Trong cơn thập tử nhất sinh, chồng vẫn cay đắng tuyên bố 'vợ chết thì lấy vợ khác' và cách xử lý của bác sĩ khiến ai cũng hả dạ

Tâm sự 12/08/2023 05:50

Không biết làm thế nào, Liên đành cắn răng chịu đựng. Con gái thứ 2 vừa tròn 2 tháng thì mẹ chồng lại ép 2 vợ chồng đẻ tiếp.

Về nhà chồng được 3 năm mà Liên đã già đi cả 3 chục tuổi. Áp lực từ bà mẹ chồng quá quắt lại đến ông chồng vô trách nhiệm khiến Liên không lúc nào được thoải mái đầu óc. Đặc biệt là sau khi cô sinh liền tù tì 2 đứa con gái.

Trước đó, Liên không biết cả nhà chồng lại gia trưởng như vậy, đến hôm nay cô mới được “mục sở thị”. 2 đứa con gái sinh ra, mẹ chồng không thèm quan tâm, con dâu ở cữ cũng mặc kệ không nấu được 1 bữa cơm vì bà nói: “Cháu trai mới là cháu tôi còn cháu gái thì cô tự lo”.

Không biết làm thế nào, Liên đành cắn răng chịu đựng. Con gái thứ 2 vừa tròn 2 tháng thì mẹ chồng lại ép 2 vợ chồng đẻ tiếp. Liên nhất quyết không đồng ý nhưng chồng cô thì nghe lời mẹ răm rắp.

Trong cơn thập tử nhất sinh, chồng vẫn cay đắng tuyên bố 'vợ chết thì lấy vợ khác' và cách xử lý của bác sĩ khiến ai cũng hả dạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc kệ vợ chống đối thế nào, anh vẫn đè cô ra làm vài hiệp, ngày nào cũng vậy cốt để sớm kiếm được đứa con trai. Hơn 1 tháng sau, cuối cùng Liên cũng có bầu. Nhưng vừa nghe tin thì mẹ chồng và chồng cô đều chỉ tay tuyên bố:

- Lần này nhất định phải là con trai đấy, nếu không thì liệu hồn..

Liên cãi lại:

- Con trai hay con gái em làm sao quyết định được, đó là do cả 2 vợ chồng chứ.

Vợ vừa lên tiếng, chồng đã dơ tay tát 1 cái cháy má bất chấp cô đang có bầu:

- Còn dám cãi à? Đàn bà con gái như cô đúng là vô dụng.

Mẹ chồng thì chỉ đứng bên cạnh tấm tắc gật gù.

Và đúng như mong đợi, đứa bé đó siêu âm thì đúng là con trai khiến cả nhà chồng và Liên đều sung sướng vô cùng. Cứ ngỡ như thé đã ổn thỏa, ngờ đâu, đến ngày Liên sinh con, vì sức khỏe quá yếu, cô mãi vẫn không đẻ được. Bác sĩ thông báo với người nhà rằng:

- Sản phụ sinh khó, phải mổ gấp, trong trường hợp nguy hiểm nhất thì gia đình phải chọn mẹ hoặc con, hãy báo với tôi quyết định để chúng tôi giải quyết nhanh chóng.

Ngờ đâu, chồng Liên liền lôi trong cặp ra 20 triệu dí vào tay bác sĩ và nói:

- Tôi cần con trai, vợ chết thì lấy vợ khác, xin bác sĩ giúp tôi, đằng nào cũng cứu 1 người thì hãy cứu con trai tôi, bác sĩ nhé.

Trong cơn thập tử nhất sinh, chồng vẫn cay đắng tuyên bố 'vợ chết thì lấy vợ khác' và cách xử lý của bác sĩ khiến ai cũng hả dạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vị bác sĩ nữ nhìn anh 1 hồi rồi ném cọc tiền ra đất:

- Loại đàn ông như anh thật không xứng đáng làm chồng, làm cha. Loại người như anh nên bị tuyệt tử tuyệt tôn đi thì đúng hơn. Vợ sống chết thế nào anh không quan tâm mà còn dám nói chết vợ lấy vợ. Cả đời cô ấy hy sinh vì anh, vì con, vì gia đình để cuối cùng nhận lại kết cục thế này ư?

Nghe vậy, chồng Liên ú ớ, mẹ chồng thì lao vào chửi bác sĩ ầm ầm:

- Việc của cô sao? Chúng tôi yêu cầu sao thì cứ làm như vậy đi, bác sĩ chẳng phải chỉ cần tiền thôi à? Quan tâm nhiều như vậy để làm gì?

Vị bác sĩ không nói 1 câu quay lại phòng mổ, Liên bên trong đã nghe hết mọi chuyện. Cô bỗng nhiên mạnh mẽ nói:

-Nếu có vấn đề gì, bác sĩ cứ cứu tôi trước.

Vị bác sĩ ngẫm nghĩ 1 lúc rồi gật đầu.

May mắn thay ca mổ thành công, cả Liên và con trai đều được cứu, nhưng vừa xuất viện cô đã ôm con bỏ trốn khỏi ngôi nhà không có tình người đó, từ hôm nay Liên đã quyết định sẽ sống cho bản thân mình, và chỉ vì 3 đứa con, cô sẽ không chấp nhận cam chịu hi sinh cho người chồng không xứng đáng nữa.

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