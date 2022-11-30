Chồng mất vì tai nạn, bất ngờ tìm lại một chiếc điện thoại cũ, vợ bàng hoàng khi chứng kiến những điều anh nhắn nhủ bên trong, nội dung chứa đầy nỗi niềm riêng

Tâm sự 30/11/2022 10:37

Chậm rãi mở chiếc hộp, tôi từ tốn đọc bên trong để xem đây là những điều gì anh gửi gắm và giữ kín lâu đến như vậy, nào ngờ...

 

Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 5 năm. Cách đây 1 tháng, tôi phải chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp, tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Chồng tôi qua đời vì một tai nạn bất ngờ, bỏ lại tôi và con gái bé bỏng mới 3 tuổi đầu.

Tôi mất ngủ cả tháng trời vì thương nhớ anh. Người đàn ông đầu gối tay ấp, người sẽ kề vai sát cánh đi cùng tôi trên con đường đời đầy chông gai đã mãi mãi không còn. Tôi và con gái biết sống sao khi thiếu đi anh? Tôi chông chênh, chới với muốn ngã quỵ. Chỉ trong 1 tháng từ lúc chồng mất, tôi gầy đi cả 5 cân, xanh xao, hốc hác.

Sau đó, ai cũng xúm vào khuyên bảo tôi. Bản thân tôi cũng nghĩ thông, người mất đã mất, người sống vẫn phải sống tốt. Tôi dặn mình phải vực lại tinh thần vì con gái. Nếu tôi có làm sao, ai sẽ lo cho con đây. Bố bé đã không còn, tôi phải thay cả phần anh chăm sóc tốt cho con. Để con khỏi thiệt thòi, mà anh dưới suối vàng cũng yên tâm.

Chồng mất vì tai nạn, bất ngờ tìm lại một chiếc điện thoại cũ, vợ bàng hoàng khi chứng kiến những điều anh nhắn nhủ bên trong, nội dung chứa đầy nỗi niềm riêng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bèn thu xếp những đồ vật anh hay sử dụng khi còn sống vào một chiếc hộp lớn cất đi. Nỗi đau trong tôi lúc này còn rất mới, tôi sợ hãi khi phải nhìn thấy bất kỳ thứ gì gợi nhắc về anh.

Thu dọn bàn làm việc của anh, tôi tìm thấy một chiếc hộp gỗ tinh xảo được anh cất tận góc trong cùng của ngăn kéo bàn làm việc. Mà ngăn kéo này anh luôn khóa kĩ. Có lần tôi hỏi, anh bảo anh để tài liệu quan trọng của công ty nên phải khóa để đề phòng bất trắc.

Anh ra đi bất ngờ, tôi không hề có chìa khóa nên phải nhờ người phá khóa mới mở được ngăn kéo đó. Nhưng tôi hơi bất ngờ khi không thấy tài liệu gì đáng kể về công việc của anh. Trái lại tôi tìm thấy chiếc hộp gỗ kia.

Chậm rãi mở chiếc hộp ra, tôi bần thần thấy trong đó là một chiếc điện thoại đời khá cũ, mà có lẽ bây giờ khó tìm thấy ở các cửa hàng bán điện thoại nào.

Điện thoại hết pin, tôi phải cất công ra cửa hàng điện thoại mãi mới mua được chiếc sạc pin phù hợp. Khi khởi động máy lên, tim tôi đập liên hồi. Tò mò, hồi hộp, thêm một chút bất an. Không biết trong chiếc điện thoại này chứa đựng điều gì, để khiến chồng tôi cất kĩ, nâng niu tới vậy?

Chồng mất vì tai nạn, bất ngờ tìm lại một chiếc điện thoại cũ, vợ bàng hoàng khi chứng kiến những điều anh nhắn nhủ bên trong, nội dung chứa đầy nỗi niềm riêng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả nhật ký cuộc gọi, và tin nhắn đi, đến đều chỉ với 1 số điện thoại duy nhất, được chồng tôi lưu tên là “Nấm lùn”. Chắc anh đã xóa mọi liên lạc với những người khác, chỉ để lại người này, sau đó cất chiếc điện thoại đi làm kỉ niệm.

Qua những tin nhắn chồng tôi và người đó trò chuyện qua lại, thì tôi biết đó là người yêu cũ của anh. Thực ra tôi từng nghe về cô gái đó. Họ yêu nhau 4 năm sâu đậm, đã tính đến chuyện kết hôn. Nhưng thời điểm anh muốn cưới cô ấy, thì cô ấy lại quyết định ra nước ngoài học. Họ giận dỗi nhau, rồi chia tay.

Về sau cô ấy ở lại luôn bên nước ngoài lấy chồng sinh con. Còn chồng quen rồi cưới tôi. Tôi cứ nghĩ ai cũng có quá khứ, chỉ cần không để nó ảnh hưởng tới hiện tại là được. Bề ngoài chồng tôi vẫn đối xử tốt với vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Không ngờ sâu thẳm trong lòng anh luôn cất chứa hình bóng một người phụ nữ khác!

Điều khiến tôi đau đớn hơn nữa là, khi anh và cô ấy chia tay, ngoài việc giữ lại chiếc điện thoại chứa đựng bao kỉ niệm khi yêu nhau giữa họ. Thì anh còn thường xuyên nhắn tin gửi cho cô ấy, tâm sự về nhiều chuyện trong cuộc sống. Cô ấy không dùng số điện thoại cũ nữa, cho nên tất nhiên anh đã gửi vào hư không. Anh gửi song cô ấy không đọc được, chỉ để có cảm giác rằng anh đang được nói chuyện cùng cô ấy mà thôi.

Kể cả sau khi kết hôn với tôi, anh ấy vẫn tâm sự với cô ấy kiểu lạ kỳ như vậy. Ngày chúng tôi cưới, anh ấy nhắn: “Anh cưới vợ rồi. Em chúc anh hạnh phúc đi”. Ngày tôi sinh con gái đầu lòng, anh đã viết: “Anh đã làm bố. Đáng tiếc con không phải do em sinh cho anh”. Còn khá nhiều nữa nhưng tôi không dám đọc hết, cũng chẳng muốn nhớ để kể lại.

Tôi thừa nhận, chồng tôi quả là một người rất si tình. Bất hạnh thay, tôi - vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy - lại không phải đối tượng chiếm giữ trái tim anh. Để rồi giờ anh mất rồi, để lại trong tôi nỗi đau chồng chất nỗi đau thế này.

Lòng tôi tan nát thành từng mảnh khi hay tin anh qua đời. Trái tim tôi tiếp tục vỡ vụn khi biết, cho tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay, anh ấy chưa khi nào yêu tôi cả.

 

Đêm hôm có chồng nhưng vẫn lạnh lẽo, quý bà U50 say đắm với tình trẻ, lao vào nhau như những kẻ mới yêu vụng trộm đầy cảm xúc

Đêm hôm có chồng nhưng vẫn lạnh lẽo, quý bà U50 say đắm với tình trẻ, lao vào nhau như những kẻ mới yêu vụng trộm đầy cảm xúc

Tôi mê đắm với tình trẻ, khi con gọi điện về, tôi vẫn có lý do thoái thác, được hưởng những đêm say đắm bên tình trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau