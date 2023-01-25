Trốn trong tủ quần áo gây bất ngờ cho vợ, nào ngờ vừa mở cửa nửa đêm nghe tiếng nói thì thầm vọng đến, tôi hoảng hốt lao ra tố cáo chuyện đau lòng vợ lén lút sau lưng

Tâm sự 25/01/2023 14:04

Tôi vẫn chưa tin nổi điều vợ làm nữa, hóa ra cô ấy đã lén lút làm điều này sau lưng tôi, nhìn em trong hoàn cảnh ấy mà đau lòng.

Sau khi xuống máy bay, Đông mua một bó hoa gần sân bay, trở về nhà rồi trốn trong tủ quần áo, mục đích là tạo bất ngờ cho vợ.

Đông và Tuyết gặp nhau dưới sự giới thiệu của một người mai mối. Thực ra Đông cũng không thích chuyện hẹn hò qua mai mối lắm, anh nghĩ chỉ cần là người tốt thì sớm hay muộn tình yêu cũng tự tìm đến. Nhưng lúc đó, bà mối đến nhà Sáng hết lần này đến lần khác và nói rằng có một cô gái đặc biệt tốt, gặp rồi chắc chắn anh rất hài lòng. Do đó, Sáng đã đồng ý gặp.

Sau khi gặp, Sáng thực sự rất ngạc nhiên. Tuyết không những trông rất xinh đẹp mà tính cách còn rất tốt, anh rất thích cô ấy. Sau vài lần thân thiết, Sáng thật thà hỏi Tuyết tại sao bây giờ cô ấy vẫn chưa kết hôn với điều kiện tốt như vậy?

Tuyết nói vì tính cách bảo thủ của mình, cô ấy chưa bao giờ dám kết giao với đàn ông khi chưa được sự đồng ý của cha mẹ, vì vậy cũng không ngờ lại có hơi chậm trễ như vậy. Nghe xong câu trả lời của bạn gái, Đông thực sự rất vui, bởi không người đàn ông nào lại không muốn có người vợ an toàn.

Trốn trong tủ quần áo gây bất ngờ cho vợ, nào ngờ vừa mở cửa nửa đêm nghe tiếng nói thì thầm vọng đến, tôi hoảng hốt lao ra tố cáo chuyện đau lòng vợ lén lút sau lưng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi mối quan hệ của Đông với Tuyết ổn định, họ quyết định kết hôn. Sau đám cưới, Đông đối xử với vợ rất tốt, vợ anh cũng luôn quan tâm đến anh. Mỗi lần Đông đi công tác, hầu như mỗi lần đều tự đưa chồng ra sân bay rồi lại tự đến sân bay đón chồng về. Đông cảm thấy mình thực sự may mắn khi cưới được Tuyết làm vợ.

Một lần, vì công ty xảy ra vấn đề nghiêm trọng nên Đông phải đi công tác trong 1 tháng. Anh cảm thấy hơi có lỗi với vợ khi xa nhà trong một thời gian dài như vậy. Nhưng Tuyết hiểu chồng rất rõ, cô an ủi anh rằng đàn ông bận rộn với sự nghiệp là chuyện bình thường.

Có một người vợ biết điều, cư xử hợp tình hợp lý như vậy, Đông thực sự rất vui. Anh trộm hứa với lòng mình sẽ đẩy nhanh tiến độ công việc, dự kiến về sớm trước 1 tuần. Đùng như kế hoạch, Sáng công tác về sớm nên lên một kế hoạch để tạo bất ngờ cho vợ. Sau khi xuống máy bay, anh mua một bó hoa gần sân bay, trở về nhà rồi trốn trong tủ quần áo, mục đích là tạo bất ngờ cho vợ. Cũng đúng lúc vợ Đông được nghỉ làm, anh đã mơ tưởng đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô khi nhìn thấy chồng.

Đông nghe thấy tiếng vợ mở cửa, nhưng lại vừa đi vừa nói: “Em biết anh nhớ em, nhưng một tuần nữa chồng em sẽ về. Em muốn dọn dẹp nhà cửa, anh không thể đến nhà em được. Em biết anh yêu em, em cũng yêu anh. Không phải vội, đợi em trấn an chồng em một thời gian rồi em đến chỗ anh”.

Trốn trong tủ quần áo gây bất ngờ cho vợ, nào ngờ vừa mở cửa nửa đêm nghe tiếng nói thì thầm vọng đến, tôi hoảng hốt lao ra tố cáo chuyện đau lòng vợ lén lút sau lưng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe những lời như vậy của vợ, ngay cả một kẻ ngốc cũng biết cô ấy đang ngoại tình. Thế là Đông lao ngay ra khỏi tủ bắt tại trận rồi nộp đơn ly hôn.

Người đời nói lòng dạ đàn ông là khó lường nhất, nhưng cũng không phải không có những người phụ nữ lòng dạ khó đoán. Nhưng kết cục dành cho Tuyết lại chẳng khó đoán chút nào. Từ đầu đến cuối, Tuyết luôn thể hiện là một cô gái chín chắn, nghiêm túc trong chuyện tình cảm, một người vợ đoan chính nhưng lại lén lút sau lưng chồng làm chuyện “tày đình”. Sau khi ly dị thì giờ cô ấy có thể thoải mái ở bên người tình nhưng người kia có thực sự yêu cô nhiều như khi hai người còn đang lén lút ngoại tình hay không, chỉ có trời biết, Tuyết biết!

 

Đang đi công tác thì chồng ốm, tôi bỏ việc về nhà giữa chừng thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng thông qua cuộc nói chuyện của chị hàng xóm

Đang đi công tác thì chồng ốm, tôi bỏ việc về nhà giữa chừng thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng thông qua cuộc nói chuyện của chị hàng xóm

Thật sự tôi không thể tin được điều chồng làm phía sau để xảy ra việc khiến hàng xóm phải chê cười, tố cáo điều đau lòng đến vậy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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