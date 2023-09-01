Trời nắng như đổ lửa nhưng ngày nào em chồng cũng mặc áo dài, hôm đó thấy cô ấy vén lên, tôi 'sửng sốt' tột độ khi nhìn thấy thứ này

Tâm sự 01/09/2023 07:40

Tôi thấy nghi ngờ lắm, nhưng hỏi thì cô ấy cứ bảo mặc áo dài quen rồi. Hôm qua em chồng sang chơi, tranh thủ dạy con tôi học. Hai cô cháu ngồi với nhu, con tôi không may làm đổ lọ mực vào tay áo của cô.

Người ta bảo chị dâu em chồng thì khó sống, còn tôi lại thân với em chồng như em gái. Thật ra trước khi là người một nhà, chúng tôi cũng là bạn thân. Vì thế cả hai luôn đối xử tốt với nhau, chẳng bao giờ có chuyện tị nạnh ghét bỏ.

Em chồng tôi vừa kết hôn được vài tháng. Hai người yêu nhau mới được nử năm thì đi đến đám cưới, nguyên nhân vì lỡ có thai trước khi kết hôn. Sau khi có gia đình, cô ấy cũng ít khi về nhà. Mỗi lần bố mẹ hỏi, cô ấy lại bảo do gia đình nhà chồng bận rộn nên cô ấy phải ở lại cơm nước cho cả nhà. Con gái lấy chồng phải theo chồng, nhà tôi hiểu điều đó nên không có ai hỏi nữa.

Chỉ là tôi phát hiện được một chuyện rất lạ. Đó là mỗi lần về nhà, cô ấy lại mặc áo dài tay. Đợt trước trời hơi se lạnh thì không nói làm gì. Bây giờ trời nóng như đổ lửa, vậy mà em chồng không bao giờ mặc áo ngắn tay.

 

Trời nắng như đổ lửa nhưng ngày nào em chồng cũng mặc áo dài, hôm đó thấy cô ấy vén lên, tôi 'sửng sốt' tột độ khi nhìn thấy thứ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy nghi ngờ lắm, nhưng hỏi thì cô ấy cứ bảo mặc áo dài quen rồi. Hôm qua em chồng sang chơi, tranh thủ dạy con tôi học. Hai cô cháu ngồi với nhu, con tôi không may làm đổ lọ mực vào tay áo của cô. Thế là nhân cơ hội em chồng vào nhà vệ sinh rửa tay, tôi cũng lén đi theo.

Lúc em chồng vén áo lên, tôi không thể tin vào mắt mình. Tay cô ấy chi chít vết thương, đã vậy còn có những vết thương rất mới. Tôi chạy đến hỏi tại sao, em chồng mới nức nở nói chồng vũ phu, cứ uống rượu say thì lại đánh vợ.

Nghe cô ấy nói, tôi thấy xót xa quá. Em chồng tôi nghĩ mình đang bụng mang dạ chửa nên không muốn đụng chạm nhà chồng. Cô ấy còn xin tôi giữ kín chuyện này, đặc biệt là với gia đình. Có điều tôi vẫn thấy ấm ức thay cô ấy. Theo mọi người, tôi có nên nói với chồng để anh đứng ra giải quyết chuyện này không?

Biết đứa bé trong bụng vợ không phải con mình, chồng bình tĩnh làm một việc khiến vợ quỳ gối tạ tội, nguyện dùng cả đời 'báo ân'

Biết đứa bé trong bụng vợ không phải con mình, chồng bình tĩnh làm một việc khiến vợ quỳ gối tạ tội, nguyện dùng cả đời 'báo ân'

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau khi anh biết tôi có em bé. Thế rồi mỗi lần chồng tôi bảo đưa vợ đi siêu âm, tôi lại từ chối.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ