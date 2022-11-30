Tôi với Huy quen biết nhau qua công việc. Huy là trưởng phòng kinh doanh của công ty đối tác. Qua quá trình làm việc, tôi nhận thấy anh là người có trách nhiệm với công việc và khá tham vọng. Sau thời gian tiếp xúc, tôi với Huy nảy sinh tình cảm ngoài ý muốn vì lúc đó, tôi với Hùng - người yêu cũ của tôi đã yêu nhau được 4 năm.

Vào ngày cưới, bạn bè của chồng đến gửi tặng chúng tôi những món quà vừa đáng yêu, vừa hài hước như mâm, chậu, nồi xoong… Trong đó có một hộp quà màu đỏ mà tôi và chồng đều tò mò không biết trong đó là gì.

Tôi nhiều lần nói đến chuyện này và đòi chia tay với Hùng. Chúng tôi xa nhau một thời gian rồi lại quay lại vì quá nhớ nhung. Chuyện tình cảm của chúng tôi cứ thế quẩn quanh và lâm vào ngõ cụt thì Huy xuất hiện. Anh liên tục tán tỉnh, tấn công khiến tôi nghiêng ngả.

Tuy đã yêu Hùng một thời gian dài nhưng càng yêu tôi càng cảm thấy cô đơn và không hạnh phúc. Suốt thời gian yêu đương, Hùng không hề đả động gì đến chuyện cưới hỏi. Anh nói anh muốn đợi đến ngoài 30 tuổi khi công việc ổn định, có nhà, có xe thì mới tính đến chuyện vợ con. Còn tôi, nếu bắt tôi chờ đến ngoài 30 tuổi thì chắc không thể.

Hơn nữa, khi nói chuyện, Huy cũng chia sẻ anh cũng đã lớn tuổi nên yêu để cưới, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái chứ không phải yêu chơi như ngày còn trẻ. Ngày sinh nhật tôi, trong khi Hùng chỉ gửi hoa vì anh bận đi công tác xa thì Huy mang đến cho tôi một bữa tiệc lung linh và lãng mạn. Thế là tôi gật đầu đồng ý trước lời tỏ tình của Huy.

Những ngày sau đó, tôi khá đau khổ khi nói lời chia tay với mối tình 4 năm của mình. Hùng rất đau khổ, anh nhiều lần cầu xin tôi cho anh một cơ hội làm lại từ đầu nhưng tôi vẫn quay mặt đi và nhanh chóng vui bên chuyện tình duyên mới đang chớm nở.

Yêu nhau rồi, Huy cưng chiều tôi như trứng mỏng. Biết tôi thích đi du lịch, anh đưa tôi đến mọi miền đất nước. Anh cũng sớm đưa tôi về ra mắt gia đình. Chuyện tình cảm của chúng tôi được cả hai bên gia đình vun vén. Trong lúc yêu nhau, Huy cũng chia sẻ rằng anh từng trải qua một vài mối tình nhưng giờ đã kết thúc để toàn tâm toàn ý với tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Sát ngày cưới, tôi thấy có số lạ thường nhắn tin, gọi điện cho Huy nhưng anh ấy nhanh chóng tắt bỏ, chặn số và chỉ nói rằng có thể là mấy tin nhắn lừa đảo, mời đi dự hội thảo...

Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới sau gần 1 năm hẹn hò. Trong đám cưới, tôi và Huy nhận được nhiều chúc phúc của gia đình và bạn bè. Ai cũng nhận xét rằng tôi và Huy là một cặp trai tài, gái sắc, xứng đôi, vừa lứa. Hôm đó, bạn bè của chồng đến gửi tặng chúng tôi những món quà vừa đáng yêu, vừa hài hước như mâm, chậu, nồi xoong… Trong đó có một hộp quà màu đỏ mà tôi và chồng đều tò mò không biết trong đó là gì.

Được vợ chăm sóc suốt 3 tháng nằm viện, nhưng điều đầu tiên tôi làm khi khỏi bệnh là ly hônTâm sự của chồng trước giờ ngủ khiến vợ choáng vángCô gái rơi nước mắt vì hành động này của người yêu đối với mẹ vợ

Đứng trên sân khấu, khi MC mời vợ chồng mở hộp quà đó ra, tôi với anh ấy đều tươi cười bóc quà. Nào ngờ, phía trong chiếc hộp màu đỏ tươi là loạt giấy khám thai và cuối cùng là giấy xét nghiệm ADN quan hệ cha con của Huy và một cậu bé 3 tháng tuổi.

Cầm mớ giấy tờ trên tay, tôi sốc không đứng vững, nước mắt cứ thế trào ra như mưa. Tôi bỏ chạy khỏi đám cưới trong nỗi đau đớn, tủi hổ. Chắc chẳng có cô dâu nào bất hạnh như tôi!

Chồng tôi nhanh chóng chạy theo và giải thích rằng món quà đó do Quỳnh - người yêu cũ của anh gửi đến. Anh từng phát hiện Quỳnh không chung thủy, qua lại với người khác nên chia tay. Ai ngờ, Quỳnh liên tục nói đã mang thai đứa con của anh và đòi quay lại. Đến khi sinh con, cô ấy mang con đi xét nghiệm ADN để chứng minh rằng mình nói thật.

Mấy hôm nay, tôi chỉ ở nhà ngoại. Bên nhà chồng có sang nói chuyện và đón tôi về bên ấy ở nhưng tôi chưa đủ bình tâm sau khi trải qua cú sốc xảy ra vào đúng ngày cưới. Phải chăng tôi phải chịu quả báo vì trước đó đã phụ bạc Hùng? Xin được độc giả chia sẻ.