnh chỉ thị gấp, đơn vị anh ấy có việc đột xuất điều động vào nên thậm chí đêm tân hôn chúng em còn chẳng được ở bên nhau.

Nhiều đêm nằm một mình mà em cứ khóc mãi. Bọn em còn quá trẻ mà hai đứa đã hai nơi thế này, đến số ngày bên nhau còn chẳng biết được bao ngày trong năm, rồi sau bọn em sẽ có con rồi nuôi dạy con lớn khôn thế nào? Em sẽ phải làm sao khi chồng một nơi, vợ một nơi như vậy?

Em buồn và tủi thân lắm Mai Tình Yêu ạ. Nhà chồng anh ở ngoài này nên dù chồng làm trong đó em vẫn ở cùng bố mẹ chồng. Được cái bố mẹ chồng em tốt lắm, ông bà thương em và rất hay động viên em về ngoại chơi vì sợ em buồn. Thế nhưng có lẽ tốt mấy cũng chẳng thể thay được người chồng đang ở cách cả nghìn cây số của em.

Liệu quyết định kết hôn của em có phải là sai hay không hả Mai Tình Yêu. Em biết là anh ấy sẽ được về ngoài này thôi, chỉ là phải đợi, đợi rất lâu…

Chuyên gia tư vấn:

Đằng sau mỗi người lính, luôn là sự hy sinh của một người phụ nữ. Mai Tình Yêu rất trân trọng sự dũng cảm và tình yêu mãnh liệt của em.

Cô gái à, yêu xa đã khó, hôn nhân mà vợ chồng xa cách lại càng khó hơn và em mới chỉ bước vào con đường đó thôi. Con đường đó rất gian nan, rất vất vả, nhưng trái ngọt thì luôn ở cuối con đường. Chị tin rằng em đã hiểu rõ rằng yêu một bộ đội đóng quân xa thì sẽ phải chịu khó khăn, chịu cô đơn, chịu xa cách. Nhưng em ơi, khi muốn nghĩ đến kết thúc, thì hãy nghĩ đến lúc bắt đầu.

Tại sao các em lại ở bên nhau, tại sao dù hiểu rõ ở bên đối phương sẽ là chuỗi ngày xa nhớ nhưng em và chồng vẫn nắm tay nhau bước vào lễ đường? Ngày yêu nhau, các em đã hạnh phúc thế nào? Và nếu em kiên trì, cố gắng làm quen với những chuỗi ngày xa nhớ thì hạnh phúc ở tương lai sẽ ở lại với em.

Chị tin rằng tình yêu là một điều rất kì diệu. Có tình yêu, có trách nhiệm, có tin tưởng thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với em, và niềm hạnh phúc em nhận được ngày hội ngộ, sẽ còn vượt qua rất rất nhiều lần so với nỗi buồn những ngày xa cách. Nếu tình yêu em còn đủ thì hãy kiên trì nhé cô gái, đừng vì suy nghĩ nhất thời mà đánh tan mọi nỗ lực các em đã vun đắp bấy lâu.