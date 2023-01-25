Bình thường tháng nào chồng cũng đưa cho vợ 35 triệu để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình và tiết kiệm. Thế mà 2 tháng nay, anh chỉ đưa có 5 triệu mỗi lần, thấy lạ tôi thắc mắc thì chồng nói dạo này công ty đang gặp khó khăn nên lương bị giảm mất vài tháng.

Chồng tôi làm việc trong công ty nước ngoài với mức lương 40 triệu đồng/tháng, còn tôi ở nhà chăm sóc 2 đứa con và những khi rảnh rỗi thì đi tập thể dục dưỡng sinh hay yoga để giữ gìn sức khoẻ.

Sang đến ngày thứ ba tôi quyết tâm theo dõi chồng ngay từ sáng sớm. Khi chồng vừa bước chân ra khỏi nhà, tôi đã gọi taxi bám theo sau. Thấy chồng đi thẳng xe vào phía trong một nhà nghỉ khiến tôi vô cùng sốc. Mới đêm qua anh “ăn” chưa đủ hay sao mà sáng sớm đã lại vào nhà nghỉ hú hí với nhân tình.

Nghi ngờ những lời chồng nói nên tôi quyết tâm điều tra cho bằng được. Để theo dõi chồng, tôi đã gọi bà ngoại lên trông cháu với lý do tôi phải đi làm việc. Hai buổi chiều liền tôi đứng đợi chồng trước cổng công ty nhưng đến khi mọi người về hết rồi mà không thấy anh ấy đâu. Vậy mà lúc về đến nhà thì đã thấy chồng chơi đùa với hai con rồi.

Nếu tôi mà vào nhà nghỉ ngay lúc đó thì sẽ dẫn đến cuộc đại chiến giữa hai người phụ nữ, như thế hình ảnh của tôi sẽ xấu xí trong mắt chồng và rồi chồng tôi sẽ rơi vào tay người đàn bà kia một cách dễ dàng. Theo dõi khoảng hai tiếng đồng hồ mà chưa thấy chồng ra, tôi ấm ức quá bỏ về nghĩ cách dạy dỗ hai kẻ phản bội một bài học.

Sang ngày hôm sau tôi cũng thấy chồng vào nhà nghỉ đó mãi mà chẳng chịu ra, cho đến ngày thứ ba tôi quyết định ăn mặc thật đẹp, đi xe sang bám phía sau chồng để đến đọ nhan sắc với nhân tình của anh ấy.

Chồng vào nhà nghỉ được một tiếng mà chưa chịu ra, tôi quyết định rời khỏi xe để vào dằn mặt những kẻ bội bạc. Vào đến nơi tôi nói tên chồng cho lễ tân biết để yêu cầu cô ta cung cấp số phòng mà anh ấy đang ăn nằm với nhân tình. Nhưng cô lễ tân vẫn một mực chối quanh nói là không có khách nào tên như thế.

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Tôi đã làm ầm ĩ tại quầy, khiến cô lễ tân phải gọi bảo vệ đến để giải quyết, thế nhưng khi người bảo vệ đến thì cả tôi và anh đều ch ết lặng nhìn nhau. Cả hai cùng hỏi làm gì ở đây?

Chồng kéo tôi ra một góc rồi giải thích là hai tháng nay bị mất việc nên anh ấy đã xin được chân bảo vệ ở đây. Tôi bảo chồng từng làm công ty nước ngoài tay nghề tốt thiếu gì chỗ xin việc sao lại làm chân bảo vệ tại nhà nghỉ?

Anh bảo ngày vào công ty đó là nhờ người quen xin cho chứ với bằng trung cấp rất khó xin được việc ở công ty trong nước.

Trong khi chồng đang phải vất vả làm công việc để lo cho mẹ con tôi được an nhàn, thế mà tôi lại nghi ngờ nhân phẩm đạo đức của anh ấy. Tôi đúng là người vợ chẳng ra gì. Có lẽ sang tháng sau tôi sẽ cho các con đi học, còn bản thân sẽ kiếm việc phụ giúp chồng để anh ấy bớt đi gánh nặng về kinh tế.